Fussball Das Potenzial von Jashari erst im Juli erkannt: Mit Alpstaegs Einflüsterer Petralito begann das Chaos beim FCL Der Beraterstreit um das klubeigene Spielerjuwel Ardon Jashari ist der Auslöser für die fatale Situation, in der sich der FC Luzern befindet. Daniel Wyrsch 22.10.2022, 05.00 Uhr

Mit Bernhard Alpstaeg in Kontakt zu treten, das war das Ziel für viele Fussballsachverständige oder solche, die sich dafür halten. Als langjähriger journalistischer Begleiter des FC Luzern bekam der Schreibende das mit. Sie alle wollten dem inzwischen 77-jährigen Mehrheitsaktionär erklären, wie er das Innerschweizer Fussball-Aushängeschild erfolgreicher als die operative Leitung des Klubs führen könnte.

Giacomo Petralito: Schillernde Figur im internationalen Spielerberatergeschäft Bild: PD

Giacomo Petralito schaffte es, näher an Alpstaeg heranzukommen. Der 72-Jährige aus Rothrist mit italienischen Wurzeln erzählt unserer Zeitung, dass er vor sechs, sieben Jahren den Swisspor-Patron kennenlernte. Dabei sei es einzig um Immobiliengeschäfte zwischen Alpstaeg und ihm gegangen.

Alpstaeg habe gesagt, er verstehe nichts von Fussball. Der gebürtige Aargauer, der seit Jahren auf der Horwer Halbinsel wohnt, bestreitet bis heute nicht, kein Sachverständiger dieses Sports zu sein. Ins Allmendstadion, der alten Arena des FCL, ging er einst, um zu erfahren, wo seine damals 14-jährige Tochter Giulia Alpstaeg ihre Freizeit verbringt. Das hatte er unserer Zeitung vor der Eröffnung der Swisspor-Arena im Juli 2011 erzählt.

Von Lezcano über Gnonto bis Ribéry und Ardaiz

Zwischen Petralito und Alpstaeg entwickelte sich im Verlaufe der Jahre eine Annäherung. Dario Lezcano spielte bis Januar 2016 in Luzern. Petralito kümmerte sich um den Offensivmann aus Paraguay. Mehrere Aktionäre hatten Anfang 2012 Lezcanos Transfer von Thun zum FCL aus privaten Mitteln mitfinanziert. Beim Weiterverkauf an Ingolstadt partizipierten sie am Transfergewinn von rund 1,5 Millionen Franken.

Wie Petralito im persönlichen Gespräch verrät, habe er Wilfried Gnonto Alpstaeg angeboten. FCL-Sportchef Remo Meyer sei darüber informiert worden. Schliesslich unterschrieb der ehemalige Junior von Inter Mailand mit Jahrgang 2003 im Sommer 2020 ablösefrei beim FC Zürich. Inzwischen Schweizer Meister mit dem FCZ und sogar italienischer Nationalspieler wechselte der kleine Super-Dribbler Anfang September für 4,5 Millionen Franken zu Leeds United in die Premier League.

Ausserdem habe er von Alpstaeg den Auftrag erhalten, den Ex-Bayern-Star Franck Ribéry zu verpflichten, so Petralito. Der Franzose entschied sich im Sommer 2019, statt zum FCL zur AC Fiorentina nach Italien zu wechseln. Kürzlich beendete Ribéry seine Karriere 39-jährig bei Salernitana in der Serie A.

Einen Transfer tätigte Petralito für Alpstaegs Verein doch noch: Im Sommer holte er Stürmer Joaquin Ardaiz von Schaffhausen zum FCL. Ohne dafür Geld zu verlangen, so Petralito.

Zusammenspiel mit Ex-«Blick»-Journalist

Das jetzige Chaos beim FCL ist entstanden, als Petralito Anfang Juli bei einem Testspiel im Gersag in Emmenbrücke gegen Dynamo Kiew (1:2) mitbekam, welches Juwel bei den Innerschweizern spielt. Die Rede ist von Mittelfeldmann Ardon Jashari, der wenige Wochen später seinen 20. Geburtstag feierte.

FCL-Juwel Ardon Jashari (links) weckte in der Beraterszene starke Begehrlichkeiten. Bild: Claudio De Capitani/Freshfocus (Luzern, 19. Oktober 2022)

Die Dinge nahmen ihren bereits bekannten Lauf: Alpstaeg hat im August die BA Sport AG in Horw gegründet, laut Handelsregistereintrag zum Zweck der Spielervermittlung. Petralito spricht mit unserer Zeitung nicht darüber, bestätigt nicht, dass er der Einflüsterer von Alpstaeg ist. Er bestätigt auch nicht, dass er von Jashari-Berater Agron Krasniqi die Bild- und Werberechte des FCL-Topalents für die BA Sport AG kaufen wollte. Die Geschichte ist jedoch mehr als nur plausibel.

Auch das von Alpstaeg gegen Krasniqi durchgesetzte Stadionverbot, das der Klub inzwischen wegen mangelnder Rechtsgrundlage aufhob, passt dazu. Der «Blick» hatte zuerst vom Stadionverbot gegen den Jashari-Agenten geschrieben.

Christoph Graf, der Präsident der Schweizer Spielerberatervereinigung SFAA, liess sich im Artikel vom 10. September 2022 wie folgt zitieren: «Ich habe Kenntnis vom Stadionverbot, das gegen Agron Krasniqi verhängt worden ist. Wenn sich Krasniqi korrekt verhalten hätte, hätte Bernhard Alpstaeg dieses Verbot sicher nicht ausgesprochen.»

Chiumiento spricht nicht gut von Petralito

Brisant: Im Gegensatz zu Krasniqi, dem Berater von Luzerns allseits umworbenen Neo-Nationalspieler Jashari, ist Petralito Mitglied der erwähnten Spielerberatervereinigung, der Graf vorsteht. Und ausserdem: Der ehemalige leitende «Blick»-Sportredaktor Graf und Petralito haben eine gemeinsame geschäftliche Vergangenheit bei der Spielervermittlungsagentur «4Sports» im Kanton Zug.

Einer ihrer Klienten war das einstige Juve-Toptalent Davide Chiumiento. Der 37-jährige Ex-Profi des FCL, FCZ und von YB wurde im Mai 2022 in einem Artikel des «St. Galler Tagblatts» zitiert: Es sei nicht der beste Entscheid gewesen, auf diesen Berater zu setzen,

«weil Petralito nur das Geld zählen wollte».

Davide Chiumiento, das einstige Fussball-Wunderkind, spricht nach seiner Karriere nicht gut über den Berater Giacomo Petralito. Bild: Michel Canonica (Heiden AR, 4. Mai 2022)

