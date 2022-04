FC Luzern holt nach 0:2-Rückstand gegen Lugano ein 2:2

Fussball «Dieser Punkt ist extrem wichtig für die Moral»: FCL-Trainer Frick nach schlechter erster Halbzeit doch noch zufrieden Der FC Luzern holt daheim nach einem 0:2-Rückstand gegen Lugano mit dem 2:2 noch einen wichtigen Punkt. Turi Bucher 1 Kommentar 03.04.2022, 20.32 Uhr

Nach der ersten Spielstunde deutete alles darauf hin, dass der FCL verliert. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 3. April 2022)

Kurz vor Ablauf der ersten Spielstunde in Luzern deutet alles darauf hin, dass der FCL im Kampf gegen den Abstieg und im Fernduell mit den Grasshoppers als Verlierer dieser Runde vom Platz gehen würde. GC hatte am Samstagabend im Schneetreiben gegen den kommenden Meister FC Zürich mit einem Kraftakt und dem 1:1-Punktgewinn vorgelegt; der FC Luzern lag derweil im Heimspiel gegen den FC Lugano mit 0:2 zurück.

Doch der FCL bewies in der letzten halben Stunde gegen Lugano, dass er das Rüstzeug zum Ligaerhalt hat, dass er in die Super League gehört, dass er in dieser Liga immer wieder für Spektaktel sorgen kann. Der Rückstand von Luzern auf GC beträgt vor dem Direktduell in Zürich am kommenden Samstag immer noch fünf Punkte.

Luzern bot im Heimspiel gegen Lugano eine schwache erste Halbzeit. «Ich bin masslos enttäuscht von dieser ersten Halbzeit», sagte FCL-Trainer Mario Frick nach dem Schlusspfiff, «wir sind zum ersten Mal, seit ich hier Trainer bin, nicht gut ins Spiel gekommen.»

Gar nicht zufrieden mit der ersten Halbzeit: Mario Frick. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Luzern, 3. April 2022)

Slowene Celar schiesst für Lugano beide Tore

Die Lugano-Führung in der 38. Minute war verdient. Die Luganesi waren vor dem FCL-Strafraum stets gefährlicher als die Luzerner in der Zone der Tessiner. Nach einer Freistossflanke von Reto Ziegler konnte Luganos slowenischer Stürmer Zan Celar den Ball zum 1:0 über die Linie drücken.

Die Luzerner hatten in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zwar mit einem Schuss von Christian Gentner und danach mit einem Kopfball von Denis Simani die Ausgleichschance. Doch dann, als in der 56. Minute erneut Celar traf, schien die Partie vorzeitig entschieden. Man durfte bis dahin eine ungenügende FCL-Leistung reklamieren, aber Coach Frick hatte schon recht, als er sagte:

«Dafür war eben auch dieses Lugano verantwortlich.»

Das Team von Trainer Mattia Croci-Torti, das am Sonntag in der Tabelle zwischenzeitlich auf Rang drei hüpfte, hat eine enorm positive Entwicklung durchlaufen, und es gibt keinen Grund, diese Mannschaft zu unterschätzen. Dieses Lugano ist zu einer stabilen Grösse geworden, und wenn Spieler wie Bottani, Sabbatini, Lavanchy, Lovric, Rüegg und Celar auf dem Spielfeld ausschwärmen, dann herrscht für jede Defensivabteilung der Liga hohe Alarmstufe.

Wichtig für den FC Luzern in diesem Spiel vom Sonntag war, dass nach dem 0:2-Rückstand der Anschlusstreffer sehr schnell kam. Christian Gentners Flanke in Richtung Lugano-Strafraum wurde in der 59. Minute noch ein wenig abgefälscht, passend für den heransprintenden Filip Ugrinic, der den Ball zum 1:2 über Lugano-Goalie Amir Saipi lupfen konnte.

Trainer wechselt alle Offensivkräfte ein

Der Kopfball zum Ausgleich: Marko Kvasina trifft in der 96. Minute zum 2:2. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 3. April 2022)

FCL-Trainer Frick riskierte nun alles, wechselte alle verfügbaren Offensivspieler ein. Der Mut, das Risiko zahlte sich aus. Der Österreicher Marko Kvasina köpfelte in der 86. Minute eine Freistossflanke von Ugrinic zum 2:2 ins Lugano-Tor. «Es war eine Achterbahnfahrt», sagte Frick hinterher,

«das Spiel hätte auf beide Seiten kippen können. Wir haben auch über die Emotionen zurück ins Spiel gefunden. Dieser Punkt ist extrem wichtig für die Moral.»

FCL-Torhüter Marius Müller musste das 2:2-Resultat in der 92. Minute noch festhalten, als er den Schuss des auf ihn zu rennenden Kevin Rüegg glänzend parierte. Zuvor hatte Luzern gegen Lugano dreimal in Serie verloren (1:2, 1:3, 2:3).

Dass sich der FCL dieses 2:2, diesen Punkt verdient erkämpft hatte, bestätigte am Schluss auch der Trainer des anderen FCL, Mattia Croci-Torti: «Ich denke, dieses 2:2 ist das richtige Ergebnis. Beide Teams haben Charakter gezeigt, der FC Luzern hat sehr gut gekämpft.» Der Lugano-Coach zeigte sich beeindruckt von der Luzerner Kulisse mit 15 113 Zuschauern und meinte: «Am 21. April, wenn wir Luzern zum Cup-Halbfinal in Lugano empfangen, hoffe ich dann auf dieselbe Unterstützung von unserem Publikum.»

Voller Einsatz von Ibrahima Ndiaye gegen Jonathan Sabbatini Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE (Luzern, 3. April 2022)

FCL hat keine Wahl: Gegen GC muss ein Sieg her

Am nächsten Samstag (20.30) auswärts im Duell gegen die Grasshoppers muss die Mannschaft von Trainer Frick erneut beweisen, dass sie in die Super League gehört. Frick erwähnt zwar, dass auch der FC Sion nicht mehr weit entfernt ist, sagt aber vor allem: «Unabhängig von diesem Punktgewinn gegen Lugano: Wir müssen gegen GC gewinnen.»

Ugrinic zahlt Frick Vertrauen zurück Mann des Spiels auf Gastgeberseite war Filip Ugrinic. Der 23-jährige Stadtluzerner hatte enormen Anteil, dass die Innerschweizer die Partie gegen Lugano nach einem 0:2-Rückstand mit einem 2:2-Remis beendeten. Drei Minuten nach dem zweiten Gegentreffer schoss Ugrinic mit einem schönen Heber das 1:2-Anschlusstor. «Ich sah, dass Torhüter Saipi rauskommt und ich den Ball chippen kann.» Bescheiden wie er ist, fand Ugrinic: «Das Tor gehört zu 80 Prozent Passgeber Gentner.» Beim 2:2 in der 86. Minute trat Luzerns Nummer 19 den Freistoss, welcher Joker Marko Kvasina ins Tor köpfelte. Mit je einem Treffer und Assist gegen Lugano hat Ugrinic nun fünf Tore und sechs Torvorlagen auf dem Saisonkonto, womit er FCL-Topskorer ist. Frick beweist Empathie mit sensiblem Kicker Ugrinic Filip Ugrinic zeigte sich nach dem Match zufrieden: «In unserer Situation ist jeder Punkt wertvoll. Ein Absteiger würde in einem solchen Spiel nicht mehr zurückkommen.» Mario Frick stellte zur Leistung des Mittelfeldmanns fest: «In der zweiten Halbzeit auf der Sechserposition hat Filip eine wahnsinnige Präsenz gezeigt.» Trotz zwei schwächeren Spielen gegen Zürich und YB hatte der FCL-Trainer seinem Schützling stets den Rücken gestärkt. Frick bewies, dass nicht nur Vorgänger Fabio Celestini mit Ugrinic umgehen kann. «Jeder Trainer, der etwas von Fussball versteht, sieht, was in diesem sensiblen Fussballer steckt», erklärte Frick. (dw)

Telegramm

Luzern – Lugano 2:2 (0:1)

Swisspor-Arena. – 15113 Zuschauer. – SR Horisberger.

Tore: 38. Celar 0:1. 56. Celar 0:2. 59. Ugrinic 1:2. 86. Kvasina 2:2.

Luzern: Müller; Dräger, Burch, Simani, Frydek; Gentner (60. Ndiaye), Emini (60. Wehrmann), Campo (79. Sorgic), Ugrinic; Cumic (70. Tasar), Abubakar (70. Kvasina).

Lugano: Saipi; Custodio, Daprelà, Ziegler; Lavanchy, Lovric, Rüegg, Facchinetti (9. Valenzuela/71. Hajrizi); Sabbatini (81. Haile-Selassie), Bottani (72. Aliseda), Celar (72. Amoura).

Bemerkungen: Luzern ohne Schulz, Jashari (beide gesperrt), Schürpf, Monney und Loretz (alle verletzt). Lugano ohne Maric (gesperrt) und Guidotti (verletzt).

Verwarnungen: 50. Celar (Unsportlichkeit), 50. Simani (Unsportlichkeit), 53. Frydek (Foul), 83. Wehrmann (Foul), 85. Saipi (Unsportlichkeit/Zeitspiel), 90. Tasar (Foul), 93. Lavanchy (Unsportlichkeit/Zeitspiel).

1 Kommentar Daniel Scherer vor etwa 10 Stunden Mit einer schlechten Defensive lässt sich kein Blumentopf gewinnen. Rehagel sagte einmal; hinten gewinnst du die Meisterschaft, vorne spielst du fürs Publikum.Scheint bis heute in Luzern nicht angekommen zu sein. Egal welcher Trainer, er kriegt die Verteidigung nicht in den Griff. Alle Kommentare anzeigen