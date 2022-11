Fussball Christian Schmidt, der «Schleifer» der FCL-Profis, spricht vom «schwierigsten Job meiner Karriere» FCL-Konditionstrainer Christian Schmidt bereitet die Spieler ab Montag erstmals in zwei Blöcken auf die Rückrunde vor. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren Aktualisiert 26.11.2022, 05.00 Uhr

Christian Schmidt ist ein sehr fordernder Fitnesstrainer. Von den Spielern wird der sogenannte «Schleifer» aber geschätzt, weil sie von seiner Arbeit in den Spielen profitieren. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 3. November 2022)

Im kommenden Sommer feiert Christian Schmidt beim FC Luzern ein Jubiläum. Dann wird der Fitnesscoach zehn Jahre für den Super-League-Klub aus der Zentralschweiz tätig sein. Der 51-jährige Franzose aus Korsika ist ein emotionaler Mensch. Für ihn war die vergangene Saison die komplizierteste überhaupt: «Das war der schwierigste Job meiner Karriere.» Schmidt erklärt warum:

«Der Druck vor der Rückrunde war enorm, wir belegten den letzten Platz. Ich wusste, wir dürfen uns keine Fehler erlauben, sonst sind wir erledigt. Denn es gab nur ein Ziel, die Klasse zu halten.»

Nur elf Punkte hatte Luzern in der Vorrunde gesammelt. Dann gelang eine starke Rückrunde: 29 Zähler in 18 Partien. Für den direkten Ligaerhalt reichte es nicht mehr, via Barrage gegen Schaffhausen blieb Luzern in der Super League. Schmidt erzählt:

«Diese nervenaufreibende, stressige Zeit kann ich erst jetzt langsam abschliessen.»

Stolz auf die WM-Spieler Dräger und Jashari

Im Moment ist der dreifache Familienvater entspannt. In der laufenden Saison spüre er im Vergleich zum Vorjahr keinen Druck. Schmidt freut sich, dass mit Tunesien-Stammspieler Mohamed Dräger und dem Schweizer Rookie Ardon Jashari gleich zwei FCL-Profis an der WM in Katar dabei sind. «Das ist für einen europäisch gesehen kleinen Klub wie Luzern ein grosser Erfolg.»

Dräger erzählte vor der Abreise, wie er mit Schmidt Extraschichten leistete. Der «Schleifer», wie die Spieler den sehr fordernden Fitnessguru bezeichnen, lobt den Offensivverteidiger in den höchsten Tönen:

«Mo Dräger ist ein Topprofi, er ordnet dem Erfolg alles unter.»

Am Montag kommen bis auf die Katar-Fahrer Dräger und Jashari alle FCL-Spieler aus dem 14-tägigen Urlaub zurück. Zuerst stehen zwei Tage individuelle Fitnesstests auf dem Programm. Ab Mittwoch finden täglich zwei Mannschaftstrainings statt. Durch die WM ist die Wintervorbereitung erstmals in zwei Blöcke geteilt. Denn nach drei Trainingswochen haben die Spieler ab 17. Dezember noch einmal Ferien. Am 2. Januar beginnt dann der zweite Teil der Vorbereitung.

U21 und Frauen heute in der Swisspor-Arena Wer in Luzern während der WM nicht ganz auf Spitzen-Fussball im Stadion verzichten will, kann heute Samstag in der Swisspor-Arena zwei interessante Spiele des FC Luzern verfolgen: Um 16 Uhr empfängt das U21-Team von Michel Renggli den FC Breitenrain aus Bern. Die ältesten FCL-Junioren stehen in ihrer Premierensaison in der Promotion League bereits als Wintermeister fest, Breitenrain ist Vierter der dritthöchsten Liga. Um 18.30 Uhr absolvieren die FCL-Frauen in der Women’s Super League ihr Heimspiel gegen den FC Basel. Mit gültiger Saisonkarte ist der Eintritt an diesem «Tag des Fussballs» frei, ohne kostet er 10 Franken.

Mario Frick will wieder «fittestes Team der Liga»

Wie geht der leitende Konditionstrainer mit dieser ungewohnten Unterbrechung der Präparation um? Christian Schmidt: «Wir können auf die Erfahrung aus anderen Sportarten zurückgreifen.» Und:

«Meiner Meinung nach hat die Aufteilung in zwei Blöcke einen positiven Effekt. In den Ferien können die Spieler regenerieren, genügend Erholung ist auch für Spitzensportler wichtig und gesund.»

Die FCL-Profis hören auf die Anweisungen des strengen Fitnessfachmanns Christian Schmidt. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Zürich, 29. Oktober 2022)

Allerdings hat FCL-Cheftrainer Mario Frick zum Abschluss des ersten Saisonteils eine Ankündigung aus dem Vorjahr wiederholt: «Obwohl ich wieder ständig darauf angesprochen werde, möchte ich, dass wir in der Rückrunde die fitteste Mannschaft der Liga sind.» Bekanntlich ist der Liechtensteiner sehr ambitioniert, die Bilanz von nur einem Punkt aus den letzten drei Spielen wurmt ihn.

Schmidt hat mit dem Teamverantwortlichen bislang noch nicht über diese Vorgabe gesprochen, wie er sagt. Gelassen erklärt er:

«Das macht nichts, weil die Zusammenarbeit mit Mario Frick sehr gut ist. Er vertraut seinen Leuten im Staff. Wir ziehen zusammen an einem Strang.»

Gemeinsam würden sie dafür sorgen, dass die Spieler im Frühjahr für die Herausforderungen in der Meisterschaft und im Cup bereit seien.

Zuerst die Ausdauer, später geht’s um die Intensität

In den beiden Blöcken stehen unterschiedliche Ziele im Vordergrund. Bis zu den zweiwöchigen Weihnachtsferien wird Konditionstrainer Schmidt mit den Spielern vor allem an der Ausdauer arbeiten. Dazu stehen drei Testpartien gegen GC, den SC Freiburg und VfB Stuttgart auf dem Programm.

Nach Neujahr «gibt es Intervalltrainings. Wir arbeiten an der Intensität und Explosivität.» Vom 6. bis 14. Januar geht es ins Trainingslager nach Marbella. Am 21. Januar folgt das erste Ligaspiel zu Hause gegen Schlusslicht FC Zürich.

