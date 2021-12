Fussball Adieu Patrick Farkas – der FCL-Aussenverteidiger wechselt zum TSV Hartberg Der Österreicher Patrick Farkas wechselt zurück in seine Heimat. Damit bestätigen sich die Transfergerüchte. 19.12.2021, 20.09 Uhr

Patrick Farkas im Spiel gegen den FC Basel am 28. November. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Der österreichische Aussenverteidiger Patrick Farkas verlässt den FCL per sofort, so eine Medienmitteilung des Fussballvereins. Der 29-jährige kehrt zurück nach Österreich und wird für den TSV Hartberg in der Bundesliga spielen. Für Luzern stand er seit Juni 2021 für nur zehn Spiele im Einsatz, da er einen Bänderriss erlitt. Zuvor spielte er für Red Bull Salzburg.