FUSSBALL FC Luzern leiht Serkan Izmirlioglu an AC Bellinzona aus Letzten Winter verpflichtete der FCL Serkan Izmirlioglu vom FC Wil. In der Super League kam der 23-Jährige in der vergangenen Saison nicht zum Einsatz und wird nun ins Tessin ausgeliehen. 11.07.2022, 10.03 Uhr

Serkan Izmirlioglu beim Testspiel vom 17. Juni gegen Winterthur. Bild: Martin Meienberger/freshfocus (Eich, 17. Juni 2022)

Wie die Schweizer Fussball-Liga SFL schreibt, möchte der FC Luzern Serkan Izmirlioglu mehr Spielzeit geben und leiht ihn deshalb für eine Saison an die AC Bellinzona aus. Die Tessiner sind auf diese Saison hin neu in die Challenge League aufgestiegen. Der 23-jährige Verteidiger wurde durch den FCL in der letzten Winterpause vom FC Wil verpflichtet, kam aber im Frühjahr in der Super League nicht zum Einsatz. In der U21 in der 1. Liga schaffte er es derweil auf zwei Einsätze. Beim FCL besitzt Izmirlioglu noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.