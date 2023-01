Fussball FCL soll Interesse am Serie-A-Angreifer Strelec haben – Frick betont: «Wir nehmen uns Zeit bei der Stürmersuche» Am Samstag (18 Uhr) beginnt die zweite Saisonhälfte mit dem Heimspiel gegen den FC Zürich. Der FC Luzern verhält sich auf dem Transfermarkt zurückhaltend, hat bisher nur leihweise Mamady Diambou geholt. Was sind die Gründe für die defensive Vorgehensweise? Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 18.01.2023, 19.15 Uhr

Der Machtkampf zwischen der aktuellen Führung und Swisspor-Patron Bernhard Alpstaeg wirkt sich auch auf die Transferaktivitäten des FC Luzern aus. Die Klubs müssen bis am 2. März ihre Lizenzierungsunterlagen bei der Swiss Football League (SFL) einreichen. Um die Lizenz für die kommende Saison zu bekommen, dürfen die Vereine nicht überschuldet sein. Weil der FCL in der vergangenen Saison einen Verlust von 3,2 Millionen Franken machte und ihm derzeit wegen des Streits mit Alpstaeg Sponsoringeinnahmen in der Höhe von 1,5 Millionen fehlen, steht ein Totalminus von rund 5 Millionen Franken im Raum.

FCL-Captain Ardon Jashari zeigt mit dem Daumen nach oben im Testspiel gegen den VfL Bochum im Trainingslager in Südspanien. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (La Linea, 13. Januar 2023)

Muss aus diesem Grund Ardon Jashari in dieser Transferperiode verkauft werden? FCL-Sportchef Remo Meyer winkte letzte Woche im Trainingslager in Marbella ab, antwortete: «Es besteht kein Druck, Ardon Jashari im Winter zu verkaufen.»

Jashari-Verkauf würde finanzielle Lage entspannen

Über die aktuelle finanzielle Situation gibt beim FCL niemand Auskunft. Gemunkelt wird, dass Aktionär Josef Bieri (48 Prozent) eine Bankgarantie für die ausstehenden 5 Millionen Franken abgeben wird. Bekannt ist, dass sich die Innerschweizer vor allem durch Zuschauereinnahmen (im Herbst füllten pro Heimspiel 11 700 Fans die Ränge), Europacupprämien und Transfererlöse finanzieren.

Mit Platz 9 in der letzten Saison hatte Luzern heuer nichts mit dem internationalen Geschäft zu tun. Auf dem Transfermarkt klingelte es hingegen vor allem dank dem Verkauf von Filip Ugrinic an YB und dem Weiterverkauf von Nationalspieler Remo Freuler von Atalanta Bergamo zu Nottingham Forest.

Jashari, der in Katar mit den Ex-FCL-Profis Freuler, Ruben Vargas und Jonas Omlin im Schweizer WM-Kader stand, würde in der aktuell prekären finanziellen Situation mit seinem Abgang für Entspannung sorgen. Meyer erklärte jedoch: «Ich halte es nicht für realistisch, dass in der Winterpause jemand unsere finanziellen Vorstellungen erfüllt und das sportliche Projekt für den Spieler auch noch passt.»

Mit Mamady Diambou erst einen Winterneuzugang verpflichtet

FCL-Cheftrainer Mario Frick bleibt dennoch vorsichtig, wenn es um das erhoffte Bleiben von Jashari bis Ende Saison geht: «Im Fussball ist nichts auszuschliessen, aber ein Transfer muss für alle Seiten passen.» Ansonsten ist der Liechtensteiner guter Dinge, wenn es um Jashari geht, dem er vor zwölf Monaten den kometenhaften Aufstieg in der Super League überhaupt ermöglichte:

«Ardon ist Captain und ich hoffe, dass er die Saison bei uns fertigspielen wird.»

Mamady Diambou im Trainingscamp mit dem FCL an der Costa del Sol. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Marbella, 12. Januar 2023)

Der 20-jährige Internationale ist für Luzern enorm wichtig. Im defensiven Mittelfeld, wo Jashari oft mit Nicky Beloko zusammenspielt, hat der FCL seinen bisher einzigen Winterzuzug getätigt: Mamady Diambou (20), malischer Leihspieler von RB Salzburg. Frick: «Mamady holten wir anstelle des zurückgetretenen Christian Gentner.» Der 37-jährige Deutsche war unter Frick bloss Ergänzungsspieler.

Gerüchte um die Stürmer David Strelec und Kaly Sène

In der Problemzone des Teams, im Abwehrzentrum, setzt man beim Liga-Restart vom Samstag (18 Uhr) zu Hause gegen Zürich auf die beim FCL ausgebildeten Marco Burch und Luca Jaquez.

Einen Mittelstürmer will der FCL noch holen. Ein sogenannter Knipser, der Tore garantiert. Kann dies David Strelec (21), der in 17 Serie-A-Spielen für Spezia Calcio nur einmal traf? Italienische Medien berichten von Luzerns Interesse am Nationalspieler der Slowakei. Und davon, dass die finanziellen Vorstellungen bezüglich Ablöse oder allenfalls auch Leihsumme weit auseinanderliegen sollen. Spezia zahlte für Strelec vor eineinhalb Jahren 1,8 Millionen Euro an Slovan Bratislava.

Der slowakische Nationalspieler David Strelec im August 2021 bei seiner Vorstellung im Serie-A-Klub Spezia Calcio in der ligurischen Stadt La Spezia. Quelle: Spezia Calcio

Zu Ex-GC-Stürmer Kaly Sène (21), Senegalese vom FC Basel, sagt Frick: «Er ist kein Thema für uns.» Die Position sei wichtig, «für die Besetzung möchten wir uns die nötige Zeit lassen und keinen Schnellschuss tätigen». Frick erwähnt, dass sie drei Spieltage vor der WM Dritter waren, «so schlecht kann die Mannschaft nicht sein. Wir wollten uns nur punktuell verstärken.» Nun ist der FCL Sechster mit 20 Punkten aus 16 Spielen.

