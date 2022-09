Fussball Der FC Luzern vermag das Servette-Bollwerk nicht zu knacken und verliert gegen Genf mit 0:2 Ein bemühter FC Luzern kommt zwar zu einigen guten Chancen, sündigt jedoch im Abschluss und kann in der Schlussphase die Genfer Abwehr nicht mehr überwinden. 04.09.2022, 16.12 Uhr

Heute liest man auf der Aufstellung gleich zweimal den Namen Meyer – aber keine Sorge, hier handelt es sich nicht um einen Druckfehler. Mit der Rückennummer 7 startet Max Meyer im Mittelfeld und mit der 33 Leny Meyer als Aussenverteidiger.

Torschütze Timothé Cognat (rechts) und Rodelin feiern nach dem 1:0 für Genf. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE (Luzern, 4. September 2022)

29. Minute: Ronny Rodelin setzt sich auf der linken Seite gegen Marco Burch durch. Danach spielt er den Ball auf Timothé Cognat, dieser verzögert und trifft mit einem satten Schuss von ausserhalb des Strafraums zum 1:0 für die Grenats.

90. Minute: In der Nachspielzeit kommt Servette gar noch zum 2:0 durch Enzo Crivelli. Die FCL-Abwehr war hier gar nicht bereit und hat das Spiel bereits abgeschrieben.

Wie gewohnt startet die Mannschaft von Mario Frick mit viel Elan und Zug auf das Genfer Tor in das Spiel. Die beste Chance resultierte in der Startphase durch Ardon Jashari. Er zieht nach 15 Minuten aus rund 25 Metern ab und knallt den Ball an den Pfosten. Servette-Torhüter Jérémy Frick hatte keine Chance, an den Ball zu gelangen.

Etwas entgegen dem Spielverlauf gelingt der erste Treffer aber nicht dem FCL sondern Servette. Cognat trifft nach einem Fehler der FCL-Defensive zum 1:0 für die Genfer. Nach dem Gegentreffer wirken die Luzerner geschockt und kommen lange zu keiner guten Chance mehr. In der 40. Minute landet eine Hereingabe von Asumah Abubakar vor den Füssen von Jakub Kadak. Der junge Slowake schiesst aus fünf Metern aber über das Tor – das hätte der Ausgleich sein müssen.

Die Luzerner, hier Asumah Abubakar, tun sich in der ersten Halbzeit gegen Servette schwer. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE (Luzern, 4. September 2022)

Nach der Halbzeitpause versucht der FCL, das Spieldiktat wieder in die Hand zu nehmen, viele Angriffe der Luzernern enden jedoch ohne Schuss auf das Genfer Tor. Als Reaktion bringt Frick Joaquin Ardaiz für Kadak. Nur wenige Minuten später ist zudem der Arbeitstag für Leny Meyer zu Ende, er hatte einen schweren Stand heute. Für ihn kommt Neuzugang Ismajl Beka.

Servette verteidigt mit jedem Mann. Der FCL kann sich zwar in Strafraumnähe spielen, kann das Servette-Bollwerk aber nicht überwinden. Auch Samuele Campo (für Max Meyer) und Lorik Emini (für Christian Gentner) vermögen nicht den entscheidenden Input zu geben. Im Gegenzug erzielt Genf gar noch das 2:0 nach einem Konter. In der Nachspielzeit zieht Simani noch die Notbremse und sieht eine rote Karte. Auch dieses Spiel beendet der FCL nicht mit 11 Spielern.

Nächsten Samstag geht es für den FCL zu Aufsteiger Winterthur. Am 17. September folgt dann die nächste Cup-Runde im Tessin bei der AC Bellinzona.