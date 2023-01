Cup-Achtelfinal: FC Luzern verliert gegen FC Thun

22:05 Uhr

Das Spiel kurz zusammengefasst

Was für ein Cup-Fight in der Stockhorn-Arena! Nach sieben Minuten geht der FC Luzern mit 1:0 in Führung. Max Meyer trifft dabei vom Penalty-Punkt. In der zweiten Halbzeit gleichen schliesslich die Hausherren aus Thun durch Miguel Castroman aus. FCL-Keeper Marius Müller verletzt sich bei dieser Szene, für ihn greift Varo Vasic ins Spielgeschehen ein.

Marius Müller verletzt sich, als er einen Schuss pariert. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE (Thun, 31. Januar 2023)

In der Folge gehen die Berner Oberländer gar mit 2:1 in Führung – Dimitri Oberlin erhöht nach einem Eckball per Kopf auf 2:1.

Die Gäste aus Luzern reagieren blitzschnell: Nur wenige Sekunden nach dem Wiederanpfiff gleicht Sofyan Chader wieder aus. Nach 90 Minuten steht noch kein Sieger fest, die Partie geht in die Verlängerung. Es sind viele Emotionen im Spiel: In der 105. Minute kommt es zu einer Rudelbildung auf dem Platz, weil Thuns Marco Bürki gegen Max Meyer überhart einsteigt.

Nach turbulenten Schlussminuten steht fest: Das Elfmeterschiessen muss entscheiden. Im Elfmeterschiessen haben die Luzerner das Visier zu ungenau eingestellt – die Mannschaft von Mario Frick verliert mit 2:4. Der FC Thun zeigt an diesem Abend eine aufopfernde Leistung und gewinnt letztendlich verdient, auch wenn der FC Luzern das Spiel über weite Strecken dominiert hat. Zu reden geben auch einige Fouls, die mit Videoschiedsrichter wohl mit Rot geahndet worden wären. Schiedsrichter Horisberger zeigt während des Cup-Achtelfinals insgesamt neun Mal den gelben Karton.

Die FCL-Spieler bedanken sich für die Unterstützung ihrer Fans. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE (Thun, 31. Januar 2023)