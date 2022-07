Fussball FCL gewinnt Testspiel bei den Schweglers gegen Vaduz 4:1 Zu Gast in Grosswangen-Ettiswil im Luzerner Hinterland zeigt sich der FC Luzern von seiner effizienten Seite: 4:1 besiegt die Mannschaft von Mario Frick dessen Ex-Team aus Vaduz. Nass werden aus heimischer Sicht nur die aus Ettiswil stammenden Ex-Profis Christian und Pirmin Schwegler. Daniel Wyrsch Aktualisiert 02.07.2022, 18.48 Uhr

Zum 50-Jahr-Jubiläum des FC Grosswangen-Ettiswil hat der FC Luzern auf dem dortigen Sportplatz Gutmoos sein drittes Testspiel dieser Saisonvorbereitung ausgetragen. Vor 2125 Zuschauern (das ist Rekordaufmarsch in Grosswangen!) bezwingt der FCL den Challenge-League-Verein FC Vaduz 4:1.

Den Testmatch beginnen die Liechtensteiner besser. Sie kommen zu einigen guten Gelegenheiten, die Angreifer scheitern aber entweder an FCL-Keeper Marius Müller oder am eigenen Unvermögen.

Sorgic profitiert von Fehler, Schürpf mit Traumtor und Campo effizient

Quasi aus dem Nichts gehen die Platzherren aus der Innerschweiz in der 32. Minute in Führung: Auf einen Rückpass der Vaduzer reagiert Mittelstürmer Dejan Sorgic und bringt den Ball an Goalie Benjamin Büchel vorbei zum 1:0 ins Gästetor. Nur drei Minuten später doppelt Pascal Schürpf mit einer spektakulären Direktabnahme ins Lattenkreuz nach. Hervorzuheben ist zudem die präzise Flanke von FCL-Neuzugang Pius Dorn, der Schürpf ideal bedient.

Pascal Schürpf (rechts) gelingt im Testspiel gegen Vaduz ein Traumtor zum zwischenzeitlichen 2:0. Der FCL-Offensivmann versucht, den Ball am Vaduzer Verteidiger Gabriel Isik vorbeizuspielen. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Grosswangen, 2. Juli 2022)

Kurz nach dem Seitenwechsel reiht sich erneut Samuele Campo unter die Torschützen ein. Die Nummer 10 des FCL profitiert von einem perfekten Querpass von Captain Christian Gentner, Campo schiesst aus guter Position zum 3:0 ein.

Die Gäste aus Liechtenstein verdienen sich mit einer engagierten Leistung den Ehrentreffer zum 1:3: Elmin Rastoder ist der Torschütze in der 72. Minute. Kurz vor Schluss der Partie köpfelt Marco Burch eine Flanke von Spielmacher Campo zum 4:1-Schlussresultat (88.) ein. In der 90. Minute trifft der FCL-Senegalese Ibrahima Ndiaye nur den Pfosten.

Abkühlung für die Schweglers

Christian (links) und Pirmin Schwegler (rechts) wurden beim Interview mit dem Speaker und Krienser Stadtrat sowie Ex-Fussballer Roger Erni (Mitte) von ihrem Vater Alois unterbrochen. Bild: Daniel Wyrsch

Im Pauseninterview werden die ehemaligen Fussball-Profis und Brüder Christian (38) und Pirmin Schwegler (35) aus Ettiswil nass. Ihr Vater Alois Schwegler, der Platzwart ist, lässt die Rasenbewässerung genau auf sie und Speaker Roger Erni richten. Ein bisschen Spass muss sein! Beim Publikum kommt die kühle Dusche für die drei Protagonisten an.

Bei rund 30 Grad auf dem Rasen haben auch sie gegen die Abkühlung nichts einzuwenden. Lob gibt's für Alois Schwegler übrigens wegen des sehr gepflegten Spielfelds. Sohn Christian Schwegler, Luzerner Captain beim Cupsieg 2021, und jetzt Trainer der FCL U15: «Heute Morgen spielten wir auf einer ganz anderen Unterlage. Der Rasen hier in Grosswangen ist top.»

Mario Frick freut sich über Zuschaueraufmarsch

FCL-Trainer Mario Frick sagt nach dem 4:1-Sieg gegen sein Ex-Team Vaduz: «Einmal mehr zeigte sich, dass wir mit der Raute Mühe haben gegen Mannschaften mit einer Dreierabwehrkette. Nach der ersten Trinkpause stellten wir um auf ein 4-2-3-1. Danach steigerten wir uns deutlich.»

Er habe ein paar gute Sachen von seiner Mannschaft gesehen. Auch Vaduz habe seine Sache sehr gut gemacht. Frick: «Zu meinem Ex-Team pflege ich immer noch einen engen Kontakt. Wenn es die Zeit zulässt, sehe ich mir die Heimspiele in Vaduz an. Der grosse Zuschaueraufmarsch in Grosswangen-Ettiswil hat mich gefreut. Man sieht, dass in dem halben Jahr eine Euphorie um den FC Luzern entstanden ist. Jetzt liegt es an uns, dass diese Welle der Begeisterung auch in der neuen Saison anhält.»

Der junge Luzerner Linksverteidiger Leny Meyer (rechts) zeigt eine auffällige Leistung in den ersten 45 Minuten. Vaduz-Mittelfeldspieler Milan Gajic stellt sich dem 18-jährigen Talent in den Weg. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Grosswangen, 2. Juli 2022)

Telegramm

Luzern –Vaduz 4:1 (2:0)

Gutmoos, Grosswangen. – 2125 Zuschauer (Stadionrekord). – SR Simona Ghisletta.

Tore: 32. Sorgic 1:0. 35. Schürpf (Dorn) 2:0. 49. Campo (Gentner) 3:0. 72. Rastoder 3:1. 88. Burch (Campo) 4:1.

Luzern: Müller (46. Vasic); Dorn (60. Ottiger), Jaquez (60. Mauricio Willimann), Simani (60. Burch), Meyer; Emini (60. Wehrmann); Alabi (60. Rupp), Gentner (60. Ronaldo Dantas Fernandes); Schürpf (46. Campo); Sorgic (46. Toggenburger), Abubakar (46. Ndiaye).

Vaduz, 1. Halbzeit: Büchel; Isik, Schmid, Iodice; Ulrich, Gajic, Hasler, Dobras, Goelzer; Cicek, Sutter.

Vaduz, 2. Halbzeit: Büchel; Gasser, Isik, Iodice; Fehr, Dobras, Rastode, Fosso Ymefack, Goelzer; Cicek, Djokic.

Bemerkungen: Luzern ohne Frydek (verletzt), Ardaiz (noch im Aufbautraining) und Dräger (nach Länderspielen mit Tunesien in den Ferien).