Fussball Dem FCL bringt der Weiterverkauf von Nationalspieler Remo Freuler einen unerwarteten Geldsegen Remo Freuler spielte von Februar 2014 bis Januar 2016 beim FC Luzern. Der 30-jährige Mittelfeldmann ist seit fünf Jahren Schweizer Internationaler und zählt zu den Besten, die je für die Innerschweizer gespielt haben. Am unmittelbar bevorstehenden Transfer Freulers von Atalanta Bergamo zu Nottingham Forest partizipiert der FCL. Daniel Wyrsch 12.08.2022, 05.00 Uhr

Ausgebildet wurde Remo Freuler beim FC Hinwil und FC Winterthur, als U21-Nachwuchsspieler wechselte er zu GC. Doch bei den Stadtzürchern fühlte sich der bodenständige junge Mann aus Hinwil im Zürcher Oberland nicht wohl, schaffte den Durchbruch in der Super League nicht und wechselte zurück nach Winterthur.

Mittelfeldspieler Remo Freuler spielte von Februar 2014 bis Januar 2016 beim FC Luzern. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 13. April 2014)

Remo Freuler konnte vom damaligen Challenge-League-Klub Winterthur zum FC Luzern transferiert werden. Unter Sportchef Alex Frei und Chefscout Remo Gaugler erfolgte der Wechsel für 350'000 Franken in die Innerschweizer Metropole. Beim FCL fühlte sich der unkomplizierte Freuler von Anfang an zu Hause, wurde unter Trainer Carlos Bernegger sofort zur Stammkraft und zum Leistungsträger. Der Mittelfeldspieler absolvierte unter Bernegger und dessen Nachfolger Markus Babbel insgesamt 72 Pflichtpartien für Luzern, neun Tore und zehn Assists stehen auf seinem FCL-Konto in der Super League (in total 63 Meisterschaftsspielen).

Mitten im Trainingscamp 2016 zu Atalanta Bergamo gewechselt

Im Januar 2016, mitten im Trainingslager in Marbella, verliess Remo Freuler den FC Luzern. Er schloss sich dem Serie-A-Verein Atalanta Bergamo an. Auch bei den Norditalienern schaffte er auf Anhieb den Durchbruch zum Stammspieler. Mehrere Spitzenplätze in der Liga und drei Teilnahmen an der Champions League stehen im Palmares des Ex-Luzerners mit den Bergamasken.

Nach 259 Pflichtpartien, 20 Toren und 23 Assists beendet Freuler das erfolgreiche sechseinhalbjährige Kapitel bei Atalanta und wechselt in die Premier League zum Aufsteiger Nottingham Forest. Der zweimalige Gewinner des Europacups der Landesmeister (heute Champions League) verpflichtet den 46-fachen Schweizer Nationalspieler (vier Tore) und aktiven EM-Teilnehmer 2021 dem Vernehmen nach für 9 Millionen Euro.

Remo Freuler (rechts) beim Schweizer 1:0-Sieg in der Nations League gegen Portugals Ricardo Horta (links) und Nuno Mendes (Mitte) vor zwei Monaten im Stade de Genève. Bild: Pascal Muller/Freshfocus (Genf, 12. Juni 2022)

Zwischen 1,5 und 2 Millionen Euro am Weiterverkauf partizipiert

Wie unsere Zeitung recherchiert hat, konnte der FCL beim Kauf von Remo Freuler aus Winterthur die Weiterverkaufsklausel übernehmen und in den Vertrag einbauen. Diese liegt bei rund 20 Prozent. Bedeutet, dass der FCL aus dem Deal von Bergamo mit Nottingham einen Geldsegen zwischen 1,5 und 2 Millionen Euro für seinen ehemaligen Profi erwartet. Weil Remo Freuler dem FCL schon bis dato über 2 Millionen Euro inklusive Boni eingebracht hat, werden es schliesslich insgesamt um die 4 Millionen Franken sein. Vor allem Entdecker Remo Gaugler und Ex-Sportchef Alex Frei sei Dank.

Höchste Transfereinnahmen durch Freuler und Vargas

Rekordtransfer des FCL ist bisher der im Klub ausgebildete Ruben Vargas gewesen: Der schneller Stürmer hat seit dem Verkauf vor drei Jahren inklusive Boni ebenfalls 4 Millionen Euro des Bundesligisten FC Augsburg in die Kasse der Zentralschweizer gespült. Wie Freuler ist Vargas aktueller Schweizer Nationalspieler.

