Fragen und Antworten zum FCL-Zoff Weshalb Bernhard Alpstaeg FCL-Sportchef Meyer nicht entlassen kann – und wie er dennoch zum Ziel kommen könnte Mit seinem Angriff auf die Klubführung hat Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg den FC Luzern erschüttert. Welche Möglichkeiten hat der Klub, sich zu wehren? Und wie viel Macht hat Bernhard Alpstaeg wirklich? Cyril Aregger und Daniel Wyrsch 1 Kommentar 04.10.2022, 17.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Stellungnahme «im Namen des ganzen FC Luzern» macht klar: Der gesamte Verwaltungsrat steht geeint hinter dem kritisierten Sportchef Remo Meyer und hinter dem ebenfalls angegriffenen Präsidenten Stefan Wolf – und gegen Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg. Der Satz «Der FC Luzern schützt seine Mitarbeitenden und reagiert auf Angriffe auf deren Integrität, welche wir klar verurteilen, mit geeigneten Massnahmen» kann durchaus auch als Kampfansage an Alpstaeg verstanden werden – auch wenn dessen Name im gesamten Text nicht aufscheint.

Josef Bieri, dem 48 Prozent der Aktien der FCL Holding AG gehören, hat die Erklärung als Vizepräsident des Verwaltungsrates mit seinem Namen gezeichnet und stellt sich somit ebenfalls klar gegen Mitaktionär Alpstaeg. Bieri ist als sehr ausgleichender, besonnener Mann bekannt.

Bernhard Alpstaeg (rechts) mit Josef Bieri – Bieri gehören 48 Prozent der Aktien der FCL Holding AG. Bild: Daniela Frutiger/Feshfocus

Im vorherigen Aktionärsstreit zwischen Alpstaeg und der Gruppe von Hans Schmid, Samih Sawiris und Marco Sieber verhielt er sich neutral und versuchte zu vermitteln – am Ende mit Erfolg. Nun stellt auch er sich offen gegen Bernhard Alpstaeg.

Der Auslöser war vermutlich der Aufstieg von Top-Talent Ardon Jashari. Alpstaeg wirft Sportchef Remo Meyer vor, er habe Jashari hinter seinem Rücken einen Berater vermittelt. Das sei Verrat. Alpstaeg hoffte wohl, beeinflusst von Spielerberater Giacomo Pedralito, Jashari mit einer eigens neu gegründeten Firma selber unter seine Fittiche nehmen und an Jasharis Karriere mitverdienen zu können.

FCL-Juwel Ardon Jashari. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Der Vorwurf gegen Meyer dürfte haltlos sein. Gemäss vertrauenswürdigen Quellen wurde der Jasharis neuer Berater Agron Krasniqi von der Familie gesucht und engagiert. Zudem wird Meyer im FCL-Umfeld als «absolut unbestechlich» beschrieben.

Bernhard Alpstaeg behauptet im «Sonntags-Blick»-Interview unter anderem, Sportchef Remo Meyer und Präsident Stefan Wolf arbeiteten nicht genug, seien «hochmütig». Konkretisiert hat der 77-Jährige diese happigen Vorwürfe jedoch nicht. Eine Interviewanfrage hat er auch am Dienstag nicht beantwortet. Stimmen aus dem Klub und dessen Umfeld bezeichnen die Anschuldigungen als «haltlos». Das wurde am Montag auch in der offiziellen Medienmitteilung des Klubs bekräftigt.

Nein. Verantwortlich für Anstellungen und allfällige Entlassungen ist der Verwaltungsrat – und dieser hat sich ganz klar hinter Meyer – und auch hinter Präsident Wolf – gestellt.

Kein Aktionär ist zu Zahlungen verpflichtet. Allerdings könnte der Verwaltungsrat bei Finanzbedarf eine Aktienkapitalerhöhung beschliessen, um neues Geld zu beschaffen. Dies würde das aktuelle Gremium sicher in die Wege leiten. Alpstaegs Drohung würde verpuffen – zudem verlöre er bei einer Kapitalerhöhung auch seine Aktienmehrheit.

Nein. Das liegt daran, dass Bernhard Alpstaeg die Mehrheit der Aktien der FCL Holding AG besitzt. Als Mehrheitsaktionär kann er den Verwaltungsrat im Alleingang auflösen. Bei Vereinen ohne Mehrheitsaktionär – zum Beispiel beim FC St.Gallen – müssen sich mehrere Aktionäre zusammenfinden, um so eine Entscheidung herbeiführen zu können. Nach der Auflösung kann Alpstaeg den Verwaltungsrat mit «seinen» Leuten neu besetzen. Dann würde wohl auch schnell Sportchef Remo Meyer abgesetzt werden.

Swisspor-Inhaber Bernhard Alpstaeg vor dem Unternehmenshauptsitz in Steinhausen. Bild: Pius Amrein

Das ist fast nicht möglich. Bernhard Alpstaeg kann als Mehrheitsaktionär die Auflösung des aktuellen Verwaltungsrates verlangen. Zum Beispiel, indem er eine ausserordentliche Generalversammlung der FCL Holding AG einberuft. Dazu braucht es eine Vorlauffrist von 20 Tagen.

Im Februar 2021 hat Bernhard Alpstaeg die Neuausrichtung des Klubs mitgetragen und dem neuen Verwaltungsrat klar zugestimmt – und versprochen, dass er «dem FCL keinen Schaden mehr zufügen» und «nicht mehr poltere» und von «Birchermüesli-Trainern» spreche. Dies, damit im Verein wieder Ruhe einkehren kann und das Vertrauen der Fans, der Sponsoren, Gönnern und neuen möglichen zusätzlichen Aktionären wiederhergestellt werden kann. Das Versprechen hat er nun endgültig gebrochen und schadet somit dem gesamten Klub – und Mitaktionär Bieri. Startet Bernhard Alpstaeg nun eine Revolution von oben, sind die Bemühungen der letzten beiden Jahre zerstört.

Für den FCL steht viel auf dem Spiel: Die Entwicklung der letzten beiden Jahre ging in die richtige Richtung. Man leistet eine vorbildliche Jugendarbeit, hat eine kompetente Geschäftsleitung und ebenso einen solchen Verwaltungsrat und ganz allgemein ausgewiesene Leute auf den wichtigen Positionen. So sitzt beispielsweise Laurent Prince, der langjährige Technische Direktor des Schweizerischen Fussballverbandes (SFV) im Verwaltungsrat. Und kürzlich wurde Stefan Marini (zuletzt U15-National-Trainer) als Leiter Entwicklung und Technik in die Innerschweiz zurückgeholt. Solche Leute werden kaum zu halten sein.

Schwierig zu sagen. Aber man kann davon ausgehen, dass Bernhard Alpstaeg den Vorstand mit Leuten bestücken würde, die ihm – und nicht zwingend dem Klub – verpflichtet sind. Unabhängige Fachleute dürften angesichts des aktuellen Streits und des früheren Aktionärsstreits auch kaum mehr für solche Aufgaben zu finden sein.

Die ganze FCL-Idee steht auf dem Spiel. Junge Spieler aus der Region fördern und in die erste Mannschaft einfügen, dieses Ziel dürfte in den Hintergrund rücken. Gerade, wenn von verschiedensten Seiten kolportiert, Spielerberater in Alpstaegs Entourage mehr Einfluss gewinnen sollten. Diese Personen sind meist weniger an Nachwuchsförderung, sondern vielmehr an Transfers interessiert. Das könnte den FCL nicht nur finanziell teuer zu stehen kommen – auch die Fans dürften sich vermehrt wieder vom Klub abwenden.

Äusserten ihren Unmut bereits: Die FCL-Fans. Bild: Martin Meienberger /Freshfocus

Das ist derzeit schwer vorstellbar. Eigentlich ist es nur möglich, wenn der öffentliche Druck auf ihn und seine Familie sogar für ihn zu gross wird und er sich zu einem Rückzieher gezwungen sieht. Da er aber bekräftigt hat, seine Aktien um keinen Preis herzugeben, wäre auch ein Burgfrieden wohl nur eine Atempause vor dem nächsten Sturm.

1 Kommentar Philippe Gerber vor 36 Minuten 3 Empfehlungen Ich glaube immer noch an die Vernunft aller beteiligten Personen. Die sollen das Thema jedoch im "stillen Kämmerlein" ausdiskutieren und einen Infostopp an alle Medien einleiten. Hopp Lozärn!!! 3 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen