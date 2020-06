Für die FCL-Stimme Andrea Schnellmann sind Spiele vor leeren Rängen eine Premiere Wenn der FC Luzern am Sonntag (16 Uhr, SRF 2) den FC Basel empfängt, sind die Umstände auch für Speakerin Andrea Schnellmann neu. Sie will aber ihren Teil dazu beitragen, dass die FCL-Profis auf dem Rasen sicher spüren, dass es jetzt wieder um Punkte geht. Daniel Wyrsch 18.06.2020, 05.00 Uhr

Andrea Schnellmann aus Kastanienbaum ist seit 21 Jahren die Stimme des FC Luzern. Früher im alten Allmendstadion, zwischenzeitlich im Ausweichstadion Gersag in Emmen und seit 2011 in der Swisspor-Arena. Doch am Sonntag, wenn nach viermonatigem Unterbruch zum Neustart der Liga der FC Basel zu Gast ist, wird auch für die 43-jährige Speakerin vieles anders sein. «Normalerweise bin ich fast 2,5 Stunden vor Spielbeginn im Stadion, nun reicht eine Stunde vor dem Match.»

FCL-Speakerin Andrea Schnellmann am Mikrofon in der Swisspor-Arena. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 17. Juni 2020)

Hintergrund: Die Aufgaben wurden klar reduziert. Eingelassen in die Arena werden mit Spielern, Coaches und Staff total nur 300 Personen, so wie es das Schutzkonzept für Veranstaltungen vorschreibt. In normalen Zeiten würden gegen den FCB über 10’000 Zuschauer auf die Allmend pilgern. Jetzt fährt der FCL aus verständlichen Gründen das Rahmenprogramm herunter, natürlich gibt’s auch weniger Durchsagen und Werbung.

«In unserem Team, das zum FCL-TV gehört, stehen für dieses erste Heimspiel nach der Pause statt zwölf nur drei Personen im Einsatz. Einer ist für die Regie und die Screens zuständig, jemand für den Ton und die Musik und ich für die Durchsagen», so Andrea Schnellmann.

Ohne Spielfeldbeobachter und Stimmungsmacher

Ein Spielfeldbeobachter ist nicht dabei. Er steht sonst unten am Spielfeldrand hinter dem Tor, wo er die Spielerwechsel besser sieht als die Leute ganz oben auf der Haupttribüne in der Speakerkabine, die auf der Höhe der Sechzehnerlinie positioniert ist. «Aber wir werden die Wechsel hoffentlich möglichst im Moment bekanntgeben können.»

Andrea Schnellmann wird eine von wenigen Personen sein, die bei den FCL-Heimspielen dieser Saison im Stadion ist. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 17. Juni 2020)

Ebenfalls nicht am Start steht Thomas Erni. Als Stadionmoderator ist der Tele-1-Mann sonst ein Anheizer für die Fans. Nun wird Andrea Schnellmann, die für die neutralen Informationen zuständig ist, wie früher auch die Aufstellung des FCL bekannt geben.

«Anders als ein deutscher Speakerkollege muss ich die Aussprache unsere Spielernachnamen nicht einüben, sie sind mir ja geläufig.»

In der Bundesliga hatten sich bei den ersten Geisterspielen einige Stadionsprecher umstellen müssen, weil sie jahrelang nur die Nummer und den Vornamen der Profis durchgeben mussten – und die Fans komplettierten im Chor den Nachnamen.

Schwegler/Ndenge: Diagnose steht aus (dw) Noch immer steht die medizinische Diagnose für die offenbar gravierend am Knie verletzten FCL-Spieler Christian Schwegler und Tsiy Ndenge aus. Das lässt nichts Gutes erahnen. Bis Ende der Woche wollen die Verantwortlichen über den Gesundheitszustand der beiden Profis mit weiterlaufenden Verträgen informieren. Wie bereits berichtet, wird der Brasilianer Lucas Alves anstelle von Schwegler zum Re-Start die Captainbinde tragen. «Es tut mir leid für Christian und Tsiy, beide werden wir sehr vermissen», sagte Lucas Alves.



Andrea Schnellmann freut sich, am Sonntag zu den privilegierten Personen mit Stadionzutritt zu gehören. Andererseits beschleichen sie gemischte Gefühle. «Eine Super-League-Partie vor praktisch leeren Rängen, da wird es mir vorkommen wie bei einem Testspiel.» Wie die Spieler müsse sie sich wohl ein bisschen pushen, meint sie lächelnd. Dabei ist die Ehefrau von Georg (47) und Mutter von Laurin (10) und Noëmi (14) bis heute «eine Speakerin, die mit Leib und Seele dabei ist», wie die Tochter von Hans Meyer, dem FCL-Präsident für Breitensport, sagt.

Alles erlebt von Abstieg bis Aufstieg, Barrage und Spielabbruch

In über zwei Dekaden habe sie in ihrer Funktion alles erlebt: Abstieg, Aufstieg, Barrage, Europacup und vor einem Jahr den Spielabbruch beim Abstieg von GC. «Es ist immer etwas gelaufen. Jetzt kommen auch noch Geisterspiele dazu.»

Sie wisse noch nicht, wie sie sich fühlen werde. «Vielleicht wie beim Testkick gegen Aarau, als der VAR getestet wurde. Das war eine fade Angelegenheit.» Doch Andrea Schnellmann fügt kämpferisch hinzu: «So weit wollen wir es gegen Basel nicht kommen lassen. Auch ich am Mikrofon trage meinen Teil dazu bei, damit unsere Spieler auf dem Rasen ganz sicher spüren, dass es jetzt wieder um Punkte geht!»