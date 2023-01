FC Luzern Pascal Schürpf reist als Teamsenior ins Trainingslager: «Sonst wäre ich nach Dubai geflogen und hätte mich auf die Luftmatratze gelegt» Seit dem Abgang von Christian Gentner (37) in der Winterpause ist Pascal Schürpf der Teamsenior beim FC Luzern. Im Sommer wird der Basler 34 Jahre alt, doch die Freude am Fussball treibt den Stürmer immer noch an. Auch am Freitag, wenn der FCL ins Trainingslager nach Marbella reist. Daniel Wyrsch 4 Kommentare 06.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Pascal Schürpf hat immer noch Spass am Fussball und fühlt sich auch mit 33 Jahren fit. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 2. Januar 2023)

Keiner aus der aktuellen Mannschaft spielt länger beim FC Luzern in der Super League als Pascal Schürpf. Anfang März ist es sechs Jahre her, seit der 33-jährige Basler in der höchsten Liga seinen Einstand für Blau-Weiss gegeben hat. Schürpf wurde von Markus Babbel im Heimspiel gegen GC eingewechselt, köpfelte gleich den 1:1-Ausgleich und sicherte damit dem FCL einen Punkt. Niemand hätte damals erwartet, dass der 1,90 Meter grosse und 83 Kilo schwere Offensivmann nach seinem Transfer aus dem beschaulichen Vaduz in Luzern zum Leistungsträger aufsteigen würde.

Schürpf steht inzwischen bei 154 FCL-Partien in der Super League. Mit 40 Toren und 31 Assists ist er nicht nur der klar beste Torschütze und Topskorer der jetzigen Mannschaft, er hat es sogar in der Klubhistorie unter die besten fünf Goalgetter geschafft. Um Luzerns verstorbenen Rekordschützen Peter Risi (69 Treffer in 129 Spielen der Nationalliga A) einzuholen, müsste Schürpf allerdings noch ein paar Jahre kicken.

Oft zurückgekehrt wie Phönix aus der Asche

Daraus wird aller Voraussicht nach aber nichts. Der vorbildliche Kämpfer ist zu verletzungsanfällig, damit er wie Zlatan Ibrahimovic (bei AC Milan) auch mit 40 Jahren noch einen neuen Profivertrag unterschreiben könnte. Nach einer sehr schwierigen letzten Saison aufgrund von akuten Kniebeschwerden mit nur 13 Einsätzen und total 468 Minuten standen die Zeichen auf Karriereende. Doch Pascal Schürpf ist kein gewöhnlicher Fussballer. Dank seiner Einstellung ist er schon oft zurückgekehrt wie Phönix aus der Asche.

In den bisherigen 16 Partien dieser Saison spielte er keine überragende Rolle, aber er biss sich zurück ins Team. Elf Einsätze mit insgesamt 516 Minuten beweisen, dass sein Körper zumindest für ein Teilpensum immer noch parat ist. Bei seinem einzigen Saisontreffer lupfte er den Ball gekonnt über YB-Goalie David von Ballmoos – und zeigte, dass immer noch mit ihm zu rechnen ist. Wenn Schürpf gesund ist, bringt er weiterhin viel Energie auf den Platz, zieht den Rest der Mannschaft mit. Das schätzt auch FCL-Trainer Mario Frick. Denn auf der Allmend gibt es nicht viele, die wie der frühere FC-Basel-Profi als «Mentalitätsmonster» bezeichnet werden können.

Beim Trainingsauftakt am Montag bestätigte der Mann mit der Rückennummer 11: «Ich fühle mich fit wie schon lange nicht mehr.» Auch in den Testspielen gegen den SC Freiburg (2:2) und VfB Stuttgart (3:0) hinterliess der mit SRF-Moderatorin Jennifer Bosshard verheiratete Profi einen positiven Eindruck.

Statt in die Ferien zum Spezialtraining nach Lyon gefahren

Während seine Mitspieler nach dem Match in Stuttgart in den zweiwöchigen Festtagsurlaub starteten, reiste Schürpf am 18. Dezember nach Lyon. Beim Physiotherapeuten seiner Wahl absolvierte der FCL-Spieler in vier Tagen acht individuelle Trainings. «Wir haben an meinen Schwachstellen gearbeitet», erzählt Schürpf. Heikle Körperteile wie sein linkes Knie wurden durch die Übungen gestärkt. «Verletzungen soll vorgebeugt werden», betont er. Bereits in der Vorsaison hatte er den Spezialisten in Frankreich besucht – «und nun hat er mir wieder ungemein geholfen».

Am Freitag reist der FCL im Flieger von Zürich nach Malaga und von dort mit dem Bus ins Trainingslager nach Marbella. Nach den coronabedingt ausgefallenen Camps 2021 und 2022 kehren die Innerschweizer während acht Tagen nach Südspanien zurück. Bereits in zwei Wochen startet der zweite Teil der Saison mit dem Heimspiel am Samstag, 21. Januar, um 18 Uhr gegen den FC Zürich. Anschliessend folgt die Auswärtspartie in Basel, der Cup-Achtelfinal in Thun sowie das Heimspiel gegen Leader YB. «Klar wird das ein happiger Start», sagt Schürpf. «Aber wir freuen uns sehr darauf, schliesslich haben wir lange genug auf den Wiederbeginn warten müssen. In dieser ausgeglichenen Liga ist eh jedes Spiel schwer.»

20 Partien stehen wegen der langen WM-Pause noch aus, 20 Punkte hat Luzern nach 16 Spielen auf dem Konto. Nur einmal in den letzten sechs Jahren hat Schürpf beim FCL einen besseren Herbst erlebt: Das war in der Saison 2018/19 unter René Weiler: 25 Zähler in 18 Partien hatte man damals gesammelt. «Uns gelangen im Frühling in jeder Rückrunde gute Leistungen. Trotzdem muss man sich immer wieder vor Augen führen, dass dies nicht selbstverständlich ist.»

Junge talentierte Konkurrenz mit Chader und Breedijk

17 Jahre ohne Unterbruch spielt Luzern mittlerweile in der Super League. In dieser Zeit trug Verteidiger Tomislav Puljic total sieben Saisons lang das FCL-Trikot – kein zugezogener Spieler war länger beim Innerschweizer Super-Ligisten. Sollte Pascal Schürpf im Sommer seinen auslaufenden Vertrag verlängern, könnte er Puljic vom Rekordplatz verdrängen. Und obwohl er am 15. Juli 34 Jahre alt wird, denkt er nicht ans Aufhören. Er stellt klar: «Ich will jetzt noch einmal alles dafür machen, im Sommer werden wir dann sehen, ob es weiter geht oder nicht.»

Der FCL hat mit Luuk Breedijk (18) und Sofyan Chader (22) talentierte Spieler am linken Flügel. Schürpf versucht, sie noch länger zu begleiten. «So lange ich Spass habe und fit bin, möchte ich weiterspielen.» Seine Absicht unterstreicht er mit diesen Worten: «Deswegen bin ich nach Lyon zum Physio gereist, sonst wäre ich nach Dubai geflogen, hätte mich auf eine Luftmatratze gelegt und den Vertrag auslaufen lassen.»

FC Luzern im Trainingslager:

Pascal Schürpf und seine Teamkollegen bei der Arbeit. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (6. Januar 2023) Die Mannschaft auf dem Trainingsplatz. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (6. Januar 2023) FCL-Trainer Mario Frick gibt seinen Spielern Anweisungen. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (6. Januar 2023) Akrobatische Einlage auf dem Trainingsplatz. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (6. Januar 2023) Teamarzt Siegfried Reichenbach, Spieler Max Meyer, Sportphysiotherapeut Raffael Schumacher und Spieler Samuele Campo (von links) bei der Ankunft im Gran Hotel Guadalpin Banus in Marbella. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (6. Januar 2023) FCL-Trainer Mario Frick kommt im Gran Hotel Guadalpin Banus in Marbella an. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (6. Januar 2023) In diesem Fünf-Sterne-Hotel logiert der FC Luzern. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Marbella, 6. Januar 2023) Luca Jaquez (hinten) und Leny Meyer im Flughafen in Malaga. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (6. Januar 2023) Ex-FCL-Spieler Remo Arnold reist seinen Mannschaftskollegen nach, da er beim offiziellen Hinflug des FC Winterthur noch erkältet war. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (6. Januar 2023) Gut gelaunt im Flughafen Malaga: Joaquin Ardaiz, Dejan Sorgic und Samuele Campo (von links). Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (6. Januar 2023) Auf dem Weg in Richtung Hotel am Flughafen Malaga (von links): Denis Simani, Ismajl Beka, Ardon Jashari, Vaso Vasic, Luca Jaquez und Noah Rupp. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (6. Januar 2023) Gut gelaunt im Flugzeug (von links): Samuele Camp, Ismajl Beka und Denis Simani. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (6. Januar 2023) Ardon Jashari im Flugzeug nach Spanien. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (6. Januar 2023) Auch Dejan Sorgic reist mit ins Trainingslager. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (6. Januar 2023) Mit Tablet und Kopfhörer: Mohamed Dräger. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (6. Januar 2023) Mit einem Swiss-Flug in der Economy Class gehts nach Marbella. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zürich, 6. Januar 2023) Torhüter Pascal Loretz am Flughafen. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Luzern, 6. Januar 2023) Wartet in Zürich auf den Flug: Asumah Abubakar. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zürich, 6. Januar 2023) Frühmorgens besteigt Lorik Emini den Gössi-Car vor der Swissporarena. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Luzern, 6. Januar 2023) Pius Dorn steigt in Luzern in den Car, der ihn nach Zürich Flughafen bringt. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Luzern, 6. Januar 2023) Auch Torhüter Marius Müller hat seinen Koffer gepackt. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Luzern, 6. Januar 2023) Das Gepäck von Marius Müller wird im Anhänger verstaut. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Luzern, 6. Januar 2023)

4 Kommentare Alex Lottenbach vor einem Tag 6 Empfehlungen es wäre dem Pasci zu gönnen wenn er mal verletzungsfrei durch die Rückrunde kommt. Ist ja wieder mal typisch Remo Meyer. Der FC Luzern hat ein Überangebot an Mittelfeldspieler. Es braucht einen Innenverteidiger und treffsicheren Stürmer.... 6 Empfehlungen thomas kläy vor einem Tag 5 Empfehlungen Top Einstellung von Pasci, ich hoffe / wünsche für ihn, dass er verletzungsfrei bleibt und das eine oder andere Tor vorbereitet oder schiesst. Bin ja mal gespannt, was an Verstärkung für den Sturm und der Verteidigung noch aus dem Hut gezaubert wird. Bis jetzt kam ein Mittelfeldspieler aus dem Zylinder. 5 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen