FC Luzern Spielplan 2021 / 2022: Start gegen BSC Young Boys

Fussball FC Luzern startet am 24. Juli gegen Meister Young Boys in die neue Saison Die Swiss Football League SFL hat den Spielplan veröffentlicht. Der FC Luzern startet gegen die Berner Young Boys in die neue Saison der Super League. 24.06.2021, 15.23 Uhr

Mit Spass im Training: Pascal Schürpf (links) und Ibrahima Ndiaye.

Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 21. Juni 2021)

Die Meisterschaft in der Super League beginnt am Wochenende des 24./25. Juli 2021. In der ersten Runde kommt es am Samstag um 18 Uhr im Startspiel zum Duell zwischen Cupsieger FC Luzern und Meister BSC Young Boys.