Der FC Luzern besiegt den FC Aarau im Testspiel mit 6:0

Fussball FCL fachlich auf gutem Weg – und besiegt Aarau im Testspiel mit 6:0 Gute Stimmung im Verein: Der FC Luzern gewinnt einen Testmatch gegen den FC Aarau am Freitagabend gleich mit 6:0. Dabei krönt Nicky Beloko sein Comeback mit einem Treffer. Nur im Hintergrund brodelt's. Es geht um Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 23.09.2022, 20.11 Uhr

Der FC Luzern nutzte die Nationalmannschaftspause zu einem Testspiel gegen den Challenge-League-Klub FC Aarau. Vor 800 Zuschauern in der Swisspor-Arena zeigte sich das gastgebende Team aus der Super League deutlich überlegen. Sofyan Chader, Pius Dorn, Asumah Abubakar, Samuele Campo, Joaquin Ardaiz und Nicky Beloko schossen die Tore zum 6:0-Sieg.

Nicky Beloko (rechts) kehrt nach einer länger dauernden Verletzung aufs Spielfeld zurück. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Im Team von Mario Frick kehrten die zuletzt gesperrten Denis Simani und Pascal Schürpf aufs Feld zurück. Erstmals nach einer Verletzung spielte Beloko. Und Neuzugang Thibault Klidjé gab seinen FCL-Einstand.

Zerreissprobe im Verein, aber operativ gute Führung

Wir berichteten bereits von der Zerreissprobe, in welcher der FCL aufgrund der letzten Aktionen von Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg steckt (eigenmächtige Durchsetzung des Stadionverbots für den Agenten von Ardon Jashari, Gründung einer Sportvermarktungsfirma mit einem undurchsichtigen Berater als Einflüsterer an der Seite). Dabei hat der FC Luzern als Organisation in den vergangenen eineinhalb Jahren seit der Neuausrichtung grosse Fortschritte gemacht. Mit Stefan Wolf hat das Innerschweizer Fussball-Aushängeschild einen Präsidenten und Geschäftsführer, der als Sympathieträger gilt. Ex-Fussballer Wolf kann aber auch verbal dazwischen hauen, wenn es sein muss.

Im Verwaltungsrat hat ausserdem mit Laurent Prince seit Februar 2021 eine Person Einsitz genommen, die grosses fussballerisches Fachwissen sowie Führungserfahrung besitzt. Der gebürtige Stadtluzerner war jeweils mehrere Jahre FCL-Nachwuchschef und Technischer Direktor beim Schweizerischen Fussballverband (SFV). Prince hat im Sommer den früheren FCL-Profi Stefan Marini vom SFV, wo er mehrere Jahre U-Nationalteams trainierte, zurück nach Luzern gelotst. Marini ist seit Anfang Juli im FCL-Nachwuchs als Chef Entwicklung und Technik dafür verantwortlich, dass die Spieler korrekt ausgebildet werden.

Es liegt im Sportbereich längst nicht mehr alles in den Händen von Meyer

Auch die Luzerner Scoutingabteilung wurde ausgebaut: Chefscout Pasquale De Simone hat mit Bruno Galliker und Feliciano Magro Verstärkung erhalten. In der Person von Ex-Fussballer Daniel Schrecker kümmert sich eine SAP-Fachperson um den Aufbau einer Datenbank für alle FCL-Spieler – von den kleinsten Junioren bis zu den Profis.

Übrigens wurde bei der Rekrutierung des neuen Cheftrainers Ende des vergangenen Jahres eine vierköpfige Kommission gebildet: Neben Sportchef Remo Meyer und De Simone gehörten dieser Präsident Wolf und Prince an. Mit anderen Worten: Meyer war nicht mehr allein verantwortlich für die Wahl von Mario Frick, der in der Endausmarchung vor Alex Frei und Ludovic Magnin obenaus schwang und seit Januar FCL-Coach ist.

Das St. Galler Modell als Vorbild

Damit das Vereinsschiff künftig in ruhigeren Gewässern fährt, wäre die Vision, dass man künftig nicht mehr auf Aktionäre mit grossen Aktienpaketen angewiesen ist. Im Moment besitzen Alpstaeg (52 Prozent) und Josef Bieri (48 Prozent) zu zweit die gesamte Holding. Gleich wie beim FC St. Gallen sollten nur noch 10 bis 15 Prozent im Besitz einer Person oder beteiligten Firma sein.

FCL-Trainer Mario Frick: «Meine Mannschaft zeigte einen sehr erfreulichen Auftritt voller Spielfreude. In der Länderspielpause atmen die Spieler üblicherweise ein wenig durch. Davon hat man bei uns nichts gesehen, alle haben Vollgas gegeben. Mit der Rückkehr von Nicky Beloko und dem Debüt von Thibault Klidjé haben wir weitere Alternativen, der Konkurrenzkampf ist in vollem Gang.»

Luzern – Aarau 6:0 (2:0)

Swisspor-Arena. – 800 Zuschauer. – SR Turkes.

Tore: 7. Chader (Frydek) 1:0. 40. Dorn (Max Meyer) 2:0. 55. Abubakar 3:0. 60. Campo (Schürpf) 4:0. 65. Ardaiz 5:0. 77. Beloko 6:0.

Luzern: Vasic; Dorn (74. Haag), Simani, Beka, Frydek; Abubakar (60. Klidjé), Campo (74. Vogel), Max Meyer (60. Sorgic), Schürpf; Ardaiz, Chader (46. Beloko).

Aarau: Enzler (46. Neuenschwander), Wetz, Qollaku, Jäckle (46. Fazliu), Kessler; Krasniqi, Bunjaku, Njie (84. Muji), Conus (46. Da Silva); Tasar (71. Gjorgiev), Almeida (71. Gjini).

Bemerkungen: Luzern ohne Jashari (A-Nationalteam), Burch und Kadak (U21-Nationalteams).

