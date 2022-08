Dank Nicky Beloko gewinnt der FC Luzern gegen den FC Lugano

Fussball Dank einem überragenden Beloko gewinnt der FCL mit 2:1 gegen Lugano Nicky Beloko gewinnt fast jeden Zweikampf und liefert den Assist zum Tor von Pius Dorn. Das 2:1 erzielt er gleich selbst 07.08.2022, 18.24 Uhr

Jakub Kadak feiert gegen Lugano seine Premiere in der Startelf. Denis Simani führt erstmals das Team als Captain auf den Platz. Auch Lorik Emini darf wieder einmal von Beginn weg ran.

Die Luzerner bejubeln das 1:0 durch Pius Dorn Bild: Davide Agosta/KEYSTONE (Lugano, 7. August 2022)

32. Minute: Herrliche Vorarbeit von Nicky Beloko: Er erobert den Ball und spielt mustergültig quer auf Pius Dorn. Der Deutsche lässt Reto Ziegler stehen und schiebt zum 1:0 für Luzern ein.

75. Minute: Nach einem Foul von Denis Simani trifft Reto Ziegler mit einem herrlichen Freistoss aus rund 20 Metern zum 1:1.

84. Minute: Flanke von Varol Tasar. Der Ball landet bei Beloko. Dieser trifft mit einem herrlichen Weitschuss zum 2:1.

Zu Spielstart zeigt das Thermometer auf rund 32 Grad an. Es ist heiss an diesem Sonntag im Tessin. Der FCL lässt sich von den sommerlichen Temperaturen jedoch nicht beeinflussen und reisst das Spieldiktat zu Beginn an sich – Chancen sind in der ersten halben Stunde jedoch Mangelware. Die einzige Grosschance hatte Marco Burch.

In der 32. Minute dann eine tolle Aktion der Luzerner. Balleroberung und Pass von Beloko auf Dorn. Dieser lässt Ziegler stehen und trifft zum 1:0. Vor der Pause kommt es zudem nach einem Stossen von Burch zu einer Rudelbildung: Goalie Marius Müller und Trainer Mario Frick sowie der Luganesi Zan Celar holen sich dabei je eine gelbe Karte.

Asumah Abubakar bereitet der Lugano-Abwehr um Reto Ziegler viel Arbeit. Bild: Davide Agosta/KEYSTONE (Lugano, 7. August 2022)

Paukenschlag gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit: Lorik Emini bringt im Strafraum Mario Bottani zu Fall. Penalty für die Tessiner und Gelb für Emini. Den Penalty von Zan Celar hält Marius Müller fest – super gemacht vom grossen Deutschen. Wenig später wird in der 51. Minute dann noch ein vermeintliches 2:0 durch Kadak aufgrund eines Handspiels von Abubakar aberkannt.

In der Tessiner Hitze nimmt Frick in der 56. Minute zwei Wechsel vor: Ibrahima Nidaye und Christian Gentner kommen für Abubakar und Emini. Lugano bleibt danach als Gastgeber die spielbestimmende Mannschaft, Luzern setzt auf Konter. Beloko fällt auch in der zweiten Hälfte immer wieder positiv mit seinem Kampfeinsatz und Balleroberungen auf, der Neuzugang überzeugt immer mehr. Für einen weiteren Neuzugang ist in der 67. Minute dann Schluss: Joaquin Ardaiz verlässt den Platz für Dejan Sorgic.

Nach einem taktischen Foul sieht Denis Simani in der 75. Minute die gelbe Karte. Den darauffolgenden Freistoss verwandelt Reto Ziegler zum 1:1. Nicht mal zehn Minuten später schlägt der eingewechselte Varol Tasar (für Mohamed Dräger) eine Flanke. Der Ball landet bei Beloko, dieser trifft zum 2:1. Dabei bleibt es, der FCL gewinnt dank einem starken Beloko mit 2:1 in Lugano.

Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Am Mittwoch folgt bereits um 19:00 Uhr ein Heimspiel gegen GC auf der Luzerner Allmend. Am Samstag dann ein heiss erwartetes Auswärtsspiel um 20:30 Uhr in St. Gallen.