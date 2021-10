FCL bindet Noah Rupp an sich

Fussball FCL-Mittelfeldspieler Noah Rupp erhält Profivertrag Noah Rupp (18) unterschrieb heute seinen ersten Profivertrag. Beim FC Luzern erhält er einen Vertrag bis Juni 2024. 08.10.2021, 09.09 Uhr

FCL-Spieler Noah Rupp beim Einwärmen. Martin Meienberger / Freshfocus (Rotterdam, 11. August 2021)

Noah Rupp ist ein weiteres Nachwuchstalent, welches beim FC Luzern die gesamte Nachwuchsabteilung durchlief und langsam an die erste Mannschaft herangeführt werden konnte. Rupp gehört ebenfalls der Schweizer U19-Nationalmannschaft an und konnte am 8. August beim Heimspiel gegen den FC Zürich auch schon seinen ersten von bisher drei Einsätzen für das Fanionenteam des FC Luzern feiern.