Fussball Die FCL-Noten zum Spiel in Genf Der FC Luzern verliert das Spiel in Genf gegen Servette FC mit 2:4. Die Leistungen der Spieler in der Übersicht. Daniel Wyrsch 07.02.2021, 18.37 Uhr

Marius Müller, Torhüter: 3.5

Bei drei Gegentoren ist er machtlos. Beim Kopfball von Rouiller zu Servettes 3:1 sieht er jedoch nicht chancenlos aus.

Martin Frydek, Linker Verteidiger: 3

Er zollt seiner kurzen Vorbereitung mit nur drei Trainings nach der Quarantäne Tribut.

Marco Bürki, Innenverteidiger: 3

Bei seinem ersten Startelfeinsatz seit Anfang Oktober lässt er sich vor dem 1:2 von Schütze Kyei zu leicht wegschieben.

Stefan Knezevic, Innenverteidiger: 3

Sein Foul an Fofana führt zu Servettes Freistoss zum 3:1. Auch sonst agiert er fehlerhaft.

Christian Schwegler, Rechter Verteidiger: 3.5

Er kann Clichy vor dem 1:2 nicht am Flanken hindern. Erneut spielt er hart, wird verwarnt. Zugriff auf das Spiel hat er aber nicht.

Lorik Emini, Rechtes Mittelfeld: 4

Der harte Aufbauer hält immerhin dagegen, gibt auch nach dem 1:4 nicht auf.

Marvin Schulz, Abwehr/Mittelfeld: 3

Der Doppeltorschütze vom Donnerstag fängt in der Fünferabwehr an, hat Mitschuld am 1:1. Im Aufbau klar besser, trifft zum 2:4.

Filip Ugrinic, Linkes Mittelfeld: 3.5

Assist zur 1:0-Führung. Defensiv offenbart er aber Mängel, Rouiller köpfelt gegen ihn zum 3:1 ein.

Louis Schaub, Zentrales Mittelfeld: 4

Lanciert mit seinem dritten Saisontor zum 1:0 diesen Match. Zeigt gute Zuspiele auf Sorgic.

Dejan Sorgic, Rechter Stürmer: 3.5

Der vermeintliche Ausgleich zum 2:2 (28.) erzielt er mit dem Arm, der Schiedsrichter entscheidet zu Recht auf Handspiel.

Pascal Schürpf, Linker Stürmer: 4

Gibt nicht auf, kämpft über 90 Minuten und gibt Assist zum 2:4.

Varol Tasar, Rechtes Mittelfeld: 3.5

Engagiert, hat Pech, dass er ins Spiel kommt und das 1:4 fällt.

Ibrahima Ndiaye, Stürmer: 3.5

Für den Senegalesen gilt das Gleiche wie für Tasar.

Silvan Sidler, Rechter Verteidiger: 3

Kaum im Spiel, tunnelt ihn Valls und bereitet Servettes 4:1 vor.

Nicht bewertbar: Marco Burch und Ashvin Balaruban.

6 Matchwinner

5 Leistungsträger

4 Normalform

3 Mitläufer

2 Schwachpunkt

1 Totalausfall