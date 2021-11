Fussball Celestini leitet das FCL-Training, Frei ist frei – und äussert sich zu den Spekulationen Aufregende Tage beim FC Luzern. Sportchef Remo Meyer spricht von einer sehr prekären Lage und entzieht Trainer Fabio Celestini die Rückendeckung. Inzwischen haben sich Alex Frei und der FC Wil getrennt: Ein Kandidat für die Celestini-Nachfolge wäre also frei. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 09.11.2021, 16.16 Uhr

Fabio Celestini leitet das Training des FC Luzern auch wenige Tage nach der bitteren 0:1-Heimniederlage gegen Sion. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 13. Juli 2021)

Courant normal am Dienstagvormittag beim FC Luzern: Fabio Celestini trainiert die Mannschaft in der ersten Übungseinheit der Länderspielpause. Zweieinhalb Tage nach der schmerzhaften 0:1-Heimniederlage gegen Sion deutet von aussen nichts auf die Krise bei den Innerschweizern hin. Die nicht in Nationalteams abgestellten Spieler arbeiten mit der Trainercrew. Der angezählte Coach des Tabellenvorletzten führt ausserdem Einzelgespräche mit Profis; unter anderem tauscht sich Celestini mehrere Minuten mit Mittelfeldmann Jordy Wehrmann aus.