FCL-Coach Frick: «Wir dürfen Servette nicht atmen lassen»

FUSSBALL FCL-Coach Mario Frick: «Wir dürfen Servette nicht atmen lassen» Der FC Luzern muss am Sonntag (16.30) in Genf gegen Servette antreten – FCL-Trainer Mario Frick will drei Punkte und nicht auf Unentschieden spielen. Turi Bucher Jetzt kommentieren 19.02.2022, 05.00 Uhr

FCL-Trainer Mario Frick zeigt’s an: Sein Team hat noch viel Luft nach oben. Bild: Pius Amrein (Luzern, 30. Januar 2022)

Eines gleich vorweg: Am Sonntag beim FCL-Duell mit Servette in Genf wird es nach dem Spiel nicht zu familiären Turbulenzen kommen. FCL-Trainer Mario Frick ist mit Servette-Torhüter Jérémy Frick nicht verwandtschaftlich verbunden. «Jedenfalls meines Wissens nicht», sagt Luzerns Frick.

Luzerns Coach hat sowieso andere Sorgen. Es gilt weiterhin und dauerhaft, sich vom Abstiegsplatz zu entfernen, im Idealfall auch noch vom Barrageplatz (Rang 9). Allerdings: Nach dem 1:0-Heimsieg gegen Sion und der Befreiung aus der hartnäckigen Sieglos-Serie darf Frick auch sagen: «Es gibt keine bessere Gefühlslage als jene nach einem Sieg. Aber sonst hat sich bei uns in der Woche nach dem Sion-Spiel nichts geändert, wir bleiben mit den Füssen auf dem Boden. Ausser: Unser Selbstvertrauen ist gestärkt.»

Marvin Schulz Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Das spürt und sagt auch der Deutsche Marvin Schulz, der unter Frick wieder auf seiner bevorzugten Position im Mittelfeld spielen darf:

«Nach einem solchen Erfolgserlebnis gelingen dir im Training plötzlich wieder Dinge, die vorher nicht geklappt haben – und genauso wollen und müssen wir weitermachen, damit wir da unten rauskommen.»

Frick denkt nicht an die Barragespiele

Mit «da unten» meint Schulz den Tabellenort. Immerhin ist der FC Luzern nicht mehr Ranglistenletzter, seit dem letzten Wochenende auf dem Barrageplatz. Um Lausanne und den direkten Abstiegsrang weiter distanzieren zu können, gilt für den FCL: Es braucht mehr Punkte, mehr Siege. Wie also soll der FCL-Marsch- und Matchplan gegen die offensiv so gefährlichen und kreativen, defensiv aber ziemlich anfälligen und labilen Genfer aussehen? Soll Frick auf einen Punktgewinn oder auf Sieg spielen lassen? «Ich will immer auf Sieg spielen», sagt der Liechtensteiner und stellt gleich Gegenfragen:

«Soll ich denn sagen, dass wir auf ein Unentschieden aus sind? Damit es mir hinterher negativ ausgelegt wird?»

Mit allfälligen Barrage-Entscheidungsspielen um den Ligaerhalt will sich Frick zurzeit nicht beschäftigen. «Dieses Gedankengut gibt es bei mir nicht», sagt er. Die Meinungen sind für den Moment in etwa so gemacht: Der FC Luzern hat die Klasse, um Lausanne (zwei Punkte Rückstand) hinter sich zu lassen und den direkten Abstieg in die Challenge League zu verhindern. Aber um St.Gallen (neun Punkte Vorsprung) oder weitere Teams zu überholen, braucht es eine FCL-Siegesserie.

Für Frick ist klar, dass sein Team gegen Sion «neunzig Minuten lang ein sehr gutes Spiel gezeigt, aber immer noch sehr viel Luft nach oben hat». Luft, die es auch auswärts bei Servette braucht. «Die wollen sich nach der 1:5-Niederlage in St.Gallen rehabilitieren.» 1:4 und 0:2 gingen die bisherigen Begegnungen mit der Mannschaft von Trainer Alain Geiger verloren, und weil Frick die «Luft» erwähnt, ergänzt er:

«Wir dürfen dieses Servette nicht atmen lassen. Sie haben mit Grejohn Kyei zwar einen starken Stürmer verloren, wissen dafür mit Miroslav Stevanovic einen überragenden Spieler in ihren Reihen.»

Kein Grund für Änderung in der Startformation

Der FC Luzern, der bereits heute mit dem Mannschaftsbus in Richtung Genf reist, wird am Sonntagnachmittag vermutlich mit derselben Startformation wie schon gegen Sion antreten. Stürmer Dejan Sorgic wird nach seinem Handbruch mit einer Manschette spielen; das Knie von Mittelfeldmotor Filip Ugrinic ist wieder schmerzfrei.

Die voraussichtlichen Startaufstellungen:

