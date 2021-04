Super League Ein 0:0 im Duell am Barrage-Strich zwischen St.Gallen und dem FCL – oder wenn aus den Stürmern Tasar und Duah plötzlich Buhmänner werden Das torlose Unentschieden im Kampf um den Klassenerhalt bringt weder St. Gallen noch Luzern in der Tabelle weiter nach oben. Nach dem Match sorgen die vergebenen Topchancen von Varol Tasar und Kwadwo Duah für Gesprächsstoff. Daniel Wyrsch aus St. Gallen 18.04.2021, 12.33 Uhr

Offensichtlich spürten beide Mannschaften den Atem des FC Vaduz im Nacken. Weder der FC St.Gallen noch der FC Luzern wollten in diesem Duell am Barrage-Strich eine weitere Niederlage kassieren. Die zuletzt wegen ihrer Defensive arg kritisierten Innerschweizer bewiesen beim 0:0 jedoch, dass die statistisch schlechteste Abwehr der Liga (49 Gegentore) hinten die Schotten dicht machen kann.

FCL-Trainer Fabio Celestini hatte seine Startelf im Vergleich zum Cup-Viertelfinal vom vergangenen Dienstag in Lugano (2:1 n.V.) auf insgesamt sechs Positionen verändert. Dabei musste er auf den gesperrten Lorik Emini verzichten – dafür kehrte auf dessen zentraler Mittelfeldposition Filip Ugrinic nach einer Oberschenkelblessur zurück. Der Coach wendete sonst bewusst das Rotationsprinzip an, um anderen Spielern eine Verschnaufpause zu geben.

Taktischer Dreifachwechsel mit drei neuen Offensivkräften

Einer, der am Anfang geschonten Akteure war Pascal Schürpf. Der Offensivmann kam zusammen mit den Angreifern Varol Tasar und Dejan Sorgic bei einem Dreifachwechsel in der 59. Minute aufs Spielfeld. Der 31-jährige Basler Schürpf legte kurz darauf mit dem Kopf für Goalgetter Sorgic auf. Der gleichaltrige Zuger setzte seinen scharfen Aufsetzer (62.) knapp neben das St. Galler Gehäuse.

Enttäuschter FCL-Angreifer Varol Tasar nach dem Spielende und seinem kurz zuvor vergebenen Matchball.



Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (St.Gallen, 17. April 2021)

Das war eine der raren Torchancen in dieser spannenden und hart umkämpften Partie ohne jegliche spielerische Klasse. Die klar beste Gelegenheit auf Seiten der Gäste vergab Tasar in der Nachspielzeit. Der Deutsch-Türke kam nach einem gelungenen Zusammenspiel mit Schürpf aus kurzer Distanz zum Abschluss, doch St.-Gallen-Goalie Ati Zigi parierte den Ball mit seiner reflexschnellen rechten Hand (91.). «Schade, haben wir uns den Sieg kurz vor dem Abpfiff nicht sichern können», sagte Vorlagengeber Schürpf später beim Bezahlsender Blue.

Vergebener Matchball tut den Luzernern weh

In die gleiche Kerbe schlug Luzern-Torhüter Marius Müller: «Ich kenne Varol anders, sonst versenkt er solche Dinger. Aber man muss auch sagen, dass Zigi den Schuss gut gehalten hat.» Obwohl weder Schürpf noch Müller das bewusst wollten, aber in der Retrospektive dieser Begegnung ist Varol Tasar der Mann, der die Siegchance für Luzern liegen liess.

Es kommt selten vor, dass Angreifer zur ungeliebten Rolle des Buhmanns kommen. Meist sind es Goalies, welche prädestiniert sind, wegen eines durch die Hände oder Beine gerutschten Balles für eine Niederlage oder zwei verlorene Punkte verantwortlich gemacht zu werden. Bei einem Schlussmann bedeutet ein solcher Fehler meist ein Gegentreffer. Wenn ein Team – wie die Blau-Weissen am Samstag in St. Gallen – den Gameplan hat, 90 Minuten plus Nachspielzeit zu null zu spielen, dann kommt ein vergebener Matchball einem entscheidenden Fehler eines Keepers gleich.

Anders als beim letzten Spiel des FCL ohne Torerfolg hatte die Mannschaft von Fabio Celestini am Samstag im Kybunpark viel weniger Abschlüsse: Zwölf Schüsse, zwei davon gingen aufs Gehäuse. Mitte Dezember beim 0:0 zu Hause gegen den FC Zürich, der letzten Begegnung ohne Torerfolg des FCL, waren es 29 Schüsse und sechs davon schossen die Luzerner aufs Tor. Damals verteilten sich die ausgelassenen Chancen auf mehreren Schultern. Einige FCL-Profis scheiterten vor dem gegnerischen Tor.

Ex-YB-Nachwuchsstürmer Duah nimmt vergebene Chance auf seine Kappe

Auch beim FCSG gab es einen Buhmann: Kwadwo Duah verpasste in der 75. Minute eine noch hochkarätigere Chance als Tasar sein Team 1:0 in Führung zu schiessen. Thody Youan hatte sich am linken Flügel gegen Tasar und Christian Schwegler durchgespielt, seine Hereingabe nutzte der eingewechselte Junior Adamu zu einem Schuss, den Müller abwehrte. Der Ball prallte vom hervorragend reagierenden FCL-Schlussmann zu Duah, der drosch die Kugel freistehend aus sieben Metern über die Querlatte.

Der in London geborene 24-jährige Schweizer mit ghanaischen Wurzeln wurde einst bei den Young Boys ausgebildet, Duah erklärte ganz ruhig in breitem Berner Dialekt: «Bei meiner grossen Chance ist mir der Ball nach der Abwehr des Torhüters unerwartet vor die Füsse gefallen, ich war überrascht.» Er suchte keine Ausrede: «Diese Möglichkeit hätte ich rein machen müssen.» Seit Cedric Itten und Ermedin Demirovic St. Gallen Ende letzter Saison in Richtung Glasgow Rangers sowie SC Freiburg verliessen, fällt den Ostschweizern das Toreschiessen deutlich schwerer. Duah ist mit neun Treffern ihr derzeit bester Schütze.

St. Gallens Stürmer Kwadwo Duah kann die Welt nicht verstehen, nachdem die FCL-Abwehr in der 75. Minute für einmal wackelte und er eine Riesenchance aufs 1:0 der Gastgeber vergab.

Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (St.Gallen, 17. April 2021)

Für den FCL hätte beinahe einer sein erstes Tor erzielt: Linksverteidiger Martin Frydek. Der 29-jährige Tscheche schoss in der 38. Minute aus über 25 Metern an die Latte. Ati Zigi wäre gegen das Geschoss machtlos gewesen. Marius Müller entgegnete später einem Radiojournalisten: «Bei einem Lattenschuss aus fast 30 Metern kann man nicht von einer Torchance reden.» Sicher ist: Frydek musste sich im Gegensatz zu Tasar keine Vorwürfe der Mitspieler anhören.

Nach diesem erst fünften Match ohne Gegentreffer in 29 Meisterschaftsrunden muss der zuletzt in fünf Partien sieglose FCL am Sonntagnachmittag gebahnt nach Lausanne schauen, wo Vaduz antritt. Gewinnen die Liechtensteiner in der Waadtländer Metropole, dann fallen die Innerschweizer auf Platz 9, den gefürchteten Barrage-Platz. Im Moment wäre der FC Thun, Tabellenzweiter in der Challenge League, der Gegner in der Relegation. Eigentlich darf man an dieses Szenario aus Optik des FCL gar nicht denken.

Doch dem FC St.Gallen, wie der FC Luzern seit dieser Woche Cup-Halbfinalist, geht's nicht besser. Er ist seit nunmehr sogar sieben Spielen ohne Sieg – und die Ostschweizer haben nur einen Punkt mehr als Luzern. Bei einem Vollerfolg der Vaduzer gegen Lausanne würden auch die St.Galler von den Liechtensteiner überholt.

Die Mannschaft des FC Luzern wurde am Morgen von rund 150 Fans in Richtung St. Gallen verabschiedet. Der Wunsch der Anhänger: Drei Punkte gewinnen im Kampf um den Ligaerhalt.

Fabio Celestini hat seinen Spielern einen Plan mitgegeben: Defensiv gut stehen, gegen die forsch attackierenden St. Galler möglichst wenig zulassen. Die Theorie geht in der Praxis zumindest in der ersten Halbzeit auf. Captain Christian Schwegler kann im Pausen-Interview bestätigen, dass der FCL keine klare Torchance zugelassen hat. Kwadwo Duah (4./29.) trifft zweimal ins Aussennetz, Victor Ruiz (23.) schiesst nach einem Abspielfehler von Jordy Wehrmann über Marius Müller und das Luzerner Gehäuse.

Goalie Marius Müller und Innenverteidiger Marco Burch (Mitte) halten gegen Jordi Quintillà und St. Gallen in zweimal 45 Minuten die Null.



Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (St.Gallen, 17. April 2021)

In der 38. Minute schiesst Martin Frydek aus über 25 Metern – und der Ball knallt an die Latte hinter Ati Zigi. Luzern kommt damit im ersten Umgang einem Torerfolg am nächsten. Für Aufregung sorgen Rencontres zwischen Lukas Görtler und Frydek (40.) und Betim Fazliji und Ibrahima Ndiaye (44.). Fazliji und Ndiaye kassieren dafür je die gelbe Karte.

Kurz vor Ablauf einer Stunde tätigt Celestini einen Dreifachwechsel: Er wechselt Varol Tasar für Louis Schaub, Pascal Schürpf für Yvan Alounga und Dejan Sorgic für Ndiaye ein. Für Sorgic ist es das Comeback nach vier Pflichtspielen, die er wegen einer Knieverletzung verpasste. Nur vier Minuten nach der Einwechslung kommt Sorgic zum ersten Abschluss: Sein Aufsetzer (63.) geht knapp am Tor vorbei.

Bei St. Gallen kommen kurze Zeit später Basil Stillhart und Junior Adamu ins Spiel. In der 75. Minute scheitert Adamu nach Vorarbeit von Thody Youan an Keeper Müller, den Nachschuss torpediert der überraschte Duah weit übers FCL-Tor. In dieser Szene wackelt die Innerschweizer Abwehr.

Der FC Luzern verteidigt meist kompakt: Abwehrchef Stefan Knezevic (vorne rechts) gegen St.-Gallen-Stürmer Kwadwo Duah.



Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (St.Gallen, 17. April 2021)

In der 91. Minute spielt sich Schürpf durch, passt auf Tasar, der aber mit seinem Abschluss nicht an Ati Zigis rechter Hand vorbeikommt. Der St. Galler Torwart hält für sein Team den Punkt fest, der FCL kann sich in der Nachspielzeit nicht zum Sieg schiessen. Der spannende Match ohne spielerische Klasse endet 0:0 unentschieden. Auf einen Vollerfolg warten die Luzerner mittlerweile seit fünf Partien. Die Ostschweizer sogar seit sieben Spielen.

Erst zum dritten Mal in dieser Saison erzielt die Mannschaft von Fabio Celestini kein Tor (vorher zweimal gegen den FC Zürich; 0:2 und 0:0 im Herbst 2020). Damit bleibt der FCL in der Tabelle bei 49 geschossenen Treffern, aber auch bei 49 Gegentoren.

Mit nunmehr 33 Punkten müssen die Innerschweizer – aktuell auf Platz 8 – hoffen, dass sie am Sonntag nicht vom Tabellenneunten Vaduz (32 Punkte) überholt werden. Die Liechtensteiner treten in Lausanne an, könnten mit einem Sieg den Barrage-Platz an die Zentralschweizer abgeben.

FCL-Torhüter Marius Müller: «Der Abwehr und mir tut dieses Spiel ohne Gegentor sehr gut, nachdem uns das schon länger nicht mehr gelungen ist. Varol Tasar kenne ich im Abschluss anders, schade, hat er die Chance kurz vor Schluss nicht verwertet. Aber man muss auch sagen, dass Zigi den Schuss gut gehalten hat.»

FCL-Coach Fabio Celestini: «Dieser Punkt wird am Schluss der Meisterschaft sehr wichtig für uns sein.»

St.-Gallen-Coach Peter Zeidler: «Zumindest haben wir nicht verloren und einen Punkt geholt. Aber das heisst nicht, dass wir damit zufrieden sind.»

St.-Gallen-Stürmer Kwadwo Duah: «Aus meiner Sicht waren wir die klar bessere Mannschaft, wir hatten ein paar Chancen mehr als Luzern. Dazu standen wir solide in der Verteidigung. Bei meiner grossen Chance ist mir der Ball nach der Abwehr des Torhüters unerwartet vor die Füsse gefallen, ich war überrascht. Diese Möglichkeit hätte ich reinmachen müssen.»

St. Gallen – Luzern 0:0 Kybunpark. – Keine Zuschauer. – SR Tschudi. Tore: Fehlanzeige. St. Gallen: Zigi; Cabral, Stergiou, Fazliji, Muheim; Quintillà; Görtler, Youan; Ruiz (64. Stillhart); Guillemenot (64. Adamu), Duah (86. Babic). Luzern: Müller; Schwegler (79. Grether), Burch, Knezevic, Frydek; Schaub (59. Tasar), Wehrmann, Ugrinic, Alabi; Ndiaye (59. Sorgic), Alounga (59. Schürpf). Bemerkungen: St. Gallen ohne Abaz, Kräuchi, Campos, Letard (alle verletzt). Luzern ohne Emini (gesperrt), Ndenge, Schulz und Binous (alle verletzt). 38. Lattenschuss von Frydek. Verwarnungen: 45. Fazliji, Ndiaye (beide wegen Unsportlichkeit). 82. Wehrmann (Foul).

Der FCL empfängt bereits am kommenden Mittwoch (18.15 Uhr) in der Swisspor-Arena den FC Lausanne-Sport. Gegen den Aufsteiger aus dem Waadtland haben die Innerschweizer auswärts zweimal verloren (je 1:2) und zu Hause ein Unentschieden (2:2) errungen. Der erste Saisonsieg gegen das Team von Giorgio Contini ist also das Ziel.