Jetzt spricht Francesco Margiotta – warum der beste Stürmer nicht mehr für den FC Luzern spielen will Schmerzlich wird Francesco Margiotta beim FC Luzern vermisst. Das ist besonders am Sonntag im Heimspiel gegen Aufsteiger Lausanne deutlich geworden: Trotz 67 Minuten in Überzahl reichte es nur zu einem Punkt. Das sagt der Italiener zu seiner aktuellen Situation. Daniel Wyrsch 28.09.2020, 10.46 Uhr

Der FC Luzern holt aus den beiden ersten Ligaspielen in Lugano (1:2) und gegen Lausanne (2:2) lediglich einen Punkt. Am nächsten Sonntag wartet der FC Basel im St.-Jakob-Park. Der frühere Serienmeister hat auch erst einen Punkt aus zwei Partien auf dem Konto. Nach einer Rückkehr von FCL-Topstürmer Francesco Margiotta sieht es nicht aus. Der 27-jährige Italiener war gemäss Trainer Fabio Celestini in den ersten zwei Runden für einen Einsatz «im Kopf nicht bereit» und darum sei er «im Moment raus».