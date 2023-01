Fussball Die Crew hinter den FCL-Spielern Zahlreiche Mitarbeitende unterstützten im Marbella-Trainingslager die rund 30 Spieler des FC Luzern. Das ist Standard bei Profiteams. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 14.01.2023, 05.00 Uhr

FCL-Profi Max Meyer liess keine Zweifel aufkommen: «Ich fühle mich im Klub und Team nach wie vor wohl. Das Trainingslager in Marbella ist überragend.» Die acht Vorbereitungstage an der Sonne Südspaniens gingen mit dem Testspiel gegen Bochum (1:1) von gestern Freitag in La Linea zu Ende. Heute Samstag reist der FCL heim, fliegt via Malaga nach Zürich in die Schweiz zurück.

Das FCL-Betreuerteam (von links): Fabian Felber (Physio), Raffael Schumacher (Physio), Marco Schneuwly (Talentmanager), Eric Schönfeld (Physio), Christian Schmidt (Kondition), Lorenzo Bucchi (Goalies), Marco Heer (Kondition), Roman Matter (Assistenztrainer), Mario Frick (Cheftrainer), Claudio Lustenberger (Assistenztrainer), David Zibung (Goalies/Sportbereich) und Teammanager Dante Carecci (kniend). Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Marbella, 8. Januar 2023)

Die rund 30 Spieler profitierten im Camp von einem 17-köpfigen Betreuerteam, wenn man alle Trainer bis zum medizinischen Personal dazuzählt. Auf unserem Bild fehlen Sportchef Remo Meyer, Mannschaftsarzt Siegfried Reichenbach, Kommunikationsleiter Markus Krienbühl, Media- und Kommunikationsmanager Denis Linsi und Materialwart Wladimir Owtscharow.

Zählt man Präsident Stefan Wolf ebenfalls dazu, dessen drei Verwaltungsratskollegen nach vier Tagen abreisten, während er die ganze Dauer des Camps vor Ort war, befanden sich 18 Nichtspieler im Camp. Das ist bei anderen vergleichbaren Klubs in Marbella nicht anders – wie zum Beispiel bei Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga.

Erfahrung von Schneuwly, Lustenberger und Zibung

Im Zentrum der Crew hinter der Mannschaft stand natürlich der Trainerstaff: Cheftrainer Mario Frick mit den Assistenten Roman Matter und Claudio Lustenberger. CL7, der langjährige Ex-FCL-Verteidiger, trainierte in Marbella spezifisch mit den Defensivspielern. Talentmanager Marco Schneuwly, einst Stürmer bei Blau-Weiss, übte währenddessen mit den Offensivleuten. Unterstützt von Frick, dem früheren Serie-A-Angreifer.

Goalietrainer Lorenzo Bucchi arbeitete wie seit Jahren mit den Torhütern. Nachdem Bucchi sich am Arm einer Operation hatte unterziehen lassen müssen, unterstützte sein früherer FCL-Keeperkollege David Zibung Bucchi. Der Römer ist wieder fit, im Trainingslager stellte sich Zibung, die langjährige blau-weisse Nummer eins, als Zusatzkraft für Bucchi zur Verfügung. Zibung gehört bekanntlich in einem 50-Prozent-Pensum zur Abteilung von Sportchef Remo Meyer.

Cheftrainer Frick hört auf Rat der Physiotherapeuten

Im Trainerstaff nicht zu vergessen sind der Leiter Athletiktrainer, Christian Schmidt, und Marco Heer. Mit den beiden Fitnesscoaches arbeiteten die Sportphysiotherapeuten Eric Schönfeld, Fabian Felder und in einem 50-Prozent-Pensum Raffael Schumacher wie zu Hause eng zusammen.

Felder, der 32-jährige Leiter der Physioabteilung, erklärte: «Wir unterstützen die Konditionstrainer unter anderem bei den Bauch- und Rumpf- sowie den Gelenkaufwärmübungen der Spieler.» Abwechselnd betreuten die Physios verletzte Spieler. Im Camp waren mit Joaquin Ardaiz, Dejan Sorgic, Noah Rupp und Jakub Kadak vier Profis dabei, die aufgrund von Blessuren abseits des Teams trainierten.

Und die Physios, die mittlerweile zur Erlangung des Diploms an der Hochschule studieren müssen, sorgten in Andalusien bei den gesunden Spielern mit Muskelmassagen für eine schnellere Erholung nach harten Trainings und Spielen. Das ist auch in Luzern einer ihrer Hauptjobs. Während der Partien rennt einer von ihnen mit dem Teamarzt auf den Platz, wenn sich ein Profi verletzt hat.

Seit 15 Jahren arbeitet der 49-jährige Eric Schönfeld schon beim FCL, er kam zum Job, als noch Ciriaco Sforza hier Trainer war. Der aus Konstanz stammende Physio bestätigte: «Wir fühlen uns als Teil des Teams. Aber es war schon anders unter anderen Trainern.» Auch bei medizinischen Entscheiden, wenn sie empfehlen würden, verletzte Spieler aus dem Trainingsbetrieb herauszunehmen, «hört der Coachingstaff auf uns». Fabian Felber pflichtete seinem Arbeitskollegen Schönfeld bei: «Mario Frick macht unsere Arbeit einfacher, er nimmt unsere Meinung an.»

Dante Carecci organisierte das Camp erneut bestens

Seit bald neun Jahren ist Teammanager Dante Carecci (57) beim FCL tätig. Er ist die Ruhe selbst, organisierte das Trainingslager einmal mehr perfekt. «Ich schätze die Zusammenarbeit mit den langjährigen Mitarbeitenden im Hotel Guadalpin Banus. Und die Trainingsanlagen sind hier hervorragend.» Das total 900 Kilo schwere Material wurde bereits gestern Freitagmittag durch eine Speditionsfirma zurücktransportiert.

