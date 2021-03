FC Luzern Filip Ugrinic ist zum Leistungsträger gereift – der Rückkehrer hat Celestinis Spielidee am schnellsten verstanden Lange Zeit galt Filip Ugrinic als ewiges Talent. Unter FCL-Trainer Fabio Celestini hat er zu seiner einstigen Dynamik zurückgefunden und viel Selbstvertrauen getankt. Daniel Wyrsch 08.03.2021, 12.14 Uhr

Filip Ugrinic läuft, kämpft und spielt. Es ist eine Augenweide, dem zentralen Mittelfeldspieler zuzuschauen. Auch am Sonntag bei diesem turbulenten Super-League-Match gegen St.Gallen, den der FC Luzern nach einem frühen 0:2-Rückstand zu einem spektakulären 4:2-Heimsieg drehte. Der 22-jährige Stadtluzerner mit serbischen Wurzeln war der Einzige in einem lange träge wirkenden Team, der über die volle Spielzeit dagegenhielt und agil aufspielte.

Filip Ugrinic (links vorne) führt den Ball vor dem attackierenden St.Galler Lukas Görtler. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 7. März 2021)

Die Nummer 19 des FCL ist ein anderer Spieler, seit er zurück ist. Im Juli 2020 durfte er nach einem mehr als durchzogenen Jahr beim niederländischen Eredivisie-Verein FC Emmen wieder in Luzern trainieren. Mit Fabio Celestini war ein anderer Trainer für die Mannschaft verantwortlich als zum Zeitpunkt seines leihweisen Wechsels nach Holland ein Jahr zuvor. Thomas Häberli hatte nicht mehr auf Ugrinic gesetzt, weil dieser zu viele Ballverluste im Angriffsspiel produzierte.

Trainer lässt Spieler Fehler machen

Es gab durchaus Gründe, dem damaligen Coach Häberli recht zu geben. Doch Celestini schätzt die Fähigkeiten von Ugrinic anders ein. Der FCL-Trainer aus der Romandie mag das couragierte Offensivspiel, er liebt es, Risiken einzugehen. Darum hat er Ugrinic nach einer Eingewöhnungszeit im Training vertraut, ihn im Team behalten und zusammen mit Sportchef Remo Meyer den Vertrag bis Sommer 2022 verlängert. Celestini verzieh Ugrinic Fehler, die er in seinen ersten Partien nach der Rückkehr machte. Doch Missgeschicke kommen inzwischen im dynamischen Spiel beim einstigen Junior des FC Kickers Luzern kaum mehr vor.

Filip Ugrinic ist aktuell in guter Form. Bild: Martin Meienberger

Stattdessen fällt er nicht nur durch Zweikampfstärke, Dynamik und Vorwärtsdrang auf – auch seine persönliche Statistik lässt sich mit drei Toren und sechs Assists sehen. Filip Ugrinic hat von 24 Spielen deren 22 absolviert – je eine Partie verpasste er wegen einer Sperre und Quarantäne. 20-mal stand er in der Startelf und tankte viel Selbstvertrauen. «Es ist sicher so, dass mir die Spielidee von Fabio Celestini entgegenkommt. Entsprechend hat er einen grossen Einfluss auf meine Leistungen», ist sich der nach wie vor junge FCL-Profi bewusst.

Celestini schwärmte nach wenigen Begegnungen der zweiten Saisonhälfte von der Zusammenarbeit:

«Filip Ugrinic und Marvin Schulz haben meine Spielidee am schnellsten verstanden. Bei ihnen hat es richtiggehend Klick gemacht.»

Schulz steht seit seiner Fussverletzung beim späten 2:2-Ausgleich gegen YB vor etwas mehr als einer Woche nicht mehr zur Verfügung. Umso wichtiger ist nun Ugrinic, der die letzten beiden Spiele in Zürich und gegen St.Gallen für Schulz ins zentrale Mittelfeld rückte. Beide Spiele hat der FCL mit einem omnipräsenten Ugrinic gewonnen.

Gegen YB traf Ugrinic mit einem schönen Schuss zur Führung ... Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE

... und bejubelt seinen Treffer. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE

Durch das Auslandjahr persönlich weitergekommen

Auch auf der persönlichen Ebene machte Ugrinic Fortschritte: Mit dem 16-jährigen Talent, das im November 2016 in Basel unter Markus Babbel sein Début in der Super League gab, ist er natürlich nicht mehr zu vergleichen. Die grösste Entwicklung erzielte er im Auslandjahr in den Niederlanden. FCL-Medienchef Markus Krienbühl schickt ihn immer öfter zu den TV-Interviews nach den Partien. Ugrinic scheut sich nicht, die eigene Teamleistung zu kritisieren. «Wir waren zu passiv», tönt's da zum Beispiel aus seinem Mund.

«Ich konnte mental sicher einen Schritt nach vorne machen, allgemein bin ich erfahrener geworden», stellt Ugrinic fest. Morgen Mittwoch (17.30 Uhr) ist seine Energie in Chiasso wieder gefragt. Beim Challenge-League-Letzten muss der FCL eine unangenehme Cup-Hürde überwinden.