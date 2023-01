FCL-Präsident Stefan Wolf nimmt Entschuldigung von Alpstaeg an – Team von Mario Frick testet gegen Bochum

Nachdem sich die FCL-Verantwortlichen am Dienstag nicht zum Interview von Bernhard Alpstaeg vom Tag zuvor geäussert hatten, änderte das Vorgehen inzwischen. Und am Freitag (15 Uhr) treffen die Luzerner zum Ende des Trainingslagers in Südspanien auf den VfL Bochum.