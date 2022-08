Fussball FCL mit schwarzem Abend in St. Gallen – oder ist's gar ein folgenschwerer Einbruch? Der schwache Auftritt des FC Luzern am Samstag bei der 1:4-Niederlage in St. Gallen hallt nach. Es bedarf interner Gespräche, um diese desaströse Leistung im Duell gegen den Erzrivalen zu verarbeiten. Dazu gibt der teaminterne Disput zwischen Samuele Campo und Goalietrainer Lorenzo Bucchi zu diskutieren. Daniel Wyrsch 2 Kommentare 14.08.2022, 13.25 Uhr

So enttäuscht und leer hat man Mario Frick beim FC Luzern noch nie gesehen. Der Cheftrainer sprach aus, was die Verantwortlichen und Anhänger nach der miserablen Leistung der Mannschaft bei der 1:4-Klatsche im St. Galler Kybunpark sich jetzt ausmalen:

«Ich hoffe, das ist dieses eine Spiel gewesen, wo alles schief läuft.»

Der leere Blick von FCL-Coach Mario Frick sagt alles über das Gebotene seiner Mannschaft, während St.-Gallen-Trainer Peter Zeidler (im Hintergrund) einen begeisternden Heimsieg feiert. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone (St. Gallen, 13. August 2022)

Für den schwarzen Tag, den ein Team einmal pro Saison oder höchstens einmal pro Halbsaison einziehen kann, könnten die Umstände sprechen: «Unser Terrier Nicky Beloko ist nach zehn Minuten verletzt ausgefallen, wir haben gefühlt jeden Zweikampf verloren», stellte Frick fest. Zudem fehlte das FCL-Urgestein Marco Burch in der Innenverteidigung. Den Obwaldner plagte in der Nacht vor dem Match eine Magendarm-Grippe, wie der Coach auf Anfrage bestätigte. Der U21-Internationale mit der Erfahrung von 62 Super-League-Spielen musste durch den 19-jährigen Luca Jaquez ersetzt werden. Der Stadtluzerner hatte vor der Partie in St. Gallen erst einmal in der höchsten Liga gespielt.

Transferfenster bis Ende August offen: FCL sucht Innenverteidiger

Nicht zu einer fokussierten Vorbereitung beigetragen hatte ausserdem, dass der teamintern beliebte Senegalese Ibrahima Ndiaye nicht im Aufgebot gegen St. Gallen stand, weil der 24-jährige Stürmer und Cupheld der Saison 2020/21 vor einem Transfer steht, wie Frick bestätigte. Ndiaye, der einen FCL-Vertrag bis Ende der laufenden Saison hat, soll bald ins Ausland wechseln. Er hat aber noch bei keinem Verein unterschrieben.

Der FC Luzern und Pius Dorn (vorne) spielen in St. Gallen nur eine Statistenrolle, während die Ostschweizer zahlreiche Chancen gehabt hätten, um mehr als nur vier Tore zu bejubeln. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone (St. Gallen, 13. August 2022)

Das Transferfenster in der Schweiz ist noch bis zum 31. August offen. Die Luzerner möchten unbedingt einen vierten Innenverteidiger verpflichten. In St. Gallen spielte die gesamte Viererkette schwach, aber auch der defensive Mittelfeldmann Ardon Jashari gab keine gute Figur ab: «Wir sind gar nicht auf dem Platz gewesen, haben einen sehr schlechten Tag erwischt», sagte der 20-jährige Baarer über die Nicht-Leistung seines Teams.

Zweimal Aluminium und dann traf Görtler gegen Ex-Teamkollege Müller

Einzig Marius Müller hob sich aus der Startelf hervor. Der 29-jährige Deutsche mit der Nummer 1 auf dem Rücken hielt den FCL mit seinen Paraden mindestens bis zum 0:2 in der 51. Minute (Eigentor durch Denis Simani) mit der Hoffnung auf einen Punkt im Spiel. Schon in der 2. Minute hatte Emmanuel Latte Lath St. Gallen 1:0 in Führung geschossen. Danach knallten Lukas Görtler an die Latte und Latte Lath an den Pfosten. Müllers früherer Kaiserslautern-Mitspieler Görtler traf in der 56. Minute zum 3:0 – und der eingewechselte Ex-Sion-Stürmer Chadrac Akolo markierte in der 69. Minute den 4:1-Endstand.

Chadrac Akolo erzielt gegen Torhüter Marius Müller das Tor zum 4:1. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (St. Gallen, 13. August 2022)

Kurz vor Akolos Debüt-Goal für St. Gallen hatte FCL-Neuzugang Sofyan Chader eingewechselt das 1:3 (60.) aus Sicht der Gäste erzielt. Der Abschluss von Chader und die Kombination mit Jakub Kadak und Asumah Abubakar waren sehenswert. «Wir hatten nur einen Torschuss im ganzen Spiel», stellte Frick zu Recht bei diesem Treffer fest.

Müller fordert Aussprache in der Mannschaft

Und Keeper Müller nahm nach Spielschluss wie gewohnt kein Blatt vor den Mund:

«Was wir heute zeigten, war beschämend und traurig. Im Männerfussball habe ich so etwas noch nie erlebt. Das ist Jugendfussball, wir hätten die U16 für uns spielen lassen können.»

Der Auftritt sei unentschuldbar. Als Mannschaft müssten sie eine Kasse aufmachen, um jedem Fan das Geld für dieses Spiel zurückzugeben. Für den FCL-Goalie ist unerklärbar, «dass wir uns in einem der geilsten Stadien mit der besten Stimmung so mutlos und mit Angst verhielten». Müller fordert eine teaminterne Aussprache am Sonntag, damit das Team sich am freien Montag Gedanken machen könne, um am Dienstag neu zu starten. Nächsten Samstag (15.30 Uhr) folgt der Cupmatch im Luzerner Hinterland gegen den FC Schötz aus der 1. Liga.

Interne Analyse des Campo-Ausrasters und Disputs mit Bucchi

Eine interne Aussprache wird sowieso nötig sein: Denn zwischen Samuele Campo und Torhütertrainer Lorenzo Bucchi kam es nach der Auswechslung des fehlerhaft auf dem Feld agierenden Spielmachers zu einem Disput. Campo, der für den verletzt ausgeschiedenen Beloko in der 10. Minute eingewechselt worden war, musste schon vor der 60. Minute wieder runter. Der 27-jährige Italo-Basler kickte danach aus Frust Trinkflaschen und Material weg. Als Reaktion ging der gebürtige Römer Bucchi auf den Spieler los, machte ihm auf seine impulsive Art deutlich, dass dieses Ausrasten nicht passieren dürfte. Pascal Schürpf musste Campo zurückhalten, damit dieser nicht Bucchi an den Kragen ging, umgekehrt schauten Vaso Vasic und Joaquin Ardaiz, dass der heissblütige Bucchi sich schliesslich zurückhielt.

Die Szene bei der Ersatzbank wurde von einer TV-Kamera gefilmt und sowohl im SRF wie bei Blue Sport gezeigt. FCL-Coach Frick sagte:

«Schade, dass wir ein schlechtes Bild in der Öffentlichkeit abgegeben haben.»

Zum Verhalten von Campo befand Frick: «Er ist ein erfahrener Spieler, dass es für ihn die Höchststrafe war, nach der Einwechslung ausgewechselt zu werden, ist klar.» Und:

«Ich wollte mehr Dynamik ins Spiel bringen, dass er mit seiner Auswechslung nicht zufrieden ist, ist für alle verständlich. Aber jede Reaktion muss halt immer im Rahmen bleiben.»

Da war der Spuk schon vorbei: Samuele Campo (Mitte) sitzt nachdenklich und traurig neben Joaquin Ardaiz auf der Bank, daneben stehen Leny Meyer (links) und Dejan Sorgic (rechts). Bild:Marc Schumacher/Freshfocus (St. Gallen, 13. August 2022)

Frick führte weiter aus, dass sie am Sonntag den Spieler anhören wollen, dieser seine Sicht der Dinge erklären könne. «Wir werden das Verhalten analysieren und intern regeln, um dann zur Tagesordnung zurückzukehren.»

Überfordert am Ende einer englischen Woche

Die Frage bleibt, ob der FCL dies nach diesem emotional extrem stürmischen Abend im Kybunpark so einfach kann. Nach gelungenem Start mit drei Spielen ohne Niederlage und fünf Punkten ist die 1:4-Klatsche von St. Gallen ein gravierender Dämpfer. Die in dieser Partie um Klassen stärkeren Ostschweizer von Peter Zeidler haben dem FCL die Grenzen aufgezeigt. Die Luzerner sahen ähnlich schlecht aus wie schon so oft in den vergangenen Jahren im Europacup, wo sie ebenfalls mit englischen Wochen und dem höheren Spielrhythmus der Gegner praktisch immer überfordert waren.

Auch der bald 48-jährige FCL-Coach zog seine Lehren aus den Vorkommnissen in St.Gallen sowie im Vorfeld der Begegnung:

«Ich kann von Peter Zeidler lernen, dass man vor dem Spiel nicht zu hochmütig sein soll. Wir haben zu viel von der Rivalität gesprochen, sind zu wenig auf den Gegner eingegangen.»

Das sind wirklich bemerkenswerte und ehrliche Worte von Frick – auch über den zwölf Jahre älteren St.-Gallen-Coach Zeidler (60). Dann machte der Liechtensteiner Frick eine Aussage, die jedem beim FCL zu denken geben sollte:

«Wir haben uns zu gut gesehen.»

Nur wenn die Blau-Weissen wieder wie im Frühjahr mit der nötigen Demut in die Spiele steigen, war's für den FCL kein folgenschwerer Einbruch in St.Gallen. Sonst droht wie in den letzten Jahren ein sehr frostiger Herbst.

Das sagen Frick, Müller und Jashari zum Spiel:

2 Kommentare Daniel Lötscher vor 17 Minuten Sehe ich auch so. Und dabei trägt er noch die Nummer 10, im Moment sollte diese Nummer kein Spieler vom FCL tragen dürfen, weil wir schlichtweg keine Nummer 10 im Team haben! Er wurde zurecht ausgewechselt, so leid es mir für ihn auch tut. Wenn man gesehen hat was die St.Galler mit Quintilla und Görtler im Mittelfeld zu bieten haben wird es beim FCL mehr als deutlich, dass es nicht nur in der Innenverteidigung mangelt, sondern auch im zentralen Mittelfeld. Man stelle sich mal vor, man hätte ein Beloko fit und gesund und einen profilierten Spielmacher neben ihm. Dann würde es nach hinten und nach vorne besser aussehen. Mit einem neuen Innenverteidiger alleine ist das Problem noch lange nicht gelöst. Es braucht mehr. Es braucht jetzt wirklich mal Qualität, ein erfahrener Spieler, welcher das Team führt. Es ist ein Witz, wenn dies Gentner sein soll und er die Binde in der 80 Minute erhält. Wir brauchen einen Gentner zu seinen besten Zeiten ab der 1. Minute, welcher die Mannschaft führt auf dem Platz. Das kann man nicht von der Bank aus machen oder vor und nach dem Match. Meyer muss jetzt einen starken Innenverteidiger und eine Nummer 10 aus dem Hut zaubern. Hopp Lozärn. Alle Kommentare anzeigen