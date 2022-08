Gegen GC FCL nach starkem Start ausgebremst – doch Frick lobt die Topenergie seines Teams Der FCL beeindruckt mehr als 30 Minuten, wird aber durch das 1:1 von GC überrascht. Dabei bleibt es bis am Ende. Dani Wyrsch und Turi Bucher Jetzt kommentieren 10.08.2022, 22.59 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Luzerns Mohamed Dräger (links) kommt zu spät – GC-Stürmer Renat Dadashov trifft zum 1:1-Ausgleich. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus (Luzern, 10. August 2022)

Am Schluss stand FCL-Trainer Mario Frick und seinem Assistenten Claudio Lustenberger die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Der langjährige Ex-Profi der Innerschweizer zeigte gar einen Moment Ansätze einer Frustration beim Abklatschen mit Frick. Lustenberger hatte wie die meisten der rund 13'000 Zuschauer in der gut gefüllten Swisspor-Arena einen Sieg im ersten FCL-Heimspiel erwartet.

Weder enttäuscht noch frustriert zeigte sich Frick über den Auftritt seiner Mannschaft später in der Medienkonferenz. Er erklärte, dass er nur vom Resultat enttäuscht sei. «Aber ich bin zufrieden mit der Leistung. Wir hatten eine Top-Energie.»

FCL-Abwehr passt einen Augenblick nicht auf

Doch der 47-jährige Liechtensteiner musste eingestehen, «dass uns GC mit einer Aktion bestraft hat». Sie hätten sich auf solche Konterangriffe der Zürcher vorbereitet, «aber die Aktion war schwierig zu verteidigen», befand Frick. Schwer verdaulich ist dieser 1:1-Ausgleich, den Hayao Kawabe nach einem langen Ball hervorragend vorbereitet hatte und Renat Dadashov mindestens ebenso gekonnt verwertete. Keine gute Figur machten die Luzerner Verteidiger Denis Simani (gegen Kawabe) und Mohamed Dräger (gegen Dadashov). Aber auch der defensive Mittelfeldspieler Ardon Jashari ist beim Gegentreffer nicht frei von Schuld zu sprechen.

Besonders bitter für die Luzerner ist, dass sie das Geschehen bis zur 38. Minute und dem GC-Tor mehrheitlich unter Kontrolle hatten. Angefangen hatten sie mit viel Überzeugung und gutem Offensivfussball.

Schöne Kombinationen auf den neuen Rasen gezaubert

Der neue Rasen, der auch der Grund für dieses Nachholspiel aus der 1. Runde war, wurde während der ersten halben Stunde mit attraktiven Kombinationen der Gastgeber eingeweiht. Frick bestätigte nach dem Match: «Am neuen Platz hat es nicht gelegen, dass wir dieses Spiel nicht für uns entscheiden konnten. Der Rasen ist nicht mit der vorherigen Unterlage zu vergleichen. Auch für GC ist es jetzt sicher viel angenehmer, bei uns in Luzern zu spielen.»

Allerdings hatten die Gäste aus Zürich lange das Nachsehen. Angeführt vom erneut sehr zweikampfstarken Mittelfeldspieler Nicky Beloko dominierte der FCL die Partie. Als in der 32. Minute Innenverteidiger Marco Burch den Corner von Martin Frydek mit dem Kopf zum 1:0 ins Netz wuchtete, deutete alles auf einen Heimsieg hin. Jedoch war zu diesem Zeitpunkt erst ein Drittel der Partie vorbei.

GC-Trainer Giorgio Contini gab später einen Einblick in seine Gefühlswelt während der ersten 30, 35 Minuten am Spielfeldrand: «Ich war froh, dass uns Luzern in dieser Phase nicht noch mehr Schaden zugefügt hat.» Er vermisste bei seinen Schützlingen die Courage, sich mehr dagegenzustemmen. Aber mit dem gelungenen Ausgleich kamen die bislang ungeschlagenen Grasshoppers besser auf. Nur drei Minuten danach prüfte Giotto Morandi FCL-Goalie Marius Müller, der auf seinem Posten war und den Schuss hielt.

Zurückhaltendere Luzerner in den zweiten 45 Minuten

Vom bedingungslosen Offensivfussball der ersten Halbzeit war bei den Gastgebern nach der Pause nicht mehr viel übrig geblieben. Coach Frick darauf angesprochen, ob er taktisch weniger riskierte wegen der Kontergerfährlichkeit der Gäste oder ob er schon an die nächste Partie in drei Tagen in St. Gallen dachte, antwortete: «Ans nächste Spiel vom Samstag dachte ich keinen Moment. Die erste Halbzeit war extrem intensiv, dem hohen Tempo zollten wir Tribut. Und natürlich wussten wir auch um die extreme Gefährlichkeit von GC bei den Gegenstössen.»

In der letzten Viertelstunde entwickelte sich wieder ein interessanterer Match. Ein langer Ball des eingewechselten Varol Tasar gab der ebenfalls eingewechselte Ibrahima Ndiaye zu Jakub Kadak weiter. Der Slowake verzog aber aus guter Position.

Und auch Ex-FCL-Profi Tsyi Ndenge hatte in der 81. Minute seinen Auftritt, doch seinen harten Freistoss parierte Müller mit Bravour. Nur eine Minute später hätte der FCL fast doch das Sieggoal geschossen: Pius Dorn köpfelte eine Flanke von Frydek an den Pfosten.

Mario Frick erwähnte die Serie der Ungeschlagenheit, die seine Luzerner inzwischen haben. «Zehn Spiele sind wir unbesiegt, diese Serie wollen wir fortführen.» Mit der Bilanz von fünf Punkten aus den ersten drei Saisonpartien tritt der FCL am Samstag (20.30 Uhr) in St. Gallen an. «Wir freuen uns aufs Spiel im Kybunpark», so Frick.

GC-Torschütze Renat Dadashov strahlte nach dem Schlusspfiff übers ganze Gesicht. Der 23-jährige Deutsch-Aserbaidschaner sagte: «Genau deshalb haben mich die Wolverhampton Wanderers nach Zürich an die Grasshoppers ausgeliehen, nämlich, damit ich Tore schiesse. Ich freue mich sehr, dass ich GC so helfen kann. Klar, es war nicht unser bestes Spiel, aber es ist ein guter Punkt für uns.»

Luzerns Captain Ardon Jashari lobte sein Team: «Wir haben neunzig Minuten lang dominiert. Schade, wir hatten mehr als genug Chancen, aber die Effizienz fehlte uns.» Am Samstag geht es für den FCL mit dem Auswärtsspiel in St. Gallen weiter: «Dann holen wir die drei Punkte halt in St. Gallen», präsentierte sich Jashari selbstbewusst.

Luzerns Aussenverteidiger Mohamed Dräger hielt nach Spielschluss fest: «Uns hat in diesem Spiel nur der Lucky Punch gefehlt. Fünf Punkte aus den ersten drei Spielen, das ist mit Verweis auf die letzte Saison richtig gut für uns.» Auf die Frage, ob er das Gefühl habe, dass diese Saison für den FCL sehr viel drin liegen könne, antwortete Dräger: «Dieses Gefühl möchte ich möglichst unterdrücken. Wir wissen, wo wir herkommen.»

GC-Trainer Giorgio Contini lobt den FCL: «Wir haben in der ersten Halbzeit nicht gut ausgesehen. Luzern hat uns regelrecht den Schnauf abgeklemmt.» Aber Contini unterliess es nicht, auch sein eigenes Team zu loben: «Wir haben den Ausgleich in einer schwierigen Phase für uns erzielt. Das zeigt, dass wir auch unsere Qualitäten haben. Ich denke, dass Luzern mehr über diese Punkteteilung enttäuscht ist als wir.»

Ardon Jashari im Interview. Video: Tele1/PilatusToday

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Luzern – Grasshoppers 1:1 (1:1)

Swisspor-Arena. – 12’919 Zuschauer. – SR Dudic.

Tore: 32. Burch (Corner Frydek) 1:0. 38. Dadashov (Kawabe) 1:1.

Luzern: Müller; Dräger (67. Tasar), Burch, Simani, Frydek; Jashari; Dorn, Beloko; Kadak (83. Campo); Ardaiz (61. Sorgic), Abubakar (67. Ndiaye).

Grasshoppers: Moreira; Seko, Loosli, Li Lei (78. Ribeiro); Ndenge; Bolla, Abrashi (60. Herc), Kawabe (84. Shabani), Schmid; Dadashov (60. Momoh), Morandi (60. Pusic).

Bemerkungen: Luzern ohne Schürpf (verletzt). GC ohne Margreitter, Hoxha und Sangbin (alle verletzt). – 82. Dorn mit Kopfball an den Pfosten. – Verwarnungen: 16. Abubakar, 54. Jashari, 85. Ribeiro, 87. Tasar (alle Foul).



0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen