Schlechte Chancenauswertung: FCL verliert mit 0:3 in Basel

Fussball Wegen schlechter Chancenauswertung und Goalie Lindner verliert der FCL gegen Basel 0:3 In einer attraktiven Partie hätten beide Mannschaften mehr Tore schiessen können. Samuele Campo verschoss für die Luzerner zudem einen Penalty. Silvio Frei 24.04.2022, 18.20 Uhr

Beim FCL bekommen viele der Spieler, die beim Cup-Fight in Lugano in der Startformation standen, eine Erholungspause. Nur Müller, Dräger, Simani, Burch, Schulz und Jashari verbleiben in der Startelf. Angesichts der Strapazen vom Donnerstag eine verständliche Entscheidung von Mario Frick.

3. Minute: Nach einer Ecke kommt der Ball zu Tomas Tavares. Dieser leitet den Ball per Kopf zu Valentin Stocker weiter. Der Basler Captain versenkt den Ball eiskalt oben rechts.

Valentin Stocker jubelt nach seinem Tor Bild: Georgios Kefalas / Keystone (Basel, 24. April 2022)

73. Minute: Filip Ugrinic will einen Pass unterbinden. Der Ball springt ihm dabei unglücklich vom Fuss und wird zur Traumvorlage für Valentin Stocker. Dieser trifft eiskalt zum 2:0 für den FCB.

87. Minute: Fedor Chalov verwertet einen Basler Konter zum 3:0. Die Partie ist damit wohl vorbei.

Schock für den FCL bereits in der in der 3. Minute. Nach einem Eckball erzielt der Krienser Stocker das erste Tor für die Basler. Auch in der Folge bleibt der FCB die dominierende Mannschaft. Die Luzerner sind mehrheitlich mit Verteidigungsarbeit beschäftigt, allen voran Marco Burch, der sich in die Basler Abschlüsse wirft.

Nach rund einer Viertelstunde gibt es den fünften Eckball für die Gastgeber. Die Luzern schalten schnell um und lancieren via Samuele Campo und Ardon Jashari den Gegenstoss. Im Strafraum wird dann Asumah Abubakar von Liam Millar von den Beinen geholt – Penalty für Luzern. Campo läuft an, sein Elfmeter wird aber von Heinz Lindner pariert. Nach 20 Minuten zudem Aufregung auf der Luzerner Bank. Der Portugiese Tavares hat ein paar Minuten zuvor wegen Reklamieren bereits Gelb gesehen. Nun kommt er in einem Tackling gegen Jashari viel zu spät. Hier hätte sich Basel über eine Gelb-Rote Karte nicht beklagen können.

Samuele Campo scheitert an Heinz Lindner Bild: Georgios Kefalas / Keystone (Basel, 24. April 2022)

Aufregung nur ein paar Minuten später: Nach einem Campo-Eckball scheitert Marvin Schulz aus nächster Nähe am Pfosten. So eine Chance muss man verwerten. Den Zuschauern im Joggeli wird eine attraktive Partie gezeigt. Es ist ein offener Schlagabtausch zu diesem Zeitpunkt und beide Torhüter glänzen mit Paraden. So auch in der 39. Minute als Müller gegen Wouter Burger eine weitere Glanzparade zeigen kann. Der grosse Deutsche macht eine starke Partie bis hier. Es ist eine sehr attraktive erste Halbzeit, sowohl Basel als auch Luzern hatten viele Chancen, aber nach 45 Minuten führt der FCB weiterhin mit 1:0.

Zum Start der zweiten Halbzeit kommt Simon Grether auf den Platz. Für ihn bleibt Mohamed Dräger draussen. Der FCL spielt weiterhin aktiv auf das Tor der Basler. Aber auch Schulz und Abubakar scheitern an Lindner. Nach 55 Minuten kommen Dejan Sorgic und Filip Ugrinic auf den Platz. Für sie verlassen Abubakar und Campo das Feld. Die Partie ist aber nun ein bisschen abgeflacht. Die Grosschancen auf beiden Seiten gibt es aktuell nicht mehr.

Auch Mario Frick merkt, dass hier mehr kommen muss. Deshalb bringt er in der 65. Minute Ibrahima Ndiaye und Pascal Schürpf für Gentner und Schulz. Wegen einem Foul holt sich Sorgic zudem noch eine Gelbe Karte, damit ist er gegen Lausanne gesperrt. Nur ein paar Minuten später dann der nächste Rückschlag. Der Ball springt Ugrinic unglücklich vom Fuss und wird zur Vorlage für Stocker. Dieser trifft zum 2:0 für Basel. Über Chancen können sich die Leuchtenstädter aber weiterhin nicht beklagen. Ein Ball von Schürpf rollt nur Zentimeter neben dem Tor vorbei.

Marko Kvasina ist enttäuscht nach dem Spiel Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Basel, 24. April 2022)

Die Luzerner erspielen sich weiter Chance um Chance, scheitern jedoch immer an Lindner oder verfehlen das Tor nur knapp. Es ist wie verhext. Der FCB lauert derweil auf gute Konterchancen. Und tatsächlich, das 3:0 für Basel fällt. In diesem Spiel wäre eigentlich mehr drin gewesen. Vergebene Chancen und ein starker Lindner führen zu diesem Resultat.

«Wir sind schlecht in das Spiel gestartet. Wir waren unaufmerksam und standen zu weit weg vom Ball.»

«Wir haben viele Chancen und müssten mit dem Penalty und dem Pfostenschuss den Ausgleich machen. Wir haben an uns geglaubt und viel Aufwand betrieben, wurden aber nicht für unsere Arbeit belohnt.»

Interview mit Pascal Schürpf:

Video: PilatusToday

Interview mit Ardon Jashari:

Video: PilatusToday

Basel – Luzern 3:0 (1:0)

St. Jakob-Park. – 21905 Zuschauer. –SR Schnyder.

Tore: 3. Stocker (Tavares) 1:0. 72. Stocker 2:0. 87. Chalov (Frei) 3:0.

Basel: Lindner; Lopez (88. Lang), Frei, Pelmard, Tavares; Burger; Stocker (88. Pavlovic) , Palacios (66. Kasami), Esposito (66. Chalov), Millar (88. Fernandes); Ndoye.

Luzern: Müller; Dräger (46. Grether), Burch, Simani, Sidler; Schulz (66. Schürpf), Jashari, Campo (56. Ugrinic), Gentner (66. Ndiaye); Kvasina, Abubakar (56. Sorgic).

Bemerkungen: Basel ohne Xhaka (gesperrt), Petretta, Essiam und Padula (alle verletzt). Luzern ohne Loretz und Monney (beide verletzt). 17. Lindner hält Foulpenalty von Campo. 26. Pfostenschuss Schulz. Verwarnungen: 4. Stocker (Trikotausziehen), 18. Tavares (Reklamieren), 51. Grether, 67. Sorgic (Fouls).

Nächsten Sonntag kommt es zum Kellerduell gegen Lausanne. Ein weiteres 6-Punkte-Spiel für den FCL.