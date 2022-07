Fussball Der FC Luzern unterliegt in dynamischem Testspiel Dynamo Kiew 1:2 Der FC Luzern muss sich in dieser Vorbereitung erstmals geschlagen geben: Im Gersag in Emmenbrücke verliert das Team von Mario Frick gegen Dynamo Kiew 1:2 (0:2). Daniel Wyrsch 09.07.2022, 20.28 Uhr

Nach den Siegen gegen Super-League-Aufsteiger Winterthur (2:1), Austria-Bundesligist Altach (1:0) und Challenge-Ligist Vaduz (4:1) kassiert der FCL am Samstag seine erste Testspiel-Niederlage. Champions-League-Qualifikant Dynamo Kiew ist in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft und geht 2:0 in Führung.



Der FCL macht es im zweiten Durchgang viel besser: Lorik Emini schiesst in der 81. Minute den 1:2-Anschlusstreffer. Bei diesem Spielstand bleibt es.



