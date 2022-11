Fussball FCL setzt auf gerichtlichen Aufschub der Holding-GV – und lässt umstrittene frühere Deals von Alpstaeg überprüfen Bernhard Alpstaegs Alleingang ist vorerst gestoppt: Die ausserordentliche GV der FCL Holding AG wurde vom Verwaltungsrat verschoben. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 02.11.2022, 20.50 Uhr

Die zerstrittenen FCL-Aktionäre Bernhard Alpstaeg (links) und Josef Bieri. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (11. Februar 2021)

Alles war angerichtet für den Showdown vom Donnerstagabend im VIP-Bereich der Swisspor-Arena. Bernhard Alpstaeg, der Mehrheitsaktionär des FC Luzern, hätte die alleinige Macht an sich reissen wollen. Der 77-jährige bestätigte in den letzten Tagen mehrfach, dass er seinen Plan durchziehen wolle. Alpstaeg hätte den Verwaltungsrat mehrheitlich neu bestellt, so wäre der Weg frei geworden, um Präsident Stefan Wolf und Sportchef Remo Meyer zu entlassen.

Damit wird vorläufig nichts. Denn am Mittwoch um Punkt 15 Uhr verschickte der FC Luzern eine Medienmitteilung mit folgendem Inhalt: «Der Verwaltungsrat der FCL Holding AG sieht sich gezwungen, die auf den 3. November 2022 vorgesehene ausserordentliche Generalversammlung der FCL Holding AG zu verschieben.» Weiter heisst es: «Der Minderheitsaktionär Josef Bieri hat gegenüber Bernhard Alpstaeg und der FCL Holding AG mit einem Gesuch vom 2. November 2022 den Erlass von vorsorglichen Massnahmen verlangt. Dieses Verfahren ist hängig. In diesem Gesuch wird geltend gemacht, dass die von Bernhard Alpstaeg gestellten Anträge den anwendbaren Vereinbarungen sowie den abgegebenen Zusicherungen widersprechen.»

Der FCL begründet, es liege in der Kompetenz des Verwaltungsrates, bei Vorliegen von triftigen Gründen wie in diesem Fall eine angesetzte Generalversammlung zu verschieben. Vor dem Hinweis, dass die andere Generalversammlung, jene der FC Luzern-Innerschweiz AG, wie geplant am Donnerstag stattfindet, gibt’s eine erstaunliche Aussage im Communiqué: «Josef Bieri hat an diesem Entscheid nicht mitgewirkt.» Dabei handelt es sich bei ihm um die Person, die mit 48 Prozent an der FCL Holding AG beteiligt ist. Sein Gegenpart Bernhard Alpstaeg besitzt 52 Prozent.

Bieri versucht, kapitalen Fehler wettzumachen

Karl Hofstetter, Titularprofessor für Privat- und Wirtschaftsrecht an der Universität Zürich, sagt über das Vorgehen des FCL: «Das klingt nach einer klassischen Auseinandersetzung.» Der in Meggen wohnhafte Hofstetter weist darauf hin, dass Bieri seinerzeit den Aktionärsbindungsvertrag auflöste – und damit Alpstaeg juristisch überhaupt die Möglichkeit für seinen Alleingang gab. Hofstetter findet, aufgrund von vorsorglichen Massnahmen eine angesetzte Generalversammlung zu verschieben, sei eine interessante Argumentation. Bieri selbst sagte Anfang dieser Woche in einer Medieninformation:

«Ich habe den Aktionärsbindungsvertrag in Treu und Glauben aufgelöst. Das ist im Nachhinein ein Fehler gewesen. Ich war zu gutgläubig.»

Das passierte dem beruflich bei der Zuger Partners Group in der Finanzdienstleistungsbranche sehr erfolgreich tätigen 65-jährigen Surseer vor der Neuausrichtung des FCL am 11. Februar 2021. Er und Alpstaeg hatten das durch die Coronakrise hohe Defizit des Vereins von 6,5 Millionen Franken anteilsmässig getragen.

Rechtsprofessor Karl Hofstetter könnte sich auch vorstellen, dass Bernhard Alpstaeg die Durchführung der GV gerichtlich durchsetzt. So oder so erwartet er «ein rechtliches Geplänkel um den FC Luzern». Beim Sieger der Auseinandersetzung dürfte es sich nach Ansicht von Hofstetter um den Mehrheitsaktionär handeln:

«Hier kann es sich wohl nur um einen Aufschub der GV handeln, Bernhard Alpstaeg wird sich dann durchsetzen.»

Wahrscheinlich berechtigte Zweifel hat Karl Hofstetter, ob Josef Bieri ohne gültigen Aktionärsbindungsvertrag wirklich zu seinem Recht kommt.

Bieri, Wolf und Co. spielen auf Zeit

Eine Strategie könne die Seite mit Bieri, Präsident Stefan Wolf und dem Verwaltungsrat allerdings fahren: «Die GV weiter hinauszuzögern.» Aus seiner langjährigen juristischen Erfahrung weiss Hofstetter, wie dieses Vorgehen aussehen könnte: «Die übergeordnete Holding hat gar keine Angestellten. Die Mitarbeitenden sind bei der FC Luzern-Innerschweiz AG unter Vertrag. Dort könnten einzelne Angestellte klagen – und damit die ganze Angelegenheit noch weiter hinauszögern.»

Beispielsweise könnte man sich vorstellen, dass sich Wolf und Meyer mit juristischen Mitteln gegen ihre Entlassung wehren oder Schadenersatz fordern. Hofstetter, der an der Harvard University in Boston/USA zum Thema «Corporate Governance und Mehrheitsaktionäre» dozierte, stellt fest:

«Das Geplänkel könnte dauern, die Neuentwicklung ist interessant.»

Nach der GV der FCL-Innerschweiz AG wird gesprochen

Am Mittwoch beantwortete Josef Bieri keine Fragen von Journalisten. Am Donnerstagabend nach der Generalversammlung der FCL-Innerschweiz AG, bei der es um das letzte Geschäftsjahr der Profiabteilung, des Nachwuchses und der neu integrierten Frauenfussballabteilung geht, wird er den Medien allerdings Red und Antwort stehen. Zusammen mit Klubchef Stefan Wolf.

Sich ganz zurück hält sich in der Öffentlichkeit Sportchef Remo Meyer. Seit er und Wolf am 2. Oktober von Bernhard Alpstaeg öffentlich angezählt wurden, spricht der sonst schon eher öffentlichkeitsscheue 41-Jährige nicht mehr mit Journalisten.

Kommt auch Ehrenpräsident Stierli ins Visier der Justiz?

Im Verlaufe des Mittwochabends wurde immer mehr bekannt, welche juristischen Möglichkeiten Bieri und seine Mitstreitenden in der Hinterhand haben könnten: So soll der umstrittene Aktienverkauf von FCL-Ehrenpräsident Walter Stierli an Alpstaeg überprüft werden. Ebenfalls könnten Rechtsanwälte der Sache nachgehen, wie Alpstaeg im Geheimen zu einem Besitz von 60 Prozent am Stadion gekommen ist. Bieri verlangt vom Gericht, dass bis zur Klärung der Fälle die Holding-GV nicht stattfindet.

