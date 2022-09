Offensivspieler Filip Ugrinic tritt am Sonntag (16.30 Uhr) erstmals mit den Young Boys gegen den FC Luzern an. Für den 23-jährigen Stadtluzerner wird das Comeback in der Swisspor-Arena eine spezielle Angelegenheit. Er will erst nach dem Spiel reden.

Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 30.09.2022, 05.00 Uhr