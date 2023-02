fussball Aufgepasst, FCL! Nach der Cup-Pleite in Thun droht Negativspirale in der Liga Luzern-Coach Mario Frick hatte seine Mannschaft vor spielerisch guten Thunern gewarnt. Doch Super-Ligist FCL fand gegen Mauro Lustrinellis Mittelfeld-Team aus der Challenge League nicht das richtige Rezept. Am Sonntag (16.30 Uhr) benötigen die Innerschweizer eine extreme Leistungssteigerung gegen den klaren Leader YB. Daniel Wyrsch 1 Kommentar 01.02.2023, 15.51 Uhr

Passt perfekt als Symbolbild fürs Cup-Aus des FCL: Mittelfeldspieler Lorik Emini am Boden, während der Thuner Offensivmann Daniel Dos Santos steht und der Ball für die Berner Oberländer rollt. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Thun, 31. Januar 2023)

Das unerwartete und peinliche Cup-Aus in Thun vom Dienstag hinterlässt beim FC Luzern Spuren. Besorgte Fragen zur Zukunft der Mannschaft von Mario Frick stellen sich: War der befreiende Sieg drei Tage vorher in Basel nur dem Umstand geschuldet, dass aus dem 20-fachen Meister ein kriselnder Patient geworden ist? Die Basler spielten in der zweiten Halbzeit schwach, liessen dem FCL den Raum für die drei Tore zum 3:2-Sieg, dem ersten Vollerfolg der Innerschweizer in Basel seit rund acht Jahren.

Zuvor hatten die Blau-Weissen in der Liga seit dem 29. Oktober nicht mehr gewonnen, damals siegten sie 3:1 bei GC. Anschliessend folgten bloss zwei Heim-Remis gegen Winterthur (1:1) und beim Start in die zweite Saisonhälfte gegen den FC Zürich (2:2) am 21. Januar sowie frühere Zu-null-Niederlagen zu Hause gegen Basel (0:2) und in Bern gegen YB (0:3). Müde seien sie in den letzten Partien des alten Jahres gewesen, sagte FCL-Coach Mario Frick im Rückblick.

Doch wie steht es um die Fitness beim Cup-Aus in Thun? Dort stand das Skore nach 90 und 120 Minuten 2:2, bevor die Berner Oberländer im Penaltyschiessen mit 4:2 das bessere Ende auf ihrer Seite hatten. Frick:

«In der Verlängerung besassen wir Chancen, wir hatten diese herausgespielt, weil wir athletisch die bessere Mannschaft sind. Nur wollte der Ball nicht rein.»

Im physischen Bereich parat, aber mental sind einige ausser Form

Der FCL hatte viel investiert in die körperliche Verfassung der Mannschaft. Davon werden die Innerschweizer in den 18 Rückrundenpartien zweifellos profitieren. Allerdings befinden sich einige Leistungsträger nicht in mentaler Bestform. Angefangen beim Mittelfeld-Aggressivleader Nicky Beloko. In der Stockhorn-Arena holte er seine achte Verwarnung in den letzten zehn Pflichtspielen. Dabei hatte Frick aufgrund der zweiten Gelbsperre von Beloko, die dieser in Basel absass, gesagt: «Nicky muss cleverer in die Zweikämpfe gehen.»

Wegen dessen erneuter Verwarnung in Thun sah sich der FCL-Coach in der Halbzeit gezwungen, Lorik Emini anstelle des bei den Gegnern gefürchteten Beloko einzusetzen. Goalie Marius Müller verletzte sich beim 1:1-Ausgleich der Thuner durch Miguel Castroman, als er den vorherigen Kopfball von Nicola Sutter zwar reflexstark abgewehrt hatte, bei der Landung aber die rechte Schulter verletzte. Die medizinische Abteilung klärt ab, ob Müller am Sonntag (16.30 Uhr) im Heimspiel gegen YB spielen kann oder ob Ersatzmann Vaso Vasic im Luzerner Tor stehen wird.

Marius Müller bei seiner Auswechslung im Cup-Achtelfinal gegen Thun. Noch ist unklar, ob der FCL-Stammtorhüter wegen seiner Schulterverletzung auch im Ligaspiel gegen YB ausfallen wird. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Thun, 31. Januar 2023)

Doch personell sind die Sorgen beim FCL noch grösser: Der tunesische WM-Fahrer Mohamed Dräger bekam im Cup eine Denkpause auf der Ersatzbank. Nach der schwachen Leistung in den ersten 45 Minuten in Basel musste der bisherige Leistungsträger bereits seinen Platz räumen. Nun hoffen Frick und Co. aufs sofortige Comeback des alten Mo Dräger, der vor seinem unglücklichen Auftritt in Katar zu den dynamischen Antreibern bei Blau-Weiss gehörte.

Schürpf gegen Thun geschont – er ist Hoffnungsträger gegen YB

Auf den wahrscheinlich wichtigsten Spieler in seiner Mannschaft verzichtete Frick gegen Thun aus Vernunftgründen freiwillig: Der mit 33 Jahren älteste FCL-Spieler Pascal Schürpf wurde im Hinblick auf den Liga-Knüller gegen YB geschont. Englische Wochen wären für das empfindliche linke Knie und die anfällige Muskulatur des Ex-Baslers Gift. Mit der Wettkampfpause von acht Tagen dürfte Schürpf gegen den Tabellenführer am Sonntag wieder wie in den ersten zwei Ligaspielen des Jahres viel Energie auf den Platz bringen – und das ganze Team mitreissen.

Gegen die Übermannschaft aus Bern muss der FCL eine Reaktion zeigen, mit einer geschlossenen Kollektivleistung dem höchstwahrscheinlich neuen Meister zumindest alles abfordern. Das nachfolgende Programm wird schwierig: Lugano und St. Gallen auswärts. Will Frick mit Luzern vorne mitspielen, muss in diesen Partien gepunktet werden. Ein gutes Zeichen ist, dass in den Interviews kein Protagonist aus der Innerschweiz über den viel zu zaghaften Auftritt von Cup-Schiedsrichter Stefan Horisberger klagte. Der Berner übersah zum Beispiel das Nachtreten von Ex-FCL-Spieler Marco Bürki gegen Denis Simani.

Ex-FCL-Verteidiger Marco Bürki (links) hat Dejan Sorgic (Mitte) und den anderen Luzernern mit seiner aggressiven Spielweise wehgetan. Sorgic spielte einst auch für Thun mit Captain Nicola Sutter (rechts) und Bürki. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Thun, 31. Januar 2023)

Frühestes Cup-Aus seit achteinhalb Jahren

Doch der Cup ist für Simani, Max Meyer und Co. in dieser Saison Geschichte. Erstmals seit der 1:2-Heimniederlage gegen Aarau (damals in der Super League) am 29. Oktober 2014 unter Markus Babbel bedeutet erneut schon der Achtelfinal Endstation für den Cupsieger von 1960, 1992 und 2021. In den letzten sieben Austragungen des K.-o.-Wettbewerbs gewannen die Luzerner einmal den Final, standen viermal im Halbfinal und zweimal im Viertelfinal.

Mario Frick sagte es in Thun richtig: «Unser ganzer Fokus gilt nun der Meisterschaft – und gerade der nächsten Partie gegen YB.» Das ist die einzig richtige Einstellung, um nicht in eine Negativspirale in der Meisterschaft zu geraten.

1 Kommentar Josef Lustenberger vor 21 Minuten Dieser Titel von Daniel Wyrsch gefällt mir nicht. Warum Negatives immer schon vorher schreiben ? Es reicht auch dann noch wenn die Negativspirale Wirklichkeit geworden ist. Alle Kommentare anzeigen