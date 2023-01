Fussball Ardon Jashari sagt zum Beraterstreit: «Sportchef Remo Meyer und andere Leute im FCL haben mir geholfen» Luzern-Nationalspieler Ardon Jashari spricht über den Berater- und Machtstreit in Luzern, Spekulationen um einen Transfer ins Ausland und die WM in Katar. Ausserdem erklärt der 20-jährige FCL-Captain, warum Granit Xhaka sein Schweizer Jashari-Leibchen nach dem Sieg über Serbien anzog. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 03.01.2023, 20.38 Uhr

FCL-Mittelfeldspieler Ardon Jashari am Dienstag in den Gängen der Swisspor-Arena. Bild: Pius Amrein (Luzern, 3. Januar 2023)

2022 war für Sie ein kometenhaftes Aufstiegsjahr. Enorm viel ist passiert. Haben die dreieinhalb Wochen Ferien nach der WM gut getan?

Ardon Jashari: Das ganze Jahr war turbulent. Im Sommer schloss ich zudem meine kaufmännische Lehre ab. Es hat mir sicher gut getan, dass ich nun zum Durchatmen kam. Total sind es zweieinhalb Urlaubswochen gewesen, vergangene Woche verbrachte ich zu Hause mit Trainieren.

Nach Weihnachten hatten Sie einige Tage in London genossen. Trafen Sie dabei Nationalteam-Captain Granit Xhaka?

Ich flog mit meinem Bruder nach London, wir sahen auch Granit, hatten aber nicht explizit einen Besuch bei ihm geplant. Natürlich gingen wir ins Stadion, sahen die Partie zwischen Arsenal und West Ham. Ich nützte den guten Kontakt zu Granit, er besorgte uns die Tickets für dieses Arsenal-Heimspiel. Darauf begann ich schon in London wieder zu trainieren.

Drei, vier Wochen am Stück Fussball-abstinent zu sein geht für Sie gar nicht.

Das ist so. Trotzdem war es wichtig, nach dem ereignisreichen Jahr etwas zur Ruhe zu kommen. Nur schon bis Sommer musste ich zwei Dinge schaffen: Den Ligaerhalt mit Luzern und die Lehrabschlussprüfung. Beides gelang zum Glück.

Womit aber längst keine Ruhe einkehrte.

Richtig. Im Sommer verlängerte ich den Vertrag bis 2026. Darauf ging der Beraterstreit beim FCL los, was für mich nicht ganz einfach gewesen ist. Ich versuchte, mich vollständig auf den Fussball zu konzentrieren. Das habe ich dann auch geschafft. Später durfte ich erstmals mit dem Nationalteam in der Nations League dabei sein und spielen. Auch dies war eine ganz neue Erfahrung. Es ist gut gegangen und ich konnte dabei sehr viel lernen. Das erste Profijahr mit der WM abzuschliessen, war das Highlight.

Sie müssen einen starken Charakter haben. Wie gelang es Ihnen, alle Herausforderungen ausnahmslos zu meistern?

Ich habe meine Ziele, die ich erreichen will. Egal, wie schnell es geht, oder wie lange es braucht. Wir wissen alle: Ein Fussballerleben dauert nicht besonders lange. Bei mir ist es nun zu Beginn schnell vorwärts gegangen. Dafür arbeitete ich hart und versuchte immer zu liefern und der Mannschaft zu helfen. Das ist mir, glaube ich, gut gelungen. Natürlich hat man Druck, lernt aber auch damit umzugehen. Selbstverständlich bin ich nervös vor den Spielen und es nimmt mich mit, wenn eine Partie misslingt. Im Austausch mit dem Trainer oder den erfahrenen Mitspielern kann man Rückschläge verarbeiten. Geholfen hat mir sicher meine Akzeptanz im Team. Mental muss man auf jeden Fall bereit sein, damit langfristiger Erfolg möglich ist.

Der Beraterstreit um Ihre Person war der Auslöser für den Machtkampf beim FCL zwischen Bernhard Alpstaeg und der jetzigen Führung. Wie haben Sie den Krach miterlebt?

Das war eine intensive Zeit. Kurz vor dem Streit verlängerte ich beim FCL. Das war ein klares Zeichen, meine nächsten Schritte im Klub gehen zu wollen. Ich konnte mich mit Sportchef Remo Meyer und anderen Leuten im FCL austauschen, sie haben mir enorm geholfen, damit ich den Fokus auf den Fussball setzen konnte.

Wie haben Sie die WM im Kreis der Nationalelf erlebt?

Man spürt, dass es an einer WM-Endrunde um viel mehr geht als in der Nations League. Der Druck ist weitaus grösser. Jeder Spieler träumt von einer WM-Teilnahme. Auch das ist unfassbar, mit 20 ein solches Ereignis erleben zu dürfen. Die Stimmung in der Mannschaft war abgesehen vom Ausscheiden im Achtelfinal gegen Portugal sehr gut.

Mit Granit Xhaka verbindet Sie eine Freundschaft. Irritiert hatte nach dem Sieg über Serbien, dass Xhaka Ihr Leibchen mit dem Namen Jashari anzog. Die Serben sahen darin eine Provokation, weil Adem Jashari eine wichtige Figur der Befreiungsarmee des Kosovo war. Was empfanden Sie bei der Aktion des Captains?

Er hatte mir früh gesagt, dass er mein Leibchen anziehen möchte, wenn wir weiterkommen. Das ist halt erst nach dem letzten Gruppenspiel der Fall gewesen. Es ging ihm gar nicht ums Politische. Granit kündigte diese Geste an und setzte sie in die Tat um.

Granit Xhaka mit dem Jashari-Shirt nach dem 3:2-Sieg der Schweiz gegen Serbien an der WM in Katar. Bild: Laurent Gillieron/Keystone (Dohar, 3. Dezember 2022)

Bei der 1:6-Niederlage gegen Portugal wurden Sie kurz vor Schluss zum WM-Debüt eingewechselt, kamen in einen Zweikampf mit Cristiano Ronaldo. Was ging Ihnen dabei durch den Kopf?

Ich sah ihn das erste Mal live. Sogleich spielten wir gegeneinander. Wie vieles im letzten Jahr war auch das ein Moment, in dem ein Kindheitstraum in Erfüllung ging.

Ronaldos Transfer nach Saudi-Arabien ist bekannt, bei Ihnen sind erneut Wechselspekulationen zu attraktiven europäischen Klubs aufgekommen. Können Sie ausschliessen, schon im Winter zu wechseln?

Ich habe von den Gerüchten erfahren, daran kommt man nicht vorbei. Aber ich bin jetzt froh, dass ich wieder auf den Platz kann, um mit dem Team zu trainieren. Zwei Trainingstage habe ich nun mit dem FCL absolviert. Der Fokus ist für mich ganz klar bei Luzern, damit ich die Vorbereitung gut und verletzungsfrei bestreiten kann. Für den Rest ist der Berater zuständig. Es müssten einige Komponenten und der Zeitpunkt passen, damit ich mich schon jetzt für einen Wechsel entscheiden würde.

