Fussball Bittere FCL-Niederlage: Total zehntes Gegentor in der Schlussviertelstunde kostet gegen Zürich einen Punkt Der FC Luzern steht am Schluss mit leeren Händen da: Ein vermeidbarer Gegentreffer in der 76. Minute führt zum 2:1-Sieg des FC Zürich. Zum wiederholten Mal müssen sich Mario Frick und seine Spieler über ein im letzten Sechstel des Spiels kassiertes Tor ärgern, welches entscheidend für die Punkteausbeute ist. Daniel Wyrsch, Zürich 1 Kommentar 19.03.2023, 13.29 Uhr

Am Samstag im Zürcher Letzigrund kassiert FCL-Goalie Pascal Loretz (Nummer 38) nach insgesamt 616 Minuten sein erstes Tor aus dem Spiel heraus. 2:1-Siegtorschütze für den FCZ ist Aiyegun Tosin (vorne links). Bild: Marc Schumacher / Freshfocus

FCL-Stürmer Dejan Sorgic ist nach der 1:2-Niederlage gegen den FC Zürich bedient. In den Katakomben des Letzigrunds sagt er: «Zürich ist zum Sieg gekommen, ohne grossen Aufwand zu betreiben.» Auch der Trainer bläst ins selbe Horn: «Unsere Leistung und das Resultat stimmen nicht überein. Über weite Strecken des Spiels bin ich mit meiner Mannschaft zufrieden», sagt Mario Frick.

Der FCZ führt in diesem Match mit Antonio Marchesano, Blerim Dzemaili und Doppeltorschütze Aiyegun Tosin zwar die etwas feinere Klinge, aber die Zürcher sind nicht in ihrer besten Verfassung. Man hätte sie am Samstag vor den Augen ihres Meistertrainers André Breitenreiter besiegen können.

Loretz-Serie reisst nach 616 Minuten

Ärgerlich für den FCL, steht er am Ende mit leeren Händen da. «Die einzige klare Chance des FCZ in der zweiten Halbzeit führt zum 1:2», analysiert Frick korrekt. Der 2:1-Siegtreffer aus Sicht der Gastgeber fällt in der 76. Minute: Tosin drückt die Hereingabe von Fidan Aliti über die Linie. FCL-Youngster Pascal Loretz kommt wie die Vorderleute nicht an den Ball. Im siebten Super-League-Spiel hintereinander ist es das erste Tor, welches das 19-jährige Goalietalent aus dem Spiel heraus kassiert.

Für den Ersatz des verletzten Marius Müller geht damit eine aussergewöhnliche Serie zu Ende: Nach 616 Minuten zwischen den Pfosten ist Loretz erstmals nicht von einem Penalty (total 6) bezwungen worden. Für den FCL ist es nach 628 Minuten das erste Gegentor aus dem Spiel heraus. Zuletzt passierte dies am 28. Januar in Basel: Andi Zeqiri bezwang Marius Müller zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich des FCB (78.), Luzern siegte 3:2.

Bleiben wir bei den Zahlen: Wie «Blue Sport» am Samstag richtig feststellt, ist das entscheidende 2:1 von Zürichs mittlerweile zehnfachen Torschützen Tosin schon das zehnte Gegentor der Luzerner in der Schlussviertelstunde. Das ist Liga-Höchstwert. Dieses Mal kostet es die Mannschaft einen Zähler. Eine Punkteteilung wäre gerecht gewesen.

Acht Punkte in Schlussphase verloren

Schaut man auf die weiteren kassierten Tore ab der 76. Minute in dieser Saison, hat der FCL insgesamt acht Punkte im letzten Sechstel des Spiels verloren. Im Herbst fiel gegen YB zu Hause der Berner 2:1-Siegtreffer durch Jean-Pierre Nsame in der 95. Minute, gegen St. Gallen zu Hause der 3:3-Endstand durch Julian von Moos in der 83. Minute. Im Frühjahr 2023 vergab man eine 2:0-Führung zu Hause gegen Zürich durch Tore von Roko Simic in der 89. und 93. Minute zum 2:2-Remis. Und mittels Elfmeter konnte St. Gallens Matej Maglica im Kybunpark in der 79. Minute zum 2:2-Endresultat ausgleichen.

Summa summarum hat Luzern in der letzten Viertelstunde drei Siege vergeben und stattdessen je nur Remis gespielt und somit sechs Punkte verspielt sowie zwei Unentschieden nicht über die Ziellinie gebracht und verloren, was zwei zusätzliche Zähler sind. Man kann von acht Punkten reden, die dem FCL (33 Zähler in 25 Spielen) damit fehlen. Mit einer Ausbeute von möglichen 41 wären die Blau-Weissen Zweiter.

Dejan Sorgic (vorne) ist einer der Aktivposten beim FC Luzern. Hier wird der Stürmer von FCZ-Verteidiger Nikola Katic bedrängt. Martin Meienberger / Freshfocus (Zürich, 18.3.2023)

Unbedingt siegen wollen und viel riskiert

In Zürich wollen wir herausfinden, warum der FCL auf der Zielgeraden Federn lassen muss. Frick verteidigt die Einwechslung des offensiven Sofyan Chader für Rechtsverteidiger Severin Ottiger drei Minuten vor dem 1:2. «Das Tor hat mit der Umstellung nichts zu tun», entgegnet Frick. Max Meyer spielt ab dann defensiver im Mittelfeld, Chader hinter den Spitzen, Pius Dorn übernimmt Ottigers Part. Doch Dorn ist zu weit weg von Aliti, der Ex-FCL-Profi liefert den Assist zum FCZ-Siegtor.

Frick spielt immer auf Sieg, das ist lobenswert. Er bestätigt: «Wir wollten gewinnen, das eingezogene Tor in der Schlussphase ist einer Unachtsamkeit geschuldet.» Er und Stürmer Sorgic sind sich einig: «An der physischen Verfassung liegt es nicht.» Sorgic: «Eher das Gegenteil, konditionell sind wir parat. Vielleicht suchten wir das Siegtor zu sehr, haben zu viel nach vorne geworfen.»

Zürich – Luzern 2:1 (1:1)

Letzigrund – 15’330 Zuschauende – SR Schnyder

Tore: 21. Max Meyer (Foulpenalty) 0:1. 32. Tosin (Handspenalty) 1:1. 76. Tosin (Aliti) 2:1.

Zürich: Brecher; Omeragic, Katic, Kamberi; Mathew (67. Krasniqi), Conde; Boranijasevic, Dzemaili (82. Hornschuh), Aliti; Marchesano, Tosin (91. Rohner).

Luzern: Loretz; Ottiger (73. Chader), Simani, Beka, Frydek; Jashari; Dorn, Beloko; Max Meyer; Sorgic (84. Kimpioka), Schürpf (84. Diambou).

Bemerkungen: Zürich ohne Guerrero und Hodza (beide verletzt). Luzern ohne Dräger (gesperrt), Abubakar, Burch, Emini, Kadak und Müller (alle verletzt). – 6. Pfostenschuss Marchesano. – Verwarnungen: 60. Ottiger, 67. Conde, 91. Krasniqi (alle Foul).