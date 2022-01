Fehlstart für FCL-Trainer Mario Frick

Interview «Wir müssen vorne viel effizienter sein»: Enttäuschung bei FCL-Trainer Mario Frick nach der 0:3-Niederlage gegen Basel Seinen ersten Ernstkampf-Einsatz als FCL-Trainer hätte er gerne mit einem Erfolgserlebnis gefeiert: Stattdessen setzte es im Heimspiel gegen Basel eine 0:3-Heimpleite ab. Turi Bucher Jetzt kommentieren 30.01.2022, 21.07 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Enttäuschung zum Start: FCL-Trainer Mario Frick. Bild: Pius Amrein

Ihr persönliches Fazit nach der deutlichen Niederlage gegen den FC Basel?

Mario Frick: Ich bin enttäuscht. Wir haben in der ersten Halbzeit auf Augenhöhe mitgespielt und gefährliche Ansätze gezeigt. Mit grösserer Entschlossenheit und etwas mehr Ballglück hätten wir in Führung gehen können. Nun, wir müssen es akzeptieren, dass der Match einen anderen Verlauf genommen hat. Leider haben wir keinen Punkt geholt und kein Tor erzielt.

Im Vorfeld dieser Startpartie haben Sie gesagt: ‹Mentalität gewinnt gegen Qualität›. An der FCL-Mentalität lag es an diesem Sonntagabend nicht, oder?

Ich bin zufrieden mit der Intensität und Aggressivität, welche meine Mannschaft auf den Platz gebracht hat. Der Funke ist sofort gesprungen. Wir haben Möglichkeiten gefunden, den Ball in die gewünschten Räume zu spielen und so hinter die Basler Abwehr zu kommen.

Aber nach der Pause beziehungsweise nach dem Rückstand per Foulpenalty blieb der grosse FCL-Sturmlauf aus.

Wir hatten uns vorgenommen, nach der Pause genauso wie in der ersten Halbzeit zu spielen. Es stimmt, nach dem 0:1 waren wir zu wenig zwingend. Wir haben zwar grossen Aufwand betrieben, aber wir müssen vorne viel effizienter werden. Allerdings hatten wir es in diesem Spiel gegen den FC Basel auch mit der besten Abwehr der Liga zu tun.

Mit der Nominierung der beiden U21-Nachwuchsspieler Ardon Jashari und Luca Jaquez in die Startelf haben Sie vor demAnpfiff für zwei Überraschungen gesorgt. Zu riskante Überraschungen?

Ich habe jene elf Spieler und jene Formation aufgestellt, von welcher ich am meisten überzeugt war. Die Trainingsleistungen von Ardon Jashari und Luca Jaquez in den vergangenen Wochen haben mich praktisch gezwungen, diese beiden jungen Spieler in die Startmannschaft zu stellen. Sie haben sich ihre Einsätze verdient.

Trotzdem ...

... Jashari hat mir in dieser Startpartie über die ganze Spieldauer gut gefallen. Jaquez hat mich in der ersten Halbzeit ebenfalls überzeugt. Klar, beim Penaltyfoul kurz nach der Pause hat er sich zu wenig clever verhalten. Keine Frage, der Elfmeterentscheid des Schiedsrichters war korrekt.

Die gelb-rote Karte wegen Reklamierens gegen Marvin Schulz verhinderte den FCL-Schlussspurt. Was sagen Sie zum Verhalten von Schulz?

Ich werde den Platzverweis sicher mit ihm besprechen müssen. Es ist klar, dass er nicht so reagieren darf.

St. Gallen hat den Abstiegskampf in Lausanne gleich mit 5:1 gewonnen. Wie interpretieren Sie dieses Resultat?

Zwischen uns und St. Gallen liegen nun schon acht Punkte. Das heisst: Jetzt müssen wir uns zuerst einmal auf Lausanne konzentrieren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen