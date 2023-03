Fussball FCL-Goalie Marius Müller trainiert wieder – er bestimmt, ob er schon gegen Servette sein Comeback gibt Pascal Loretz stand beim FC Luzern fünf Spiele in Serie im Rampenlicht. Der 19-jährige Keeper machte einen guten Job. Doch am Sonntag (14.15 Uhr) in der Auswärtspartie gegen Servette dürfte Marius Müller ins Tor zurückkehren. Wir beobachteten das Training. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 09.03.2023, 17.57 Uhr

Trainiert mit der Mannschaft und steht vor seiner Rückkehr ins FCL-Tor: Marius Müller. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus (Luzern, 9. 11. 2022

Das Missgeschick passierte Ende Januar im Cup-Achtelfinal in Thun: Luzerns Nummer 1, Marius Müller, landete nach einer mirakulösen Parade auf seiner rechten Schulter. Der 29-jährige Deutsche blieb anschliessend auf dem Kunstrasen liegen, ehe er mit schmerzverzerrtem Gesicht ausgewechselt werden musste. Sein Stellvertreter, Vaso Vasic, beendete die Partie zwar, doch der 32-jährige Routinier verletzte sich während des Cupfights, der im Penaltyschiessen verloren wurde, am grossen Zehen.

Dadurch ging völlig unerwartet die grosse Türe ins Scheinwerferlicht der Super League für Pascal Loretz auf. Der 19-jährige Krienser nutzte seine Chance, spielte tadellos gegen YB (1:1), in Lugano (1:1) und St. Gallen (2:2) sowie gegen GC (1:0). Einzig am letzten Samstag bei der 0:1-Heimniederlage gegen Basel verschuldete er den entscheidenden Foulpenalty. Allerdings ist das ein relativ kleiner Makel, sonst zeigte Loretz auch in dieser Begegnung seine unbestrittene Klasse.

Müller pariert Schuss von Max Meyer – und fällt auf verletzte Schulter

Trotzdem kommt es am Sonntag im Stade de Genève höchstwahrscheinlich zur Wiederherstellung der alten Torhüterhierarchie: Denn Marius Müller trainiert in dieser Woche erstmals seit der Verletzung mit der Mannschaft. Er macht in der Übungseinheit von Donnerstag nicht den Eindruck, dass er seine Schulter noch immer schonen müsste. Bei einem harten und platzierten Schuss von Max Meyer aus wenigen Metern wirft sich «Mülli» in den Ball, pariert gekonnt und fällt mit einem Schrei der Erleichterung auf den Rasen (siehe Video).

FCL-Stammtorwart Marius Müller gibt im Training sein Comeback. Er hält, gefolgt von einem Schrei der Erlösung, einen Schuss von Max Meyer. Video: Daniel Wyrsch (Luzern, 9. 3. 2023)

Ausgerechnet auf die bislang verletzte Schulter. Er steht ohne sichtbare Schmerzen auf. Es macht den Anschein, dass sein Körper wieder 100 Prozent einsatzfähig ist.

Obwohl FCL-Trainer Mario Frick mit den Leistungen von Pascal Loretz sehr zufrieden ist, stellte er schon vor einer Woche klar: «Marius Müller bleibt unsere Nummer 1.» Vor dem Spiel am Sonntag beim zweitplatzierten Servette in Genf besteht eine Abmachung mit dem Trainerteam: «Marius sagt ‹Go› oder andernfalls, dass er noch nicht bereit ist», erklärt Luzern-Mediensprecher Markus Krienbühl.

Fühlt sich Müller bereit, steht der lautstarke Antreiber in Genf zwischen den FCL-Pfosten. Dann hütet Loretz am Samstag (16 Uhr) das Tor der Luzerner U21 in der Promotion League im Derby gegen Kriens. Sollte sich Müller jedoch entscheiden, noch mindestens einen Spieltag auszusetzen, würde Loretz gegen Servette seine sechste Super-League-Partie in Folge bestreiten. Vasic reist in beiden Fällen als Ersatztorhüter nach Genf mit.

Mehrere Stürmer könnten gegen Servette ausfallen

Für den Match gegen Servette ist der Einsatz von Stürmer Asumah Abubakar fraglich. Der ehemalige Spieler von Lugano und Kriens hatte sich gegen Basel verletzt. Heute Donnerstag humpelte mit Thibault Klidjé ein anderer Angreifer mit einer Blessur vom Trainingsplatz. Stürmer Sofyan Chader machte individuelle Laufübungen.

Die Langzeitverletzten Marco Burch und Jakub Kadak spielten sich während des Trainings der Mannschaft den Ball zu. Gemäss Frick sollte Innenverteidiger Bruch nach einer Bänderverletzung übernächste Woche, während der Länderspielpause, wieder ins Training mit den Teamkollegen einsteigen. Offensivmann Kadak mache ebenfalls grosse Fortschritte, der Slowake könnte jedoch frühestens zum Ende der Saison noch zu Spielpraxis kommen. Er hatte im Herbst einen Kreuzbandriss erlitten.

Verletzungspech gibt es auch bei Serkan Izmirlioglu: Der an Bellinzona ausgeliehene Verteidiger hat sich am vergangenen Sonntag im Spiel gegen Stade-Lausanne-Ouchy einen Kreuzbandriss zugezogen und wird sechs bis neun Monaten ausfallen. Der 24-Jährige hat in dieser Saison 22 Spiele für die Tessiner bestritten.

