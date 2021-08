FC Luzern: Jashari will in die besten Ligen Europas gehen

Fussball Bei Luzerns Junioren ist er der Chef: Ardon Jashari will sich in die besten Ligen Europas hineinspielen Ardon Jashari (19) brennt auf seinen ersten Profivertrag beim FCL. Zunächst möchte er nun aber mit der U21 an die Spitze vorstossen. Stephan Santschi 19.08.2021, 17.45 Uhr

Der zentrale FCL-Mittelfeldspieler Ardon Jashari (Mitte) weist im Vorbereitungs-Testspiel gegen den FC Thalwil seine Mitspieler an. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 14. August 2021)

1:1 spielte die U21-Auswahl des FC Luzern am letzten Wochenende gegen Thalwil, es war das einzige Vorbereitungsspiel vor der am Samstag beginnenden 1.-Liga-Saison beim SV Höngg (16 Uhr, Utogrund). «Wir haben sehr viele verletzte Spieler, wir mussten sogar eine Testpartie absagen», berichtet Trainer Sandro Chieffo. Zuversicht strahlt er trotzdem aus, denn obwohl das Team nochmals verjüngt worden ist, sagt Chieffo: «Wir haben weniger Erfahrung, aber mehr Qualität. Wir sind stärker als letzte Saison.»

Einer der Akteure, auf die er sehr viel hält, ist der 19-jährige Ardon Jashari, den er schon vor einem Jahr zum Captain gemacht hat. Im zentralen Mittelfeld ist er der Chef, im erwähnten Duell mit Thalwil spielte er als Sechser, der sich auch in den Angriff einschaltete. «Ich beteilige mich gerne an Toren, kassiere sie aber nicht gerne», bemerkt Jashari mit einem Schmunzeln. Deshalb fühle er sich am wohlsten, wenn er überall Einfluss nehmen könne, in der Offensive und in der Defensive. «Ardon ist der Leader auf und neben dem Platz, er ist mein verlängerter Arm», erklärt Chieffo. «Seine Motivation und seine Energie sind beeindruckend.»

Dank an den heutigen Frauen-Trainer des FCL

Diese Rolle hatte Ardon Jashari jedoch nicht immer. Zwar wechselte der Baarer früh vom Team Zugerland in die Nachwuchsabteilung des FC Luzern (U12), leichtfüssig nach oben ging es danach aber nicht. «Ich zählte stets zu den Jüngeren, hatte Probleme mit dem Wachstum, auch im Kopf stimmte es nicht. Ich dachte, die anderen sind besser als ich», erinnert sich der schweizerisch-nordmazedonische Doppelbürger. Ein Wechsel zum SC Kriens war ein Thema, doch Jashari lehnte ab, wollte sich beim FCL durchbeissen. Dann traf er in der U16 auf Trainer Edvaldo Della Casa und es machte Klick. «Er schenkte mir Vertrauen, sah immer das Positive in meinen Leistungen. Egal, was ich in meiner Karriere noch erreiche, Edvaldo werde ich dafür sehr dankbar sein», sagt Jashari zu dem Mann, der nun die NLA-Frauen des FC Luzern übernommen hat.

Seither ist Linksfüsser Jashari ein Leistungsträger, der Ehrgeiz ist ungebrochen, manchmal wird er ihm auch zum Verhängnis. «Ardon geht an seine Grenzen, das ist cool», sagt Chieffo. «Zuweilen verlangt er von seinem Körper aber mehr, als dieser verträgt.» Die Folge war eine Schambeinentzündung, die ihn zuletzt dreieinhalb Monate ausser Gefecht setzte. «Diese Zeit lehrte mich, nicht mit Leistenschmerzen zu trainieren, sondern mal auf eine Einheit zu verzichten», erzählt Jashari. Dass ihm dies schwerfällt, verheimlicht er nicht, zu gross sind seine Ziele. «Ich möchte mich in der 1. Mannschaft des FCL durchsetzen und später in eine Top-5-Liga wechseln», sagt Jashari, der drei Vorbilder hat: Cristiano Ronaldo mit seinem Fleiss, Lionel Messi wegen des fussballerischen Genies und sein älterer Bruder Ardit dank dessen menschlicher Vorzüge: «Er hat immer zu mir geschaut.»

Konkurrenz auf seiner Position ist gross

Gerne hätte der Sport-KV-Lehrling schon jetzt beim FCL den ersten Profivertrag unterschrieben. «Leider hat es nicht geklappt», sagt der junge Mann, der im Sommer 2020 mit zwei Kurzeinsätzen sein Début in der Super League gab. Die Konkurrenz in der Auswahl von Fabio Celestini ist auf seiner Position beachtlich, umfasst Namen wie Christian Gentner, Marvin Schulz, Tsiy Ndenge, Samuele Campo oder Jordy Wehrmann. «Doch ich glaube an mein Potenzial, an meine Fähigkeiten und bin dankbar für das grosse Vertrauen von Sandro Chieffo.» Und so will er nun mit der U21-Auswahl für Furore sorgen, «wir möchten vorne mitspielen und wenn wir aufsteigen, hätte ich nichts dagegen».