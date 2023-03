Fussball Der passende Klub fürs FCL-Juwel? Jashari steht bei Porto ganz oben auf der Liste Bekanntlich wird Ardon Jashari den FC Luzern aller Voraussicht nach im Sommer verlassen. Neben RB Leipzig gibt es jetzt mit dem FC Porto einen weiteren Verein, der aussichtsreiche Chancen hat, den 20-jährigen Mittelfeldspieler zu übernehmen. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 08.03.2023, 10.58 Uhr

FCL-Captain Ardon Jashari auf dem Weg zum Spiel gegen Basel am vergangenen Samstag in der Swisspor-Arena. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 4.3.2023)

FCL-Captain Ardon Jashari ist ein junger Fussball-Profi, der weiss, was er will. Auf seine Zukunft angesprochen, betonte er vor gut einem Monat in einem Interview mit unserer Zeitung: «Entscheidend für mich als Spieler ist, dass ich weiss, wo ich hin will. Auf den nächsten Schritt werde ich vorbereitet sein.»

Der nächste Schritt erfolgt im kommenden Sommer. Darauf ist die Planung des 20-jährigen Mittelfeldspielers ausgelegt. Das FCL-Juwel wird gemäss unseren Informationen nicht zu irgendeinem Klub der Top-5-Ligen wechseln – es soll sich um eine renommierte Organisation mit guten Perspektiven für den Spieler handeln.

Sky und portugiesische Medien berichten vom Porto-Interesse

Seit Monaten deutete vieles auf einen Jashari-Wechsel zu RB Leipzig hin, wo der ehemalige Gladbach-Sportdirektor Max Eberl als Geschäftsführer für den Sport verantwortlich ist. Gemäss aktuellen Informationen von Sky und portugiesischen Medien soll der Schweizer WM-Teilnehmer von Katar aber ganz oben auf der Einkaufsliste des FC Porto stehen.

Der 30-fache portugiesische Meister und zweimalige Gewinner der Champions League spielt auch jetzt in der Königsklasse. Nach dem Achtelfinal-Hinspiel in Mailand gegen Inter (0:1) sind die Chancen intakt, dass Porto nächste Woche im Rückspiel im Estádio do Dragão die Viertelfinals erreicht.

Beim Traditionsklub aus der Hafenstadt würde Jashari auf international bekannte Namen treffen: Mit Goalie Diogo Costa, Pepe und Mehdi Taremi sind an dieser Stelle nur drei genannt. Porto-Trainer ist Sérgio Conceição.

Der Portugiese Ricardo Costa, 2004 Champions-League-Sieger mit Porto, spielte vor sechs Jahren eine Saison für den FC Luzern. Heute ist der Ex-Verteidiger Porto-Jugendtrainer. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Marbella, 19.1.2017)

Ex-FCL-Profi Ricardo Costa ist Nachwuchstrainer bei Porto

Eine persönliche Beziehung hat der FC Luzern zu Porto: Ricardo Costa, der in der Saison 2016/17 39 Pflichtspiele für die Innerschweizer absolvierte, ist dort Trainer der U19.

Aus dem Umfeld von Ardon Jashari ist zu vernehmen, dass vieles passen müsse beim neuen Verein des Schweizer Shootingstars – und es passe vieles beim FC Porto.

Beim FCL hat der 20-Jährige einen gültigen Vertrag bis Sommer 2026. Man geht davon aus, dass Jashari eine Ablöse von mindestens 5 Millionen Euro einbringen wird. Das wäre für Luzern Klubrekord.

