FCL-Fans wollen Cupfeier-Busse von 7000 Franken bezahlen

Fussball FCL-Fans wollen Cup-Feier-Busse bezahlen – über die Hälfte der 7000 Franken ist schon zusammen 7000 Franken Busse muss FCL-Präsident Stefan Wolf für die Cupfeier Ende Mai bezahlen, weil diese illegal war. Bezahlen soll er die aber nicht selbst, finden die FCL-Fans. Sie rufen in den sozialen Medien zu Spenden auf. 26.08.2021, 14.55 Uhr

Die Mannschaft lässt sich am 24. Mai auf der Allmend von den Fans feiern. Bild: Luzerner Zeitung

Unter dem Motto «Zäme före FC Lozärn» sammeln die FCL-Fans auf Facebook Geld, um die Busse in der Höhe von 7000 Franken bezahlen zu können. «Ab 1 Franken wärst Du schon mit dabei, um zu helfen», heisst es im Post. Die Sammlung startete am 24. August, sie soll bis am 31. August dauern. Stand Donnerstagmittag sind bereits über 3700 Franken zusammen, heisst es im Post.