FC Luzern Pyros, Public Viewing, Mannschaftspräsentation: Die Luzerner Polizei ermittelt wegen Cupsieger-Feier Am Pfingstmontag haben in der Stadt Luzern rund 10'000 Personen an Feierlichkeiten anlässlich des Cupsiegs des FC Luzern teilgenommen. Die Luzerner Polizei ermittelt, ob mögliche Straftatbestände vorliegen. 26.05.2021, 16.52 Uhr

Fans des FC Luzern feiern den Sieg nach dem Cup Finalspiel im Vögeligärtli in Luzern. Bild: Stringer / KEYSTONE (Luzern, 24. Mai 2021)

(zfo) Am Montag, 24. Mai 2021, kam es anlässlich des Cupsiegs des FC Luzern in der Stadt Luzern zu unbewilligten Feierlichkeiten. Im Vorfeld des Cupfinals hatte die Stadt Luzern darauf hingewiesen, dass aufgrund der pandemischen Massnahmen keine Feierlichkeiten erlaubt sind. «Die Luzerner Polizei hat am Montag die Lage laufend beurteilt und aus Gründen der Verhältnismässigkeit entschieden, die Feierlichkeiten an den verschiedenen Standorten nicht aufzulösen», teilt die Luzerner Polizei am Mittwochabend in einer Mitteilung mit.