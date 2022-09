Fussball FCL-Offensivmann Samuel Alabi steht vor der Rückkehr nach Israel Samuel Alabi galt einst als eine der hoffnungsvollsten Neuverpflichtungen des FC Luzern. Nach knapp zwei Jahren, einem Kreuzbandriss und nur acht Pflichtspielen für die Blau-Weissen steht seine Rückkehr zum FC Ashdod bevor. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 02.09.2022, 15.45 Uhr

Die Nummer 8 ist beim FC Luzern in der jüngeren Vergangenheit keine Glückszahl gewesen. Zuerst spielte Tsiy Ndenge vier Jahre lang bei den Innerschweizern mit dieser Rückennummer. Oder besser: Der Deutsch-Kameruner war oft verletzt und konnte im Trikot mit der Acht viel zu selten sein Können beweisen.

Seit dem Transfer von Mittelfeldspieler Tsiy Ndenge im Sommer von Luzern zu GC hat Samuel Alabi dessen Nummer 8 (vorher spielte er mit der 23) übernommen. Mit neuem Elan ging der technisch begabte und flinke Offensivspieler in die Sommervorbereitung und in die ersten Testspiele. Doch der 22-jährige Profi aus Ghana konnte sich nicht wie erhofft durchsetzen. Am Ende blieb ihm trotz der einstelligen Rückennummer nur die Reservistenrolle.

Frohnatur Samuel Alabi in einem Training beim FC Luzern. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 16. Februar 2022)

Den letzten Match absolvierte der 1,70 Meter kleine Mittelfeldspieler für die Luzerner U21 in der Promotion League.

Video aus dem Hotel in Ashdod Marina

Jetzt steht sein Name zusammen mit Ibrahima Ndiaye (neu bei Zamalek Kairo) und Varol Tasar (leihweise bis Ende Saison bei Aarau) auf der Streichliste des FC Luzern. Und Samuel Alabi hat inzwischen seine Pläne auch auf seinem Instagram-Kanal offengelegt: Ein Video aus einem Hotel zeigt die Umgebung von Ashdod Marina in Israel.

Auf dem Instagram-Kanal von Samuel Alabi: Ein Video aus dem Hotel in Ashdod Marina. Screenshot: Instagram

Alabi kostete den FCL 1 Million Franken

Die Frohnatur Samuel Alabi ist am Mittelmeer nicht zum Ferienmachen. Vielmehr wird er vor einer Rückkehr zu seinem Ex-Klub FC Ashdod stehen.

Im September 2020 kam er aus Ashdod, von wo schon Goalgetter Blessing Eleke (jetzt Kashima Antlers/JAP) in Richtung Innerschweiz wechselte, zum FC Luzern. Rund 1 Million Franken überwies der Superligist für Alabi an den FC Ashdod. Nur sieben Meisterschaftsspiele und einen Cupmatch stand er schliesslich für den FCL im Einsatz. Ein Kreuzbandriss und andere Blessuren hielten ihn oft vom Fussballspielen ab.

Vielleicht hilft Samuel Alabi jetzt eine Luftveränderung. Sein Vertrag mit dem FC Luzern wäre noch bis Sommer 2024 gültig. Entweder kommt es zu einem Verkauf oder auch ein Leihgeschäft könnte in Frage kommen. Das Transferfenster in Israel bleibt noch bis zum 28. September geöffnet.

