FCZ-Interimscoach Rizzo zeigt Respekt vor dem FC Luzern: «Das ist ein spielerisch guter Gegner» Für FCZ-Interimscoach Massimo Rizzo geht es heute (19.00) im Heimspiel gegen den FCL um seinen ersten Vertrag als Cheftrainer. Daniel Wyrsch aus Zürich 07.11.2020, 05.00 Uhr

Massimo Rizzo hat dem FC Zürich mit einer auf Sicherheit basierenden Spielweise Stabilität gegeben. Bild: A. Wey/Key (Zürich, 4. November 2020)

FCZ-Interimstrainer Massimo Rizzo begrüsst in der Saalsporthalle ein halbes Dutzend Journalisten zur Information vor dem Heimspiel gegen Luzern. Der 46-jährige Italo-Schweizer gibt jedem der Anwesenden den Ellbogen. Der Nachfolger von Ludovic Magnin wirkt überlegt, ruhig und bescheiden.

Unter dem bisherigen U18-Coach ist Zürich perfekt gestartet: Zuerst wurde Aufsteiger Vaduz 4:1 besiegt, am Mittwoch folgte ein 1:0-Heimsieg über Basel. Nach zuvor zwölf Pflichtspielen ohne Sieg ist der Befreiungsschlag gelungen. Rizzo hat seinem Team durch eine auf Sicherheit basierende Spielweise Stabilität gegeben. «Wir treten als solidarische Einheit auf, gehen mit einer guten Organisation ins Spiel», erklärt Rizzo. Er ist darauf bedacht, seinen Vorgänger Magnin nicht zu diskreditieren: «Bereits vor mir hat die Mannschaft viel Gutes gemacht.» Er sei nicht alleine, er könne auf die Hilfe des Staffs zählen. Sein Assistent ist derzeit FCZ-Ausbildungschef Heinz Moser, der 53-jährige Urner spielte einst für den FC Luzern.

Mit Vollerfolg über Luzern winkt ein neuer Kontrakt

Läuft alles wie geplant, dann ist Luzern heute im Letzigrund der nächste Gegner des Stadtklubs. Vieles deutet daraufhin, dass Massimo Rizzo mit einem dritten aufeinanderfolgenden Sieg von FCZ-Präsident Ancillo Canepa einen Vertrag als Cheftrainer bekommen würde. Canepa sagt:

«Er hat sicher seine Chance.»

Versprechen will er nichts, die Tendenz ist klar: «Jetzt warten wir mal ab, stellen zu gegebenem Zeitpunkt die Weichen.»

Massimo Rizzo will seine Chance packen. Vor fünf Jahren stand er schon einmal während sechs Spielen als Interimstrainer beim FCZ an der Seitenlinie. «Die Ambitionen habe ich. In der Zwischenzeit habe ich die nötige Ausbildung beendet und mich persönlich weiterentwickelt. Bei den Junioren machte ich Erfahrungen, ohne dass mir einer den Kopf abgerissen hat», formuliert er seine Bewerbung.

Massimo Rizzo ist ein Trainer, der das 4-3-3-System bevorzugt. Sagt aber pragmatisch:

«Bei den Junioren habe ich so spielen lassen. Aber bei den Profis passe ich die Aufstellung den Spielern an.»

Gegen Basel agierte der FCZ in einem 4-2-3-1. Auch gegen Luzern ist ein eher vorsichtiger Gastgeber zu erwarten. Über den FCL, der aus fünf Spielen bloss zwei Punkte holte und noch immer sieglos ist, sagt Rizzo: «Luzern hat gute Spiele gemacht, gegen Basel, YB und Lugano nur knapp verloren. Beim 2:2 gegen St. Gallen zeigte es einen spektakulären Match.» Und:

«Das ist ein spielerisch guter Gegner, der bisher mehr als nur zwei Zähler verdient hätte.»

FCL-Trainer Fabio Celestini würde in diesem Punkt nicht widersprechen. Über den bislang makellosen Einstand von Massimo Rizzo sagt Celestini: «Ich mag ihm diesen Start gönnen. Ein Trainerwechsel bewirkt neue Strukturen und Energien. Manchmal funktioniert’s sofort, manchmal eine Zeitlang. Seine Arbeit beginnt jetzt.» Die Ideen eines Coaches würde man erst später erkennen, so Celestini: «Im Vergleich zu Magnin ist das keine Revolution. Die Organisation ist gut, Zürich agiert solider, hat in zwei Spielen nur ein Gegentor bekommen.»

Luzerner Wiedersehen mit Fidan Aliti

Zur Stabilität haben zwei Neue beigetragen: Mittelfeldmann Ousmane Doumbia (von Winterthur) und Linksverteidiger Fidan Aliti (ausgeliehen von Kalmar/Schweden). Der 27-jährige Kosovo-Internationale aus Basel spielte zwischen 2013 und 2015 beim FCL, bevor er von Tiraspol, Belupo und Skënderbeu zu Kalmar kam. Rizzo über Linksfuss Aliti: «Er hat eine sehr gute Mentalität und ist zweikampfstark.»