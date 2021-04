Fussball Eigengewächs Marco Burch verlängert beim FC Luzern bis im Sommer 2024 Der FC Luzern hat mit dem talentierten Innenverteidiger Marco Burch den im Sommer 2022 auslaufenden Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2024 verlängert. 14.04.2021, 16.24 Uhr

(dw/jwe) Der 20-jährige Obwaldner Marco Burch wechselte im Jahr 2011 aus der Nachwuchsabteilung des FC Alpnach zum FCL und durchlief anschliessend alle Stufen der Juniorenabteilung beim grössten Zentralschweizer Fussballklub. Auf die Saison 2019/20 schaffte es der Innenverteidiger dann in den Kader der 1. Mannschaft und feierte am 7. Dezember 2019 sein Début in der Super League unter Thomas Häberli beim Auswärtsspiel gegen den BSC Young Boys (0:1).