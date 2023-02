Fussball «Extreme Laufleistung und Aggressivität»: Starker FC Luzern bringt den Leader YB schwer in Bedrängnis Obwohl der FC Luzern mit dem U21-Goalie antreten muss, ist er gegen YB überlegen und spielt 1:1 unentschieden. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 05.02.2023, 23.09 Uhr

Pascal Schürpf trifft in der 33. Minute zur 1:0-Führung für den FC Luzern. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Luzern, 5. Februar 2023)

Vor dem Aufeinandertreffen mit dem klaren Super-League-Ersten Young Boys hatte es nicht gut ausgesehen für den FC Luzern. Mit Marius Müller und Vaso Vasic fehlten gleich beide arrivierten Torhüter verletzt. Darum musste bei den Innerschweizern erstmals in einem Pflichtspiel der U21-Goalie Pascal Loretz zwischen die Pfosten.

Erinnerungen wurden wach: Beim letzten Mal, als ein junger Schlussmann seinen Einstand im FCL-Tor gab, ging’s schief. Am 21. März 2015 musste Jonas Omlin im Alter von 21 Jahren den damaligen Stammkeeper David Zibung im Heimspiel gegen Leader FC Basel ersetzen. Dem Obwaldner misslang der Auftritt: Er liess einen haltbaren Freistoss von Shkelzen Gashi zum 0:1 passieren, verursachte später einen Penalty, der zum 0:2 führte. Luzern verlor 1:4 – und Omlin lancierte seine Karriere beim FCL erst zwei Jahre später nach einem Abstecher zu Le Mont. 50 Super-League-Partien kamen für Blau-Weiss dazu, bevor Omlin via Basel zu Montpellier in die Ligue 1 wechselte und seit zweieinhalb Wochen bei Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga das Tor hütet. Omlin ist zudem vierfacher A-Nationalspieler.

Gelungener Einstand auch dank diszipliniertem Team

Von einer solchen Karriere kann Pascal Loretz derzeit nur träumen. Dafür kann er, sollte er einmal Vater werden, seinen Kindern dereinst erzählen, dass ihm der Einstand bei den FCL-Profis in der Swisspor-Arena gelang. Daran hatten seine Vorderleute ebenfalls Anteil. Nach einer sehr intensiven YB-Startphase, in der sich Loretz bei zwei Freistössen auszeichnen musste, gewann die Mannschaft von Mario Frick je länger je mehr die Spielkontrolle. Der FCL-Trainer erklärte: «Pascal ist ein Riesentalent und U19-Nati-Goalie. Ihm hat in die Karten gespielt, dass der erste Ball nach einem Freistoss von Filip Ugrinic haltbar war. Diese Aktion hat ihm Auftrieb gegeben.» YB-Trainer Raphael Wicky zeigte sich weniger zufrieden. Nach einem heftigen Auftakt mit ausgelassenen Möglichkeiten in den ersten 15 bis 20 Minuten, habe sein Team nicht mehr diese Kadenz an den Tag gelegt. «Luzern ging in Führung», fasste der Walliser zusammen. Und: «Das war das erwartet schwere Spiel für uns, nicht überraschend für mich.» Fussballerisch seien sie nicht auf ihr Niveau gekommen, monierte Wicky. «Spielerisch ist das nicht unsere Topleistung gewesen.»

Der FCL traf am Sonntag auf Tabellenführer YB: Hier zu sehen Filip Ugrinic (links) und FCL-Spieler Mo Dräger. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus Der erst 19-jährige Torhüter Pascal Loretz (Mitte) gab dabei sein Debüt in der Super League. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus Schöne Geste: Die FCL-Fans stellten sich hinter Neuling Pascal Loretz. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus Pascal Schürpf (2.v.l.) erzielte in der 33. Minute den Führungstreffer für die Luzerner. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus Pascal Schürpf (links) bejubelte seinen Treffer mit Ismajl Beka... Bild: Marc Schumacher/Freshfocus ...und dann mit der gesamten Mannschaft. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus Ardon Jashari (links) setzte sich gegen Jean-Pierre Nsame durch. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus Letztendlich trennen sich die beiden Mannschaften 1:1. Grund ist ein Penalty, den Cedric Itten (rechts) hier verwandelt. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Frick, dessen Elf in der 33. Minute durch Pascal Schürpf das 1:0 schoss (das Tor zählte nach Offside-Überprüfung des VAR) genoss den Auftritt in der Medienkonferenz. «YB hat uns alles abgefordert. Wir trugen aber schon viel dazu bei, dass die Berner nicht wie sonst zur Geltung kamen», sagte der Liechtensteiner. Frick lobte seine Spieler für ihre «extreme Laufleistung und Aggressivität». «Wir haben YB sehr unter Druck gesetzt. Aufgrund der gezeigten Leistungen, besonders in der zweiten Halbzeit, ist der Punkt eigentlich zu wenig», stellte der FCL-Trainer zu Recht fest. Er bedauerte vor allem die ausgelassenen Chancen, nannte als grösste vergebene Gelegenheit jene des eingewechselten Togolesen Thibault Klidjé, der in der 74. Minute solo auf Anthony Racioppi zulaufen konnte, den Ball aber nicht einmal aufs Tor brachte.

Ärgerlicher Ausgleich nach Handspenalty

Hätte Klidjé getroffen, wäre das die 2:1-Führung gewesen. Denn in der 64. Minute hatte YB-Stürmer Cedric Itten vom Penaltypunkt zum 1:1-Ausgleich getroffen. Ein Handsvergehen von Nicky Beloko wurde vom VAR korrekterweise dem Schiedsrichter Sandro Schärer gemeldet, der nach der Konsultation der Videobilder auf Elfmeter entschied. «Schade, das war natürlich unglücklich für uns», meinte ein insgesamt dennoch zufriedener Frick. Und Wickys Fazit fiel auch positiv aus: «Am Ende nehmen wir diesen Punkt mit nach Bern. Trotz des schlechten Tages holten wir ein Remis, das ist auch eine Qualität.»

Luzern – Young Boys 1:1 (1:0)

Swisspor-Arena. – 11809 Zuschauende. – SR Schärer.

Tore: 33. Schürpf (Beka) 1:0. 64. Itten (Handspenalty) 1:1.

Luzern: Loretz; Dräger, Simani, Beka, Frydek; Jashari, Beloko; Dorn, Max Meyer, Schürpf (89. Abubakar); Kimpioka (71. Klidjé).

Young Boys: Racioppi; Maceiras, Lustenberger, Zesiger, Garcia; Niasse; Fassnacht (65. Imeri), Ugrinic; Rieder (81. Rrudhani); Itten, Nsame (65. Monteiro).

Bemerkungen: Luzern ohne Müller, Vasic, Burch, Chader, Kadak und Rupp (alle verletzt). Young Boys ohne Von Ballmoos, Camara und Rüegg (alle verletzt). – 13. Pfostenschuss Frydek. – Verwarnungen: 9. Simani, 27. Garcia, 31. Fassnacht, 40. Maceiras, 64. Beloko, 90. Rrudhani (alle Foul).

