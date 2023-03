Der FC Luzern pachtet gegen Servette das Glück und gewinnt 1:0

Matchbericht und Noten «Ihr seid doch alle verrückt»: Der FC Luzern pachtet gegen Servette für einmal das Glück Beim FCL-Sieg bei Servette fliegen zwei Genfer und ein Luzerner vom Platz. Das 1:0-Siegtor ist ein VAR-Elfmeter. Daniel Wyrsch und Silvio Frei, Genf 2 Kommentare 12.03.2023, 20.17 Uhr

Die Hektik in der Schlussphase ist enorm. Alles fängt mit der gelb-roten Karte gegen den früheren YB-Meisterspieler Kevin Mbabu an. Der Rechtsverteidiger von Servette foult im Mittelfeld Ardon Jashari. Schiedsrichter Sandro Schärer zeigt dem in Genf ausgebildeten Schweizer Internationalen die Ampelkarte. Besonders ärgerlich für Servette-Trainer Alain Geiger ist, dass Mbabu schon einen Foulelf­meter in der 50. Minute verschuldete. In dieser Szene foulte er Nicky Beloko im Strafraum. Mbabu kam zu spät, der Schuss des FCL-Mittelfeldmanns rollte bereits am Torpfosten vorbei. Ref Schärer schaute sich die Szene auf Intervention des Video Assistant Referee (VAR) noch einmal an – und zeigte auf den Punkt. Max Meyer liess sich nicht zweimal bitten: Der Deutsche traf in der 51. Minute souverän zum 1:0 für die Gäste aus der Innerschweiz.

Dejan Sorgic (am Ball) vor dem Genfer Boris Cespedes und Teamkollege Pascal Schürpft. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Genf, 12. 3. 2023)

Die Reklamationen von Geiger quittierte der Unparteiische mit einer gelben Karte für den Genfer Trainer. Doch die Servettiens sollten in der Folge eine zweite rote Karte von Schärer zu sehen bekommen: Der eingewechselte Enzo Crivelli geht in der Schlussphase nach einem Eckball ungestüm auf den 19-jährigen Luzern-Goalie Pascal Loretz los. Dieser hält das Spielgerät am Boden liegend in seinen Händen. FCL-Innenverteidiger Ismajl Beka lässt sich das nicht gefallen, packt den Genfer Stürmer am Kragen. Dieser tickt aus, lässt sich zu einem Kopfstoss gegen Beka hinreissen. Crivelli erhält dafür in der 88. Minute die rote Karte, Beka bekommt für sein resolutes Einschreiten gegen den aggressiven Angreifer den gelben Karton.

Nach Mbabu und Crivelli muss auch Dräger vom Feld

Wegen der vielen Turbulenzen, dem VAR-Penalty und der Hektik um die beiden Platzverweise gibt es sieben Nachspielminuten. In der 95. Minute fliegt auch ein Luzerner vom Platz: Mohamed Dräger foult an der Seitenlinie den eingewechselten Servette-Stürmer Hussayn Touati. Die Folge für den tunesischen WM-Fahrer ist der zweite Platzverweis der Saison – wieder nach einer gelb-roten Karte. Dräger muss sich den Vorwurf gefallen lassen, dass sein erstes Vergehen unnötig war. Er störte in der 73. Minute einen Servettien beim Einwurf an der Mittellinie.

Die FCL-Fans lassen sich im Stade de Genève von den mitgereisten Fans feiern. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Genf, 12. 3. 2023)

Schliesslich beendet der FCL den Match mit zehn Spielern, während Servette nur noch neun Akteure auf dem Platz hat. Nach Spielschluss ist es Alain Geiger, der sich in der Medienkonferenz minutenlang auslässt über die aus seiner Sicht ungerechte Behandlung durch Schiedsrichter Schärer und dessen Team.

FCL-Coach Mario Frick freut sich über die drei Punkte aus dem Stade de Genève. Dort hat der Liechtensteiner mit den Blau-Weissen noch nie gewonnen. Den letzten Sieg feierten die Innerschweizer am 28. November 2020 in Genf. Beim 3:1-Erfolg unter Fabio Celestini hatten Louis Schaub, Ibrahima Ndiaye und Dejan Sorgic getroffen. Sorgic stürmt noch immer für Luzern. Gestern beklagt er in der 40. Minute einen Pfostenschuss. Das Pech der Gastgeber ist noch grösser: Miroslav Stevanovic (29.) und Nicolas Vouilloz (35.) treffen mit ihren Kopfbällen die Latte sowie den Pfosten.

FCL-Trainer Mario Frick bedankt sich nach dem Sieg bei Torhüter Pascal Loretz. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Genf, 12. 3. 2023)

Frick muss hinterher zugeben, dass der Vollerfolg mit dem nötigen Quäntchen Glück zustande gekommen ist. Er darf aber zu Recht feststellen: «Dafür hatten wir in den letzten fünf Spielen nicht das Glück auf unserer Seite: Fünf Penaltys wurden gegen uns gepfiffen. Sie führten zu allen fünf Gegentoren.» Vier Elfmeter wurden erst gegeben, nachdem der VAR eingegriffen hatte. In Genf ist es umgekehrt: «Diesmal profitieren wir von einem VAR-Entscheid und siegen 1:0», so Frick. Es ist die erste Heimniederlage für das immer noch zweitrangierte Servette. Luzern ist neu Fünfter, hat mit 33 Punkten nur zwei Zähler Rückstand auf das Geiger-Team.

Samuele Campo spielt keine Rolle mehr

Nächsten Samstag (18 Uhr) spielt der FCL auswärts gegen den FC Zürich. Auch dann wird die Nummer 10 der Luzerner keine Rolle spielen. Wie Frick in Genf erzählt, habe er Samuele Campo nach dem verlorenen Cup-Achtelfinal in Thun gesagt, dass «sein Spiel und unser Spiel nicht kompatibel sind. Deshalb ist er nicht mehr im Aufgebot.» Zumindest in dieser Saison bleibe er draussen. Campo hat noch einen Vertrag bis Mitte 2024.

Für Luca Jaquez ging es in der 62. Minute nicht mehr. Das Luzerner Nachwuchstalent musste sich auswechseln lassen - auf der Bank befand sich aber kein Innenverteidiger. Was tun? Für Mario Frick war die Antwort klar: Pius Dorn rückt vom Mittelfeld in die Innenverteidigung. Für den ehemaligen SC-Freiburg-Junior kam dieser Entscheid ein bisschen unverhofft, aber er stellt auch klar: «Ich spiele dort, wo mich der Trainer braucht. Ich helfe der Mannschaft von jeder Position aus, so gut wie es geht.»

Bisher hat Dorn in dieser Saison sowohl im Mittelfeld als auch auf beiden Aussenverteidigerpositionen gespielt. Nun also auch noch in der Innenverteidigung. Damit erinnert er an Marvin Schulz, der ebenfalls polyvalent einsetzbar war. Der 26-Jährige hofft natürlich dennoch, dass am nächsten Samstag gegen den FC Zürich wieder zwei Stamm-Innenverteidiger verfügbar sind. «Ich bin sehr froh, haben wir die Partie mit dieser Konstellation zu Null gespielt», meint der Deutsche mit einem breiten Grinsen nach der Partie.

Auch Mario Frick fand lobende Worte für Dorn, er habe seine Sache gut gemacht – auch wenn der Positionswechsel unerwartet gekommen sei. «Nach der Partie kam er in die Garderobe und sagte, wir seien doch alle verrückt», erzählt Frick mit einem Lächeln an der Pressekonferenz. Aber wie sieht es bezüglich Innenverteidiger für das kommende Spiel gegen den FCZ aus? Denis Simani kehrt von seiner Sperre zurück und Ismajl Beka ist fit. Dorn sollte also beruhigt schlafen können. «Bei Luca Jaquez müssen wir schauen, was er hat», so Frick. «Er hatte jetzt schon mehrmals solche Beschwerden wie heute während der Partie. Wir müssen genau untersuchen, was da los ist.» Das Fazit zur Partie fällt für Frick und Dorn gleich aus: Es sei ein verrückter «Schlagabtausch» gewesen. (sfr)

Servette – Luzern 0:1 (0:0) Stade de Genève.

6803 Zuschauende. – SR Schärer.

Tor: 51. Max Meyer (Foulpenalty) 0:1

Servette: Frick; Mbabu, Vouilloz, Severin, Clichy; Cespedes (91. Valls); Stevanovic, Cognat (91. Diba), Pflücke (68. Crivelli); Kutesa (75. Touati); Bedia (75. Antunes).

Luzern: Loretz; Dräger, Beka, Jaquez (62. Diambou), Frydek; Jashari; Dorn, Beloko; Max Meyer; Sorgic (81. Toggenburger), Schürpf (62. Klidjé).

Bemerkungen: Servette ohne Rouiller (gesperrt), Douline, Fofana und Rodelin (alle verletzt). Luzern ohne Chader und Simani (beide gesperrt), Abubakar, Burch und Kadak (alle gesperrt). – 29. Kopfball Stevanovic an die Latte. 35. Kopfball Vouilloz an den Pfosten. 40. Pfostenschuss Sorgic. – Gelb-rote Karten: 77. Mbabu, 95. Dräger (beide Foul). Rote Karte: 88. Crivelli (Tätlichkeit). Verwarnungen: 46. Cespedes, 50. Mbabu (beide Foul), 50. Servette-Trainer Geiger (Reklamieren), 73. Dräger (Spielunterbindung), 88. Beka (Unsportlichkeit).