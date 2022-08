Super League Ibrahima Ndiaye gegen St.Gallen nicht im FCL-Kader: Der Luzerner Cupsieger-Held steht vor einem Ausland-Transfer

Stürmer Ibrahima Ndiaye schoss den FCL in der Saison 2020/21 mit vier eminent wichtigen Toren zum Cupsieg, jetzt ist der 24-jährige Senegalese Geschichte bei den Innerschweizern. Nicht mehr im Aufgebot heute (20.30 Uhr) in St. Gallen, wird «Ibra» den Klub in Richtung Ausland verlassen.