Vor GC-Match FCL-Coach Mario Frick: «Die Mentalität, die wir von den Spielern auf dem Platz verlangen, müssen wir vorleben» FCL-Cheftrainer Mario Frick und seine Assistenten Roman Matter und Claudio Lustenberger sind vorbereitet aufs Abstiegsduell gegen GC vom Samstag (20.30 Uhr, SRF 2) im Zürcher Letzigrund. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 08.04.2022, 05.00 Uhr

FCL-Cheftrainer Mario Frick (Mitte) und die Assistenten Roman Matter (links) und Claudio Lustenberger. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 13. März 2022)

Solche Spiele machen den Reiz des Fussball aus: Der FC Luzern kann am Samstag (20.30 Uhr, SRF 2) in Zürich mit einem Sieg gegen die Grasshoppers einen entscheidenden Schritt in Richtung vorzeitigen Klassenerhalt machen. Dann hätten die Innerschweizer nur noch zwei Punkte Rückstand auf den Rekordmeister. In den danach verbleibenden sieben Partien hätte der FCL beste Chancen, GC vom rettenden Platz 8 zu verdrängen und der drohenden Barrage gegen das zweitbeste Team der Challenge League zu entgehen.

Bei einem Unentschieden im Letzigrund «wäre der Zug noch nicht abgefahren, aber eine Niederlage dürfen wir nicht kassieren», sagt FCL-Cheftrainer Mario Frick. Der 47-jährige Liechtensteiner war am vergangenen Sonntag etwas enttäuscht über das passive Verhalten seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit beim 2:2-Remis zu Hause gegen Lugano. Frick würde sich wünschen, dass noch mehr Spieler das Team in einer Phase mitreissen und sich auflehnen, wenn spielerisch wenig gelingt und der Gegner im Begriff ist, die Begegnung zu dominieren.

Feuriger Bucchi auf der Bank, Lustenberger an der Seitenlinie

Lorenzo Bucchi, der in Rom geborene Goalietrainer des FC Luzern. Bild: Urs Lindt/Freshfocus

Frick wusste im Januar bei seiner Ankunft in Luzern von diesem Defizit an Führungspersönlichkeiten. Darum war es ihm ein grosses Anliegen, dass er den Verteidiger Denis Simani vom Ex-Klub Vaduz nach Luzern mitnehmen konnte.

Eine andere Massnahme betraf das Trainerteam: Goalietrainer Lorenzo Bucchi verliess seinen Platz auf der Tribüne und sitzt unter Frick wieder am Spielfeldrand auf der Bank. Der langjährige Ex-FCL-Profi Claudio Lustenberger ist als Assistenztrainer deutlich aktiver als vorher unter Fabio Celestini. Regelmässig steht Lustenberger an der Seitenlinie neben Frick, gestikuliert und schreit Anweisungen in Richtung der Spieler. Frick betätigt, dass er sich bewusst dazu entschieden hat, dass Mitglieder aus seinem Trainerstaff Feuer ins Spiel bringen: «Die Mentalität, die wir von den Spielern auf dem Platz verlangen, müssen wir vorleben.» Vor allem Bucchi sei sehr emotional auf der Bank. «Ich finde, das braucht es einfach.»

Für seine Coachingarbeit ändere sich dadurch nichts. Wie Frick sagt, geht es nur um die Mannschaft. Sich selbst schätzt er am Spielfeldrand zurückhaltend ein.

«Ich werde eigentlich nur emotional, wenn man mich provoziert oder wenn der Gegner das Zeitspiel übertreibt.»

Mario Frick (rechts) und Assistenztrainer Claudio Lustenberger (mit Headset) während dem Heimspiel vom letzten Sonntag gegen Lugano. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 3. April 2022)

Lustenberger, seit Anfang 2020 Assistent des FCL-Cheftrainers, hatte fast zwei Jahre unter Ex-Coach Fabio Celestini gearbeitet. Der ehemalige Linksverteidiger sagt, es sei für ihn ein Glück gewesen, dass er bereits von Celestini lernen und sich mit ihm austauschen konnte. «Genauso ist es jetzt bei Mario Frick und Roman Matter.» Lustenberger: «Wir sind eine gute Gruppe im Staff mit einer positiven Energie, die sich auf die Mannschaft überträgt.» Und:

«Mario lässt uns die Freiheit, wenn wir etwas sehen und spüren, dass wir dann von aussen Inputs geben können.»

Lustenberger verbunden mit Zibung auf der Tribüne

Ex-Torhüter David Zibung, der heute für die Abteilung Sport beim FC Luzern arbeitet. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 10. Mai 2021)

Lustenberger trägt übrigens während dem Spiel ein Headset mit Mikrofon und Kopfhörer, der 35-jährige Krienser ist damit verbunden mit seinem langjährigen Ex-Mitspieler David Zibung. Der frühere Goalie sitzt auf der Tribüne und beobachtet dort, aus erhöhter Perspektive, das Geschehen auf dem Rasen.

Erfordert es die Situation, kann es sogar vorkommen, dass Zibung in der Halbzeitpause seine Eindrücke Frick, Matter, Lustenberger und Bucchi schildert – und sie gemeinsam über eine taktische sowie personelle Veränderung diskutieren.

Ausserdem konnten die Ex-FCL-Profis Lustenberger und Zibung ihren Service jüngst optimieren:

«Wir haben Livebilder bereits in der Halbzeit zur Verfügung und können diese der Mannschaft präsentieren.»

Dabei gehe es um gezielte Inputs von ein oder zwei Spielszenen, «beispielsweise einem Eckball, bei dem etwas nicht funktioniert hat, sich die Spieler falsch verhielten. Bilder helfen sehr», erzählt Lustenberger. Er betont aber, dass sie die Spieler damit keinesfalls überfordern wollen. «Wir können uns gut in die Spieler hineinversetzen. Die Pause ist auch sehr wichtig, ein paar Minuten durchzuatmen und herunterfahren, um für die zweite Halbzeit wieder parat zu sein.»

Assistent Roman Matter mit dem umgehängten Tablet

Überhaupt sind die Hilfsmittel und damit die Datenfülle für die Coaches in den letzten Jahren immer grösser geworden. Nur ein Chef- und ein Co-Trainer wie einst würden zur Verarbeitung längst nicht mehr reichen. Eine Affinität zur Datenanalyse und Belastungssteuerung hat Roman Matter, der zuvor bereits drei Jahre Fricks Assistent in Vaduz war. Im Training erinnert Matter an einen Korporal mit umgehängter Ledertasche. Der 40-Jährige bestätigt lächelnd und mit einer Prise Selbstironie, die Funktion des Korporals früher im Militär tatsächlich ausgeübt zu haben. Jetzt hat er im FCL-Training allerdings ein Tablet umgehängt. «Ich verlasse mich nicht aufs Gespür, sondern auf die Daten, die wir sofort von den Spielern erhalten. Kann man dieses Tool professionell nutzen, ist es wertvoll.»

Dem Aargauer aus Veltheim gefällt es beim FC Luzern, Roman Matter sagt:

«Mario Frick und ich sind auf gute und motivierte Leute gestossen, wie wir das erwartet hatten.»

Mario Frick und sein langjähriger Assistent Roman Matter (links) nach dem letzten Match mit dem FC Vaduz, bevor der Wechsel des Duos zum FC Luzern bekanntgegeben wurde. Bild: Michael Zanghellini/Freshfocus (Winterthur, 19. Dezember 2021)

Matter sagt vor dem «Sechspunktematch» bei den Grasshoppers und insgesamt noch acht ausstehenden Partien:

«Erste Schritte haben wir gemacht, das GC-Spiel ist bedeutend, aber fokussiert müssen wir bis zum Saisonende bleiben.»

FCL trainiert mit 30 Spielern – Schürpf zurück im Team Im Hinblick auf den wichtigen Match bei den achtplatzierten Grasshoppers stellt FCL-Trainer Mario Frick am Donnerstag erfreut fest: «Im Moment bleiben wir von Verletzungen verschont. 27 Feldspieler und drei Torhüter stehen uns im Training zur Verfügung.» Selbst der monatelang wegen einer Knieverletzung ausgefallene Offensivmann Pascal Schürpf trainiert wieder mit dem Team. Frick: «Für einen Einsatz von Pascal gegen GC ist es jedoch noch zu früh. Ich hoffe, er ist in den nächsten Wochen so weit, dass er spielen kann.» Der Begriff «aus dem Vollen schöpfen» trifft allerdings nur für das Training zu. Die neuntrangierten Luzerner müssen gegen die mit fünf Punkten Vorsprung um einen Platz besser positionierten «Hoppers» auf die gesperrten Jordy Wehrmann und Varol Tasar verzichten. Die beiden Mittelfeldleute holten gegen Lugano je die vierte gelbe Karte.

