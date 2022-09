Ardon Jasharis kometenhafter Aufstieg zu Murat Yakin in die Nati

Fussball Ardon Jasharis kometenhafter Aufstieg führt 20-jährigen FCL-Captain in die Nati – und versetzt ihn in seltene Aufregung FCL-Mittelfeldspieler Ardon Jashari ersetzt den aufgrund von Zahnproblemen ausfallenden RB-Salzburg-Stürmer Noah Okafor. Selbst Jasharis Klubtrainer Mario Frick ist über den frühen Zeitpunkt des ersten Aufgebots von Nationalcoach Murat Yakin für seinen Luzerner Schützling überrascht. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 19.09.2022, 20.13 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nationalcoach Murat Yakin informiert gestern in der Früh den Spieler und Sportchef Remo Meyer vom FC Luzern. Die Aufregung bei Ardon Jashari über das erste Aufgebot für die Schweizer Nationalmannschaft soll enorm gewesen sein. So kennt seine Familie den 20-Jährigen normalerweise nicht. Denn Jashari ist für sein Alter ein reifer und besonnener Typ.

Ardon Jashari bei der Ankunft im Hotel der Schweizer Nationalmannschaft in Bad Ragaz. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (Bad Ragaz, 19. September 2022)

Doch zum Überlegen hat der FCL-Profi gar keine Zeit. Wenig später bringt ihn seine Mutter mit dem Auto zum Zusammenzug des Nationalteams nach Bad Ragaz. Für den Mittelfeldspieler «geht ein Bubentraum in Erfüllung», wie er am Abend nach dem ersten Training den Medien sagt.

Frick entdeckt den Hochbegabten im zweiten Training

Das Jahr 2022 steht für den kometenhaften Aufstieg von Jashari. Anfang Januar übernimmt Mario Frick den Trainerposten beim FC Luzern. Die Innerschweizer stecken in grosser Abstiegsgefahr. Nur elf Punkte in 18 Spielen ist eine miserable Bilanz nach der Vorrunde.

Dem Ex-Trainer von Vaduz fällt im zweiten Training ein Spieler auf, der zwar zweimal kurz bei den Profis in der Liga spielte, den aber trotzdem keiner richtig auf dem Radar hat: Ardon Jashari, damals Captain der U21. Frick erzählt später:

«Ich konnte ihn nicht übersehen.»

Ardon Jashari im Training der Schweizer Nationalmannschaf in Bad Ragaz von Trainer Murat Yakin (links) beobachtet. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (Bad Ragaz, 19. September 2022)

Der Liechtensteiner setzt vom ersten Ligaspiel an auf den damals 19-jährigen Baarer. Dabei verliert Luzern die ersten beiden Rückrundenpartien gegen Basel (0:3) und in Lugano (1:2). Trotz nicht fehlerfreier Auftritte von Jashari hält der Coach am Jungen fest. Schliesslich bringt der Spieler im defensiven Mittelfeld immer zuverlässiger Leistung.

Jashari wird zum Leistungsträger beim FCL, der mit 29 Zählern aus 18 Partien zusammen mit Basel die drittbeste Rückrunde spielt. Trotzdem müssen die Luzerner in die Barrage, wo Jashari gegen Schaffhausen im Hinspiel (2:2) trifft und zu Hause im Rückspiel (2:0) gemeinsam mit dem Team den Ligaerhalt sichert.

Sein Länderspiel-Début würde nicht überraschen

Erste lukrative Angebote von Basel und ausländischen Klubs folgen. Jashari will bei Entdecker Frick bleiben, er verlängert beim FCL bis 2026. Nach nur einem Spiel fürs U21-Nationalteam wird er erstmals für die A-Nationalmannschaft aufgeboten. In der Nations League warten die Spiele in Spanien (Samstag, 20.45 Uhr in Saragossa) und gegen Tschechien (Dienstag, 27. September, 20.45 Uhr in St.Gallen).

Es würde nicht überraschen, wenn Jashari zu einem Kurzeinsatz käme. Sein Début würde bedeuten, dass der Doppelbürger künftig fix für die Schweiz spielt. Seine Eltern stammen aus Nordmazedonien. Sie lassen den Sohn frei entscheiden. Für die Schweiz zu spielen, sei immer sein Ziel gewesen, heisst es aus seinem Umfeld.

Ardon Jashari zeigt im Training seine Schusstechnik. Nationalcoach Murat Yakin und der Ex-Luzerner Cedric Itten, Stürmer von YB, beobachten den technisch versierten FCL-Spieler. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (Bad Ragaz, 19. September 2022)

Zehn Jahre nach Wiss und Winter der erste aktuelle FCL-Spieler in der Nati

Er ist der erste aktive FCL-Profi in der Nati seit Alain Wiss und Adrian Winter, beide kamen 2012 zu je zwei Länderspielen.

Luzerns zweiter Captain nach Christian Gentner hat Glück: Er ersetzt Noah Okafor (RB Salzburg), der sich wegen Zahnproblemen einem medizinischen Eingriff unterzieht. FCL-Trainer Frick sagt:

«Das Aufgebot hat sich Ardon aufgrund seiner Rückrunde unter grösstem Druck und der steten Weiterentwicklung verdient. Für mich eine logische, aber auch überraschend frühe Folge.»

Ein lächelnder Ardon Jashari beim Premieren-Training mit der Schweizer A-Nationalmannschaft in Bad Ragaz. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone (Bad Ragaz, 19. September 2022)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen