Fussball Klarer Sieg für den FC Luzern gegen Vaduz – Vorsprung auf den letzten Platz ausgebaut Der FC Luzern liess im Heimspiel gegen Schlusslicht Vaduz gar nichts anbrennen und gewinnt 4:0. Schon vor der Pause wurden die Weichen auf Sieg gestellt – Vaduz über das ganze Spiel harmlos. Janick Wetterwald Aktualisiert 14.02.2021, 18.14 Uhr

Der FC Luzern beginnt im Kellerduell gegen Vaduz mit Marvin Schulz, für den gesperrten Stefan Knezevic, und Marco Burch in der Innenverteidigung. Im linken Mittelfeld gibt Neuzugang Jordy Wehrmann sein Debüt in der Startelf von Fabio Celestini. Das Heimteam startet klar besser in die Partie, macht das Spiel und hat die besseren Torchancen. Vaduz beschränkt sich aufs Verteidigen und lauert auf schnelle Konter. Gefährlich werden die Gäste aber vor allem nach Ecken oder Freistössen.

Kontern kann auch der FCL: Nach einer etwas unkonventionellen Freistoss-Abwehr von Goalie Marius Müller machen Dejan Sorgic und Louis Schaub Druck. Schaub gewinnt den Ball und kann mit Pascal Schürpf auf nur noch einen Verteidiger losziehen. Schürpf schiesst in der 24. Minute zur Führung ein. Der FCL legt in der 31. Minute nach: Filip Ugrinic trifft mit einem schönen Schlenzer – die Vorlage kommt erneut von Schaub. Vaduz kann in der ersten Halbzeit nicht mehr reagieren.

Die Luzerner feiern das 2:0. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE

Vaduz kommt verbessert aus der Pause, mit mehr Elan, aber bleibt wenig zwingend. Die beste Torchance wird durch eine Abstimmungsproblem zwischen den FCL-Akteuren Schulz und Müller ermöglicht. Nach einer Stunde Spielzeit ist es das Heimteam, das den Vorsprung erhöht. Nach einem Freistoss des eingewechselten Lorik Emini legt Schürpf im Strafraum auf Dejan Sorgic ab, der sein achtes Saisontor erzielt.

Vaduz glaubt nun nicht mehr an den Sieg, Luzern hat das Spiel im Griff. Der eingewechselte Ibrahima Ndiaye profitiert noch von einem Abpraller nach dem Schuss vom ebenfalls eingewechselten Varol Tasar – 4:0. Dabei bleibt es bis zum Schluss. Wichtiger Sieg für das Team von Fabio Celestini.

Marius Müller bleibt gegen Vaduz ohne Gegentor. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE

Die FCL-Startelf gegen Servette:

13. Minute: Der FCL profitiert von einem Fehlpass von Vaduz-Goalie Büchel. Filip Ugrinic spielt den Ball zu Simon Grether, der aus seiner guten Abschlussposition zu wenig macht – nach seinem harmlosen Schuss gibt es immerhin noch Eckball. Pascal Schürpf kommt nach diesem mit dem Kopf an den Ball – kein Problem für Büchel.

17. Minute: Christian Schwegler flankt auf Schürpf, der verlängert auf Dejan Sorgic. Der FCL-Torjäger zurück zu Schürpf, der direkt abzieht und mit seinem Schuss das Vaduzer-Tor nur knapp verfehlt.

20. Minute: Nach einem Vaduz-Konter gibt es Eckball für die Gäste. Denis Simani kommt am ersten Pfosten zu einem gefährlichen Kopfball, den er nur knapp am Tor vorbei platziert.

24. Minute – Tor FCL: Zuerst wird es vor dem FCL-Tor gefährlich, weil Marius Müller einen Freistoss nur nach vorne abwehren kann. Danach macht der FC Luzern aber mit Schaub und Sorgic viel Druck auf den Ballgewinn, der an der Mittellinie gelingt. Schaub zieht mit Schürpf alleine auf einen Vaduz-Verteidiger zu. Der Österreicher bedient Schürpf, der aus rund 15 Metern genau in die tiefe Ecke trifft.

31. Minute – Tor FCL: Schürpf spielt in den Strafraum wo Schaub den Ball annehmen und präparieren kann. Danach der überlegte Pass auf Ugrinic, der frei steht und mit einem schönen Schlenzer zum 2:0 einschiesst.

+ Pause +

49. Minute: FCL-Verteidiger Schulz lässt einen weiten Ball durch, weil er denkt, dass Goalie Müller ihn hat. Dieser bleibt jedoch im Tor und so kommt Manuel Sutter an den Ball. Glück für Luzern, dass dieser davon nicht profitieren kann.

59. Minute: Neuzugang Wehrmann verlässt das Spielfeld nach einer ansprechenden Leistung – Lorik Emini kommt für ihn in die Partie. Zur Pause kam beim FCL bereits Ibrahima Ndiaye für Simon Grether.

60. Minute – Tor FCL: Freistoss von Emini, Schürpf kommt an den Ball und legt für Sorgic ab. Der Stürmer trifft zum achten Mal in dieser Saison.

Sorgic schiesst auch gegen Vaduz sein Tor – achter Saisontreffer. Bild: Martin Meienberger

65. Minute: Ndiaye mit einem Schlenzer von der Strafraumgrenze, der sein Ziel nur knapp verfehlt.

78. Minute – Tor FCL: Der für Sorgic eingewechselte Varol Tasar schiesst vom Strafraumeck. Vaduz-Goalie Büchel lässt den Ball unter den Händen durch an den Pfosten. Ndiaye staubt ab und schiesst ins leere Tor zum 4:0.

87. Minute: Ndiaye müsste sein zweites Tor machen. Nach einer schönen Körpertäuschung steht er alleine vor dem Vaduz-Keeper, doch Büchel bleibt Sieger.

Luzern - Vaduz 4:0 (2:0)

Swissporarena, Zuschauer: 0, SR: Jaccottet

Tore: 24. Schürpf (Schaub) 1:0. 31. Ugrinic (Schaub) 2:0. 60. Sorgic (Schürpf) 3:0. 79. N'Diaye (Tasar) 4:0.

Luzern: Müller; Burch, Schulz, Schwegler, Grether (46. N'Diaye); Wehrmann (59. Emini), Frýdek, Schürpf (82. Sidler), Schaub, Ugrinic; Sorgic (71. Tasar);

Vaduz: Büchel; Gasser (46. Djokic), Schmid, Schmied, Simani, Obexer (75. Hug), Dorn; Gajic (82. Prokopic), Çiçek (75. di Giusto), Lüchinger; Sutter (61. Coulibaly);

Verwarnung: 15. Simani. 35. Grether. 51. Frýdek. 55. Schwegler. 73. Schmied. 90. Coulibaly.



Der FC Luzern hat nun zwei Auswärtsspiele vor sich. Am Mittwoch um 18:15 Uhr in St. Gallen und am Sonntag reist der FCL ins Tessin zum FC Lugano.