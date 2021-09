FCL muss im Cup-Sechzehntelfinal gegen Buochs in die Verlängerung

Innerschweizer Cup-Derby FCL schafft den Einzug in den Cup-Achtelfinal gegen beherzt kämpfenden SC Buochs erst in der Verlängerung Titelverteidiger FC Luzern hat auch im Schweizer Cup grosse Mühe, der Tabellenletzte der Super League muss beim viertklassigen, aber leidenschaftlich mitspielenden SC Buochs beim Stand von 1:1 nach 90 Minuten in die Verlängerung. Filip Ugrinic schiesst den FCL in der 94. Minute zum 2:1-Sieg. Daniel Wyrsch Aktualisiert 18.09.2021, 20.30 Uhr

Die verletzten Pascal Schürpf, Tsiy Ndenge und Samuel Alabi fehlen nach wie vor. Marius Müller (Schonung aufgrund erneuter Adduktorenbeschwerden) und Samuele Campo (nach Schlag aufs Knie) verzichten auf einen Einsatz im Cup. Für Müller steht wie in der 1. Cup-Runde gegen Cham (1:0) Vaso Vasic im Tor, für Campo spielt Lorik Emini im Mittelfeld.

45. Minute: Dem Buochser Innenverteidiger Ardit Kadrija unterläuft ein Abwehrfehler, die Luzerner kommen an den Ball. Nach einem misslungenen Abwehrversuch kommt Dejan Sorgic zum Schuss, der FCL-Captain trifft zum 1:0 für die oberklassigen Gäste.

Lorik Emini (Mitte) feiert 1:0-Torschütze Dejan Sorgic, Nikola Cumic (rechts) jubelt mit.

Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Buochs, 18. September 2021)

68. Minute: Fabian Rüedi wird von Marco Burch gefoult, den fälligen Penalty verwertet Haxhi Neziraj zum 1:1 für den SC Buochs. Die Nidwaldner zeigen ab der zweiten Halbzeit einen beherzten Auftritt, sie verdienen sich diesen Ausgleich gegen enttäuschende Luzerner.

94. Minute: Filip Ugrinic schiesst im Nachschuss das 2:1 aus Sicht der Gäste. Es ist der wichtige Treffer zu Beginn der Verlängerung.

Die erste Halbzeit ist ziemlich ereignislos, die Luzerner haben durch Filip Ugrinic zwei Freistösse, doch gehen diese über das Gehäuse der viertklassigen Buochser. Kurz vor dem Halbzeitpfiff verliert SCB-Innenverteidiger Ardit Kadrija den Ball unbedrängt an die Profis aus der Super League. Dejan Sorgic kann schliesslich profitieren, der Zuger schiesst mit dem 1:0 sein erstes Tor nach zehn Partien ohne Treffer. Zuletzt hatte Sorgic am 21. Mai mittels Penalty bei der 1:2-Niederlage gegen Lugano im letzten Meisterschaftsspiel der Vorsaison getroffen.

Luzern-Stürmer Dejan Sorgic schiesst das 1:0, das ist ein erster Treffer nach zehn torlosen Pflichtspielen inklusive Cupfinal gegen St. Gallen.

Hier ist er vor Buochs-Goalie Raphael Radtke am Ball. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Buochs, 18. September 2021)

Zu Beginn der zweiten Hälfte kommen die Luzerner zu Abschlussmöglichkeiten von Filip Ugrinic (50.) und Nikola Cumic (54.), doch beide scheitern an Buochs-Goalie Raphael Radtke. Die Nidwaldner spielen jetzt frecher mit, Fabian Rüedi kommt nach einem leichten Zusammenstoss mit Lorik Emini im Strafraum zu Fall. Aber für Schiedrsrichter Turkes ist es zu wenig, um auf Elfmeter zu entscheiden,

Haxhi Neziraj (Buochs) jubelt nach seinem vewerteten Foulpenalty zum 1:1 in der 68. Minute. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Buochs, 18. September 2021)

In der 67. Minute kommt es dann doch zum Penaltyentscheid gegen den FCL: Fabian Rüedi wird von Marco Burch gefoult, Turkes zeigt auf den Punkt. Christoph Frank schiesst zwar noch das 1:1, aber es kommt zum Elfmeter, den Ex-FCL-Profi Haxhi Neziraj souverän zum Ausgleich der Amateure in der 68. Minute nutzt.

Der Buochser Jérôme Buehler (links) gegen Luzerns Filip Ugrinic. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

In der Folge kommen die Profis aus Luzern zu mehreren hochkarätigen Chancen, sie scheitern aber immer wieder am hervorragenden SCB-Keeper Raphael Radtke. Der eingewechselte Senegal-Luzerner Ibrahima Ndiaye hat in der 88. Minute noch einen Pfostenschuss.

Die Partie geht beim Stand von 1:1 in die Verlängerung. In der 94. Minute spielt Martin Fryek in die Mitte auf Filip Ugrinic, der im zweiten Schussversuch nach einem Abwehrfehler zur 2:1-Führung für den FCL einschiessen kann. Ibrahima Ndiaye köpfelt den Ball in der 98. Minute an die Latte. Die Gegenwehr der Nidwaldner nimmt immer mehr ab, die Mannschaft von Marco Spiess hat den Luzernern das Leben lange schwer gemacht. Der SC Buochs verdient für diese Parforce-Leistung ein grosses Lob.

Für den FCL ist aber auch die 2. Cup-Hauptrunde eine Enttäuschung: Trainer Fabio Celestini hatte gefordert, dass man sich diesmal nicht wie beim SC Cham (1:0) Mitte August mit Mühe durchsetzt, sondern klar gewinnt und ein gutes Gefühl für die Meisterschaft bekommt. Davon haben die 2850 Zuschauer auf dem Seefeld nichts gesehen. Das Aushängeschild des Innerschweizer Fussballs hat sich erneut sehr schwer getan.

*** folgen später ***

Buochs – Luzern 1:2 (0:1, 1:0) n.V.

Seefeld. – 2850 Zuschauer. – SR Turkes.

Tore: 45. Sorgic 0:1. 68. Neziraj (Foulpenalty) 1:1. 94. Ugrinic 1:2.

Buochs: Radtke; Bühler, Kadrija, Gjokai, Kqira (58. Hunlede); Bertucci (58. Stojanov), Frank, Berisha (98. Adwan); Rüedi (98. Meyer), Neziraj; Yildiz (73. Moor).

Luzern: Vasic; Sidler (69. Farkas), Burch, Badstuber, Frydek; Tasar, Emini (69. Wehrmann), Gentner (98. Schulz), Cumic (69. Ndiaye); Sorgic, Ugrinic.

Bemerkungen: Buochs ohne Ukai, Velaj und Guidotti (alle verletzt), Luzern ohne Schürpf, Ndenge, Alabi (alle verletzt). 88. Pfostenschuss Ndiaye, 97. Lattenkopfball Ndiaye.

Der SC Buochs muss in der Meisterschaft der 1. Liga schon am Mittwoch (20 Uhr) auswärts gegen die U21 von GC antreten. Auch der FC Luzern steht vor einer englischen Woche: Am Donnerstag ist er im Wallis, wo das bisher sieglose Tabellenschlusslicht aus der Innerschweiz in der Super League ab 20.30 Uhr dem fünftplatzierten FC Sion gegenübersteht.